أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أولى الرحلات المباشرة على الإطلاق بين دولة الإمارات ومدينة كالغاري، لتُنشئ بذلك جسراً جوياً استراتيجياً جديداً يربط الشرق الأوسط بغرب كندا. وتنطلق الرحلات اعتباراً من 3 نوفمبر 2026، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التوسع العالمي للناقلة، ودعماً لطموحات أبوظبي الرامية إلى تعزيز التجارة الدولية والسياحة والاستثمار.

تربط هذه الخدمة الجديدة بشكل مباشر بين مركزين عالميين بارزين في مجالات الطاقة والابتكار والثقافة، مما يُعزز العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء. كما تصل الوجهة الجديدة بين اقتصاد أبوظبي المتنامي وعروضها الثقافية المتميزة، ومكانة كالغاري كمركز للطاقة والتصنيع المتقدم والابتكار، مما يُوجد ممراً مباشراً لسفر الأعمال والتبادل التجاري والتعاون بين القطاعات المختلفة.

وعلى صعيد السياحة الترفيهية، تجمع هذه الوجهة بين مقصدين استثنائيين. إذ يحظى المسافرون من كندا بوصول مباشر إلى معالم أبوظبي الثقافية وتجاربها الفريدة ومنتجعاتها الساحلية وأجوائها المشمسة على مدار العام، فيما يستكشف المسافرون من الإمارات ومن مختلف أنحاء شبكة الاتحاد العالمية حيوية مدينة كالغاري بوصفها بوابةً إلى مقاطعة ألبرتا وجبال الروكي الكندية، موطن بعض أروع المناظر الطبيعية في أمريكا الشمالية.

تُعدّ كالغاري أحدث إضافة إلى شبكة الرحلات الطويلة للاتحاد للطيران، في أعقاب إعلان وجهات حديثة شملت لوكسمبورغ وبالما. وتعكس كل وجهة جديدة استراتيجية الناقلة في فتح أسواق جديدة ذات أهمية اقتصادية وتجارية وسياحية واضحة، مع توسيع نطاق الوجهات المتاحة للمسافرين من الإمارات ومختلف أنحاء شبكتها الدولية.

وفي هذه المناسبة، صرّح أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قائلاً: "يُمثّل إطلاق خدمتنا بين أبوظبي وكالغاري خطوة تاريخية بالغة الأهمية في مسيرة توسعنا العالمي. ومن خلال إنشاء الرابط الجوي المباشر الوحيد بين الشرق الأوسط وغرب كندا، نفتح آفاقاً جديدة للتجارة والسياحة والاستثمار، ونمنح المسافرين وصولاً مباشراً إلى وجهتين متميزتين وذات أهمية عالمية."

وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن هذه الخطوة التي تجمع بين مدينتين استثنائيتين. فبالنسبة للمسافرين الكنديين، تُتيح هذه الخدمة وصولاً مباشراً إلى ثقافة أبوظبي الغنية وتجاربها المتنوعة على مدار العام، بينما يحظى ضيوفنا من الإمارات ومن شبكتنا العالمية بوصول سلس إلى كالغاري وجمال الطبيعة الخلابة في غرب كندا. إنها وجهة صُمّمت لتنشيط السياحة المتبادلة وتعميق الروابط بين منطقتينا."

من جانبه، قال كريس دينسديل، الرئيس التنفيذي لمطارات كالغاري: "يُسعد مطارات كالغاري الشراكة مع الاتحاد للطيران للربط بين مدينتين عظيمتين. تُعدّ هذه الوجهة المباشرة عنصراً محورياً في ربط المسافرين من منطقتنا، سواء للترفيه أو الأعمال، بمواقع مهمة في الشرق الأوسط، فضلاً عن شبكة واسعة من الوجهات المرتبطة في أفريقيا وآسيا وحول العالم."

تُشغَّل الرحلات بطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر من أسطول الاتحاد للطيران، والمزودة بأحدث مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية الحائزة على جوائز عالمية. وقد صُمّمت الطائرة لتوفير أقصى درجات الراحة في الرحلات الطويلة، وتقديم الخدمة المميزة والتجربة الفريدة والضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها الاتحاد على متن واحدة من أطول وجهاتها.

يُعزز إطلاق هذه الوجهة حضور الاتحاد للطيران في أمريكا الشمالية، مُكمّلاً خدماتها الحالية إلى تورنتو ونيويورك وشيكاغو، إضافةً إلى شارلوت التي تنطلق رحلاتها في مارس المقبل.

تتوفر التذاكر للبيع الآن على موقع etihad.com.

جدول الرحلات بالتوقيت المحلي:

رقم الرحلة مطار المغادرة الاقلاع الوجهة الهبوط الأيام الطائرة EY 29 أبوظبي 08.45 كالغاري 12:20 الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد 787-9 EY 30 كالغاري 18:05 أبوظبي 19:00 الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد 787-9

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

الهاتف المتحرك: +971 50 818 9596

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات