المنطقة اللوجستية في السخنة تُوفر مجموعة شاملة من الخدمات التي تساهم في تدفق الحركة التجارية

موقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يُتيح الوصول المباشر إلى ميناء السخنة

العين السخنة، مصر: حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خطوة هامة على صعيد تطوير مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة، باستكمال نسبة 65% من المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار، ويتميز بموقعه الإستراتيجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث سيساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

تصل مساحة المنطقة اللوجستية في السخنة إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول سلسلة توريد متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، مع الاستفادة من شبكة "دي بي ورلد" العالمية الواسعة. ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025؛ حيث تساهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من تكاليف الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها.

تقع المنطقة على بعد عشرة كيلومترات فقط من ميناء السخنة، وتتيح وصولاً مباشراً إلى الأسواق الرئيسية والمناطق الصناعية في القاهرة الكبرى. ويعمل موقعها الإستراتيجي على تقليل التكاليف التشغيلية للشركات وتحسين الكفاءة من خلال تسهيل حركة الشحن.

أُنشئت المنطقة اللوجستية في السخنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتهدف لدعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية؛ مثل الزراعة والأدوية وتجارة التجزئة والسيارات والمنسوجات. وستضم المنطقة مستودعات جمركية وغير جمركية ومساحات ادارية وساحات مفتوحة لتخزين البضائع والحاويات، إلى جانب أنشطة لوجستية متعددة؛ تشمل التخزين والشحن والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة؛ مثل وضع الملصقات التعريفية، والترميز والفرز والتعبئة والتفتيش.

وقال رانجيت راي، نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دي بي ورلد": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه، ونركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات "دي بي ورلد" في ميناء السخنة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات سلسلة التوريد متعدّدة الوسائط؛ بما في ذلك حلول الشحن والخدمات اللوجستية. وامكانية الوصول إلى شبكة البنية التحتية التجارية العالمية لدى "دي بي ورلد"، بما يوفر حلول سلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة للشركات المحلية والدولية على حدّ سواء".

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية في السخنة قد استقطبت بالفعل اهتمام الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الشركات القائمة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، والتي تتطلع إلى التوسع بعملياتها على المستوى الإقليمي.

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