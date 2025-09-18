حازت منصة هيّا مؤخرًا على تكريم رفيع تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث فازت بجائزتين إقليميتين مرموقتين.

ونالت المنصة جائزة "أفضل ابتكار تكنولوجي في قطاع خدمات الأعمال – السفر" ضمن جوائز التميز التكنولوجي في الشرق الأوسط 2025، كما حصلت على جائزة أفضل "استخدام رقمي بحسب القطاع – صناعة السفر "في حفل جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية 2025.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد سعيد الكواري، مدير منصة هيّا قائلًا: "نفخر بحصول منصة هيّا على جائزتين إقليميتين مرموقتين تقديرًا لابتكاراتها الرقمية. يعكس هذا الإنجاز تطور "هيّا" إلى منصة عالمية المستوى تواصل ترسيخ معايير جديدة في خدمات السفر والسياحة. إن تركيزنا على دمج أحدث التقنيات يضمن للزوار تجارب سلسة وآمنة وفعّالة، مع تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة عالميًا. ومع هذه الجوائز الأخيرة، لم نكتفِ بالنجاح في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ فحسب، بل حققنا أيضاً رؤيتنا في ترسيخ "هيّا" كإرث مستدام يدعم قطاع السياحة في قطر. نحن ملتزمون بتطوير المنصة باستمرار، لضمان استمرارها في قيادة الابتكار والتميّز بما يتماشى مع رؤية قطر السياحية."

وتطورت «هَيّا» من منصة خُصصت لإدارة دخول الجماهير خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™إلى منظومة شاملة تعزز خدمات سمات الدخول الإلكترونية وتدعم الزوار بتجربة أكثر سهولة وأمانًا. حيث توفر المنصة خمسة أنواع من السمات الإلكترونية، تشمل سمة زيارة سياحية (A1)، سمة زيارة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)، سمة إخطار السفر الإلكتروني (A3)، سمة دخول الزوار المرافقين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (A4)، وطلب هيّا الإعفاء من التأشيرة لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية (F1).

واستطاعت "هيّا" عبر ابتكاراتها المستمرة أن تُحدث نقلة نوعية في تجربة الزوار من خلال تقنيات متقدمة موجهة للأفراد، تشمل التعرف البصري على الحروف لاستخلاص الوثائق بشكل آلي، والتطبيق المرتقب لتقنية العربية لتعزيز سهولة الاستخدام للمواطنين العرب، إضافة إلى مطابقة الصور وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمسح الرقمي لجوازات السفر عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لإدخال البيانات بشكل فوري. أما على صعيد الأعمال، فتتيح المنصة تكاملًا آمنًا عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) للتحقق الفوري من التذاكر وتفعيل رموز QR المرتبطة بالهوية لضمان دخول سلس إلى الملاعب ومرافق الضيافة ووسائل النقل.

وقد لعبت المنصة دورًا محوريًا في دعم بعض من أضخم الفعاليات الدولية التي استضافتها قطر، بما في ذلك كأس العالم FIFA قطر 2022™، وكأس آسيا 2023، وجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، وقمة الويب قطر 2024.

وتدار منصة "هيّا" من قبل قطر للسياحة باعتبارها المنصة الرقمية الرسمية لسمات الدخول الإلكترونية في الدولة، حيث تشكل البوابة الرقمية المركزية لقطر من خلال تبسيط إجراءات الدخول عبر معالجة سمات الدخول ودمجها مع خدمات الفعاليات في واجهة موحدة سهلة الاستخدام.

كما تهدف المنصة إلى تقديم خدمات سمات الدخول الإلكترونية، مع دمج فعاليات السياحة الداخلية والنقل وتجارب أسلوب الحياة والخدمات اليومية ضمن حل موحد يلبّي احتياجات العيش والسفر والتواصل.

وإلى جانب تسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية، تشجع المنصة الزوار على استكشاف المعالم الثقافية، والمواقع الطبيعية، والفعاليات النابضة بالحياة على مدار العام، كما توفر حلولًا رقمية مخصصة لدعم المنظمين والمشاركين والحضور في كبرى الفعاليات.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات