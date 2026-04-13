​​​​​​المنامة، مملكة البحرين: أعلنت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين (EO Bahrain) عن تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بجائزة بجائزة "فاروق المؤيد البحرينية العالمية لريادة الأعمال الطلابية"(GSEA Bahrain)، والتي تحمل اسم الراحل فاروق المؤيد، أحد أبرز روّاد الأعمال في مملكة البحرين والمنطقة، تكريمًا لإرثه الريادي وإسهاماته البارزة في دعم وتمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الجائزة المقررة في 12 أبريل، حيث تضم لجنة التحكيم نخبة من القيادات البارزة في القطاعين العام والخاص، بما يعكس مستوى التميز والتنافسية التي تتمتع بها الجائزة.

تُقدَّم هذه الجائزة بالتعاون الاستراتيجي مع شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)، في تأكيدٍ على الالتزام المشترك بدعم الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين. وتُعد شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط من أبرز مزوّدي الحلول التقنية، كما تُعتبر قوة رائدة في احتضان وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث عُرفت بمبادراتها المستمرة في دعم وتمكين المواهب البحرينية. وبفضل سجلها الحافل في قيادة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، تضيف الشركة خبرات عميقة ومشاركة فاعلة تعزز من قيمة البرنامج. ويسهم هذا التعاون في الارتقاء بمستوى الجائزة من خلال ربط روّاد الأعمال الطلبة بالخبرات العملية في السوق، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة.

وتشمل لجنة التحكيم السيدة آمال المؤيد، المدير التنفيذي في شركة أشرف، و سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيد، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، والسيد أحمد الديلمي، المدير العام في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، والسيد علي العرادي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك البحرين للتنمية، إلى جانب السيد ناصر صلاح التتان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يشرف على تنظيم البرنامج فريق فاروق المؤيد البحرينية العالمية لريادة الأعمال الطلابية في منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين، بقيادة السيد بوب ثاكر، رئيس البرنامج، والسيدة رينوكا رافيندران، الرئيس المشارك للبرنامج، وبمساندة السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين، والسيدة كريستينا توليدو، مديرة الفرع.

وفي هذا السياق، صرح السيد بوب ثاكر، رئيس برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية في منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين، بالقول: "نحرص في منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين على استقطاب نخبة من الكفاءات والخبرات المتميزة لعضوية لجنة التحكيم، لما لذلك من دور محوري في ضمان جودة التقييم وتعزيز مستوى المنافسة بين المشاركين. ويعكس تنوع خلفيات أعضاء اللجنة ثراء الخبرات التي سيستفيد منها الطلبة المشاركون."

وأضاف: "تمثل جائزة فاروق المؤيد البحرينية العالمية لريادة الأعمال الطلابية منصة متكاملة تتيح للطلبة رواد الأعمال عرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين، واكتساب خبرات عملية تسهم في تطوير أعمالهم. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة، المستلهمة من إرث الراحل فاروق المؤيد، ستسهم في إبراز قصص نجاح بحرينية واعدة على الساحة العالمية."

وتندرج هذه الجائزة ضمن برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية (GSEA)، المبادرة الرئيسية لمنظمة روّاد الأعمال (EO)، والتي تُعنى باكتشاف ودعم الطلبة الذين ينجحون في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة بالتوازي مع مسيرتهم الأكاديمية، وتوفر لهم فرصة المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي وصولًا إلى النهائيات العالمية.

ويأتي تنظيم هذه الجائزة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، ودعم التوجهات الوطنية نحو تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال تمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

ومن المقرر أن يتنافس المشاركون خلال الحدث أمام لجنة التحكيم، حيث سيتم تقييم مشاريعهم بناءً على معايير دقيقة تشمل الابتكار والاستدامة وقابلية التوسع، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.

ويُذكر أن برنامج GSEA يُعد من أبرز المبادرات العالمية في مجال دعم الطلبة روّاد الأعمال، حيث شهد مشاركة آلاف الطلبة من مختلف أنحاء العالم، وأسهم في إطلاق العديد من المشاريع الناجحة التي تحولت إلى شركات رائدة في مجالاتها.

#بياناتشركات