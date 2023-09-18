حاويات "يلّا نحوّلها" الذكية تتواجد في خمس مناطق ضمن مجمعي "قرية جميرا الدائرية" و"شوبا هارتلاند" السكنيين

يحصل المشاركين في المبادرة على مكافآت ويمكنهم الاطلاع على أثرهم الإيجابي على البيئة من خلال تطبيق "يلّا نحوّلها"

ينسجم إطلاق المبادرة مع رؤية حكومة الإمارات لبناء مستقبل أكثر استدامة

[دبي] أعلنت المبادرة المبتكرة لإعادة التدوير "يلّا نحوّلها"، عن انطلاق أنشطتها في مجمّعي "قرية جميرا الدائرية" و"شوبا هارتلاند" السكنيين في دبي بالتعاون مع شركتي "طلبات" و"بيبسيكو". وتهدف المبادرة إلى تشجيع السكان على اتباع ممارسات مستدامة بأسلوب مبتكر على تطبيق "يلّا نحوّلها"، مما يوفر تجربة تفاعلية للراغبين في إعادة تدوير النفايات باستخدام الحاويات الذكية.

ويعكس البرنامج الرؤية المشتركة بين "طلبات" و"بيبسيكو" والتزامهما بتشجيع الممارسات المستدامة، حيث ينسجم مع أجندات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى الطرفين الهادفة إلى المشاركة في تسريع وتيرة جهود مكافحة التغير المناخي. كما تدعم منصة "يلّا نحوّلها" ممارسات الاقتصاد الدائري الإيجابية من خلال استعادة الموارد، انسجاماً مع رؤية الحكومة الإماراتية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة ولا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 العام الجاري.

وقال بالاشاندران جاياشاندران، المدير العام لمنطقة الخليج لدى بيبسيكو: "نحن نؤمن بأهمية الشراكات في تحفيز التغيير الإيجابي، والمبادرة الحالية مع 'يلّا نحوّلها‘ و’طلبات‘ هي واحدة من أبرز الخطوات التي نحرص على تنفيذها. يتطلب العمل على بناء سلسلة قيمة دائرية شاملة رفع معدلات إعادة التدوير، ويعتمد جزء كبير من هذه العملية على جعل عمليات تجميع وإعادة تدوير النفايات أكثر سهولة وسلاسة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز التي بدورها تُشَجّع على تغيير سلوك المجتمع. وتساهم هذه الشراكة في جمع الجهات الفاعلة في القطاع للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لعلاماتنا، بما في ذلك الابتكار وارتباطنا القوي مع المجتمع واتباع أفضل الممارسات. وإننا نتطلع قُدُماً لرؤية التأثير الهادف الذي ستتركه هذه المبادرة على مستوى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيع العمل البيئي الإيجابي".

ومن جانبها، قالت سيمونيدا سوبوتش، نائب الرئيس لدى "طلبات" الإمارات: "تحرص طلبات، بصفتها شركة تكنولوجيا، على اعتماد حلول تكنولوجيّة مبتكرة لتوفير قيمة مشتركة للمجتمع وتسهيل اعتماد الممارسات الإيجابية اليومية.

وتقود دولة الإمارات جهود الاستدامة في المنطقة، ما يتيح لشركات القطاع الخاص فيها تأدية دور فاعل لتحفيز السلوكيات الإيجابية. ولا تقتصر هذه الجهود على نشر الوعي فقط، إنما تتخطاه إلى إطلاق مبادرات مجتمعية لإعادة التدوير للميل الأخير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وأهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات".

ومن جهته، قال ربيع الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة نضيرة تكنولوجيز: "تُقدم شركة نضيرة من خلال ‘يلّا نحوّلها' مفهوماً مبتكراً لإدارة النفايات، كما توفر منصة تفاعلية موحدة وشاملة ومدعومة بالتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لاكمال عملية الإدارة. وتهدف المبادرة إلى تسهيل معالجة المواد القابلة لإعادة التدوير وتقديم ملاحظات مخصصة ومكافآت للمشاركين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإعادة التدوير عبر جعلها عملية أكثر امتاعاً وتفاعليةً. واخترنا في هذه المرحلة تطبيق 'يلّا نحوّلها' في مجمعات سكنية منفصلة، بهدف مراقبة تأثيرها عن كثب وتقييم تجربة المستخدم وتحسينها، ما يتيح لنا توسيع نطاقها وتعزيز مشاركة السكان، وبالتالي تعزيز استعادة وتدوير المواد إلى أقصى حد.".

وتم إطلاق 'يلّا نحوّلها' حالياً في تسعة مجمعات سكنية محددة في إمارة دبي، بالتعاون مع "طلبات" و"بيبسيكو" في خمسة من هذه المجمعات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق المبادرة إلى مناطق أخرى وتعزيز الحل البيئي الذي توفره.

المجمعات التي تتوفر فيها الحاويات الذكية من "طلبات" وبيبسيكو

تتوفر فرصة المشاركة في مبادرة "يلّا نحوّلها" لإعادة التدوير لسكان قرية جميرا الدائرية الذين يقطنون في مجمعات بلازا ريزيدنسز وفورتشوناتو وبوابة بن غاطي وحياتي أفينيو، وشوبا هارتلاند جرينز في مبنى 5 و 6.

خطوات بسيطة وسهلة للمشاركة في المبادرة

يتلقى السكان المقيمون في المباني المزودة بالحاويات الذكية مجموعة من الأدوات التي تسهل عملية المشاركة في المبادرة، مثل دليل المستخدم لتزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بعملية إعادة التدوير، وأكياس إعادة التدوير وبيانات حساباتهم للوصول إلى تطبيق "يلّا نحوّلها" على الهاتف المحمول. ويمكن للسكان المشاركة في المبادرة بمجرد تحميل التطبيق، وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير في الأكياس ثم وضعها في الحاويات الذكية المخصصة.

متابعة داخل التطبيق لتأثير الأفراد في عملية الاستدامة

يتيح تطبيق "يلّا نحوّلها" على الهاتف المحمول للمستخدمين استعراض أنشطتهم البيئية بعد كل جولة من إعادة تدوير، بما في ذلك معرفة وزن النفايات التي تم تحويلها ومقدار توفير الطاقة، بالإضافة إلى ملاحظات هدفها مساعدتهم على تحسين جودة فرز المواد.

مكافآت للمشاركين في برنامج "يلّا نحوّلها"

يكسب المستخدمون أثناء عملية التدوير نقاط يمكن استبدالها للحصول على مكافآت متنوعة على التطبيق، بما في ذلك قسائم بقيمة 50 و100 درهم إماراتي على تطبيق "طلبات"، وذلك عند إعادة تدوير 25 و45 كيس بشكل تام. كما تشمل المكافآت خصومات تقدمها منصات الأخرى مثل البقالة ومتاجر نمط الحياة والأجهزة الإلكترونية، مما يساعد على تشجيع عملية إعادة التدوير.

ويتوفر تطبيق "يلّا نحوّلها" على أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بنظام iOS (على متجر آبل ستور)، والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد (متجر جوجل بلاي) فقط.

#بياناتشركات

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نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" +pep للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.

نبذة عن طلبات:

تأسست طلبات في الكويت عام 2004، وهي منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة في دولة الإمارات، واشتهرت منذ تأسيسها بتوفير خدماتٍ مريحة وسريعة تلبي تطلعات عملائها.

وترتكز المنصة على جذورها الراسخة في عالم توصيل الطلبات لفهم احتياجات العملاء في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد على وسائل المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة لتسهيل الحياة اليومية وتعزيز جودة الخدمات لأكثر من 65 ألف مطعم ومتجر محلي، بالإضافة إلى توفير فرص موثوقة للدخل اليومي لعشرات آلاف سائقي التوصيل.

وتحرص المنصة على توفير بيئة مبتكرة تسمح لطاقم العمل المؤلف من 5 آلاف فرد بترك أثر إيجابي في جميع أنحاء المنطقة من خلال استخدام المنصة. كما توظف منصة طلبات تقنياتها التكنولوجية لمساعدة المجتمع من خلال التعاون مع أكثر من 35 جميعة خيرية ومنظمة غير حكومية في المنطقة.

نبذة عن "يلّا نحوّلها"

"يلّا نحوّلها" هي منصة رقمية من شركة نضيرة تكنولوجيز، تقدم تعليماً تفاعلياً وملاحظات وإرشادات مخصصة حول جودة فرز المواد ومكافآت للمستخدمين الذين يقومون بفرز النفايات الخاصة بهم، وذلك بالاعتماد على نظام تتبع وتحقق قائم على إنترنت الأشياء. وتم اثبات كفاءة المنصة عن طريق مجموعة من دراسات مستقلة، بما فيها الدراسة التي أجرتها جامعة ييل، والتي أقرّت بالتأثير الإيجابي الذي تلعبه 'يلّا نحوّلها' على سلوكيات المقيمين. وشهدت المجمعات السكنية المشاركة فيالبرنامج مستويات أعلى من رضا المقيمين، مع مشاركة معظم السكان بالفرز وإعادة التدوير. وتحرص "يلا نحولها" على اعتماد منهجية تفاعلية لإعادة التدوير، لتعزيز المتعة وزيادة مستويات المشاركة.. وبدعم من الشركاء الرئيسيين مثل شركة بيبسيكو ومنصة طلبات، نجحت المبادرة حتى الآن في استعادة أكثر من 500 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، بمشاركة 15 ألف مستخدم، موزعين على 35 مجمع سكني تنشط فيها المبادرة.