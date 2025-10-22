أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "نمو"، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، وهي مبادرة خاصة بمنصة "نمو" تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود حكومية أو عقود مع شركات كبرى من تأمين التمويل بسهولة وسلاسة. وتربط المبادرة بين الطلبات المؤكدة من العقود والتمويل اللازم، لتسهيل استفادة الشركات من فرص المشتريات الحكومية والحصول على الدعم التمويلي من المقرضين عبر منصة "نمو" الرقمية.

وستوفر مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم، كما ستتيح للمقرضين تقييم الشركات استناداً إلى فرص العقود المبرمة، لتسهم بذلك في معالجة فجوة التمويل التي تواجهها هذه الشركات عند تنفيذ العقود الحكومية، وتعزز الربط بين فرص المشتريات الحكومية والمؤسسات المالية.

وتجمع المنصة الرقمية للإقراض التابعة لـ"نمو" منظومة واسعة من الشركاء، تشمل شركات التكنولوجيا المالية مثل CredibleX وErad وKlubwork وAhbi وZelo وFlapKap، فضلاً عن برامج حكومية مثل برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وتعليقاً على هذا التطور الاستراتيجي، قال محمد البنعلي، المدير العام لـمنصة "نمو": "مع إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، لم تعد الشركات الصغيرة مضطرة لمواجهة تحديات السيولة النقدية بعد فوزها بعقد حكومي أو مؤسسي، فقد أصبح بإمكانها الآن الحصول على التمويل اللازم لبدء التنفيذ فوراً. أما على المدى البعيد، فتتمحور رؤيتنا حول إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بما يتيح للمقرضين الاطلاع على بيانات فورية، ويرسي أسس نمو أكثر استدامة لهذه الشركات ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي."

وستشكل "قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة" منصة وطنية لجمع وربط البيانات الخاصة بهذه الشركات، بما يزوّد المقرضين برؤى فورية تتجاوز النهج التقليدي القائم على الضمانات أو البيانات المالية فقط. وستُسهم هذه المنصة في تعزيز كفاءة القرارات الائتمانية المدعومة بالبيانات، من خلال دمج البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية عبر قنوات آمنة. وبدمجها ضمن منظومة "نمو"، ستوفّر هذه المبادرة بنية تحتية أساسية لتقوية منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ودعم القطاع الخاص وتعزيز مرونته وتنوعه.

من جانبها، قالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "نلتزم في صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطهم بفرص النمو الجديدة، ويتجلى هذا الالتزام في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تعاوننا مع منصة «نمو» تأكيداً على حرصنا المشترك على تمكين هذه الشركات، وضمان حصولها على التمويل بسهولةٍ عند الفوز بعقود حكومية ومؤسسية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها. وتعكس هذه المبادرة رؤيتنا في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتنوع الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في بناء قطاع خاص أكثر مرونة في دولة الإمارات."

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي ل Hub71: "تسعى منصة "نمو" إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بشكل أسهل وأسرع. ومن خلال تبسيط إجراءات التمويل وربط هذه الشركات بشبكة واسعة من المؤسسات المالية، تقدم "نمو" حلولاً عملية تساعدها على تأمين رأس المال اللازم للنمو. ومع استمرارها في توسيع مواردها وأدواتها، تواصل "نمو" دعم هذه الشركات في أبوظبي، بما يكمل دور Hub71 في بناء منظومة ابتكار وريادة أعمال متكاملة."

من خلال تبسيط الوصول إلى التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي، تمضي منصة "نمو" قدماً بخطوات ثابتة نحو المرحلة التالية عبر ربط التمويل مباشرة بفرص العقود المبرمة. ويترجم هذا التطور طموح "نمو" لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة تضمن استناد قرارات التمويل إلى رؤى غنية وفورية، بما يسهم في دعم اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات