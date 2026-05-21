أعلنت شركة موارد للتمويل وشركة مغانم عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع تطوير الجيل الجديد من حلول إدارة سفر الأعمال والمصروفات المؤسسية للشركات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. ويجمع هذا التعاون بين أحدث تقنيات المدفوعات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول البطاقات الافتراضية الآمنة، بهدف تبسيط وتحديث آليات إدارة سفر الأعمال والمصروفات المرتبطة به.

وستثمر هذه الشراكة عن إطلاق منصة رقمية متكاملة تُمكّن الشركات من حجز رحلات الأعمال بسلاسة، وإصدار بطاقات افتراضية فورية وأتمتة إعداد تقارير المصروفات وتعزيز الرقابة المالية عبر منظومة رقمية موحدة. ومن خلال تقليل الإجراءات اليدوية ورفع مستوى الشفافية في الإنفاق المؤسسي، تهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من مخاطر الاحتيال وتحسين مستويات الامتثال والحوكمة المالية.

وفي إطار هذا التعاون، ستطلق موارد للتمويل ومغانم حلاً مبتكراً لمدفوعات الأعمال بين الشركات (B2B) يعتمد على البطاقات الافتراضية وتم تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات. وسيوفر الحل للشركات مستوى أعلى من التحكم في المعاملات المرتبطة بالسفر، إلى جانب تعزيز الأمان والمرونة التشغيلية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على حلول الدفع الحديثة.

وقال السيد عبدالله العبدولي، العضو المنتدب لشركة مغانم:

«تشهد الشركات في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو اعتماد حلول رقمية متكاملة لإدارة السفر والمصروفات، بما يعزز مستويات التحكم والامتثال والكفاءة التشغيلية. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم مغانم حلول مدفوعات آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في دولة الإمارات، مع تأسيس منصة قابلة للتوسع على مستوى منطقة الخليج العربي. ومن خلال توظيف الابتكار في مدفوعات السفر والأتمتة، نُمكّن عملاءنا من تسريع التدفقات النقدية وتعزيز الحوكمة وتقليل العمليات اليدوية المرتبطة بمصروفات السفر بصورة ملموسة.»

وقال السيد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل:

«تواصل موارد للتمويل تركيزها على تعزيز النمو من خلال تقديم حلول مالية قابلة للتوسع في مجالات المدفوعات، والتمويل، والخدمات المالية المدمجة. وتجسد شراكتنا مع مغانم التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي المتسارع في دولة الإمارات عبر خدمات مالية مبتكرة ومصممة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومع النمو المتواصل لقطاع سفر الأعمال والتنقل المؤسسي في منطقة الخليج العربي، نرى فرصاً كبيرة لإعادة تعريف إدارة المصروفات المؤسسية من خلال حلول أكثر كفاءة وأماناً وشفافية، بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا من الشركات.»

ويشهد قطاع سفر الشركات والمدفوعات المؤسسية في منطقة الخليج العربي تحولاً متسارعاً، مدفوعاً بتنامي الترابط الاقتصادي الإقليمي والطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية المتكاملة. وفي ظل مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للأعمال والابتكار، من المتوقع أن تسهم الشراكة بين موارد للتمويل ومغانم في دعم المرحلة المقبلة من الابتكار في منظومة المدفوعات المؤسسية.

نبذة عن موارد للتمويل

موارد للتمويل هي مؤسسة مالية إماراتية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على التوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، وتطوير المنتجات الرقمية، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

نبذة عن مغانم

مغانم هي شركة إماراتية متخصصة في تقديم حلول مدفوعات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، مع تركيز خاص على مدفوعات الأعمال بين الشركات (B2B) وإدارة الإنفاق المؤسسي، والخدمات المالية المدمجة. وتعمل الشركة عند تقاطع التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي، حيث توفر بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز مستويات التحكم وتبسيط المعاملات وتسريع التحول نحو التمويل الرقمي الأخلاقي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

نبذة عن فلوكاش

فلوكاش هي شركة عالمية متخصصة في تقنيات المدفوعات وخدمات المعالجة المالية وتخدم الأفراد والشركات والمؤسسات المالية حول العالم. ومن خلال حضورها في أكثر من 60 دولة، تمكّن فلوكاش الشركات الرقمية والمستهلكين من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي العالمي والتفاعل معه بكفاءة وأمان وموثوقية.

للاستفسارات الإعلامية:

مجموعة Clickon – طوني فرح (مدير أول علاقات عامة) – tony@clickongroupmena.com

– 0552806525 - كارين روبي (مساعدة علاقات عامة) – kareen@clickongroupmena.com

-انتهى-

#بياناتشركات