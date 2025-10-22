دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "سيسكو Cisco"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشبكات والأمن السيبراني، عن حصول منصة "سبلانك كلاود Splunk Cloud" على شهادة مزود خدمات سحابية (CSP) الصادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال حفل توقيع أقيم ضمن معرض جيتكس للتقنية 2025.

وتُحدد سياسة أمن مزوّدي الخدمات السحابية التابعة لمركز دبي للأمن الإلكتروني، متطلبات الأمن السيبراني الإلزامية لجميع مزودي خدمات الحوسبة السحابية الذين يخدمون حكومة دبي والقطاعات الحيوية. وتستند هذه السياسة إلى أطر عمل معترف بها دولياً، مما يضمن امتثال المزودين المعتمدين لأعلى معايير أمن المعلومات والامتثال، مما يُسهّل على الجهات الحكومية والهيئات غير الحكومية الحيوية اعتماد منصة سبلانك.

وبحصولها على شهادة مركز دبي للأمن الإلكتروني، تجمع سبلانك بين القوة التحليلية الكاملة لمنصتها السحابية وضوابط الأمن السيبراني التي يحددها المركز. وتُسهم المنصة في تمكين المؤسسات من سد الفجوات بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير رؤى لحظية وعميقة لبياناتها، مع تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة البنية التحتية. كما تم تطوير المنصة لتكون قابلة للتوسع، مع دعم تسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الاستجابة للتهديدات السيبرانية وانقطاعات الخدمة، وهي قدرات أصبحت أكثر موثوقية بفضل الالتزام الشامل بمعايير مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وتُعد الشهادة مطلباً أساسياً للتعاون مع الجهات الرسمية، كما تسهم في ترسيخ الثقة داخل القطاع الخاص من خلال تعزيز الأمن والامتثال. كما تجسد الشهادة رؤية إمارة دبي في بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة وموثوقة. ومن خلال منح هذه الشهادة لمنصة "سبلانك كلاود" يؤكد المركز أن أي خدمة سحابية مسموح لها بدعم الجهات الحكومية والبنية التحتية الحيوية تستوفي أعلى معايير الأمن السيبراني والامتثال في الإمارة. كما تعكس هذه الشهادة جهود القيادة الحكيمة في دعم التحول الرقمي الآمن، وتنسجم مع رؤية مركز دبي للأمن الإلكتروني في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

وبهذا الصدد، قال أحمد السعدي، نائب الرئيس للمجموعة لدى سبلانك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يعد حصولنا على شهادة مزود خدمات سحابية (CSP) الصادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني يُشكل خطوة استراتيجية تُعزز حضور سبلانك في دولة الإمارات، كما تؤكد التزامنا بتقديم حلول آمنة ومطابقة للمعايير العالمية، ما يتيح لعملائنا الاستفادة الكاملة من بياناتهم بثقة."

وتعزز هذه الشهادة مكانة سبلانك كشريك موثوق في مسيرة التحول الرقمي لدبي، من خلال تقديم خدمات سحابية مبتكرة تلبي أعلى معايير الأمان والامتثال، وتخدم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

حول سيسكو

سيسكو (ناسداك: CSCO) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، وتُحدث ثورة في طريقة تواصل وحماية المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي. لأكثر من 40 عامًا، ربطت سيسكو العالم بأمان. بفضل حلولها وخدماتها الرائدة في هذا المجال والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن سيسكو عملاءها وشركائها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز المرونة الرقمية. وانطلاقًا من هدفها الجوهري، تُواصل سيسكو التزامها ببناء مستقبل أكثر ترابطًا وشمولًا للجميع. اكتشف المزيد على "غرفة الأخبار" وتابع سيسكو على X على @Cisco.

سيسكو وشعارها علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى. يُمكنك الاطلاع على قائمة العلامات التجارية لشركة سيسكو على الرابط http://www.cisco.com/go/trademarks . العلامات التجارية لأطراف ثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

حول شركة سبلانك

تساهم سبلانك، التابعة لشركة سيسكو، في بناء عالم رقمي أكثر أمانًا ومرونة. تثق المؤسسات بشركة سبلنك في منع تحول مشاكل الأمن والبنية التحتية والتطبيقات إلى حوادث خطيرة، وامتصاص الصدمات الناجمة عن الاضطرابات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي.

