اعلنت مكاني العقارية عن أحدث مشروع لها وهو مركز مكاني حديقة الخالدية الذي من المقرر الانتهاء من الاعمال الانشائية له في الربع الاخير من عام 2023.

وستكون هذه أحدث إضافة إلى محفظة التطويرالمتنامية لشركة مكاني العقارية حيث ستساهم في تقديم مساحات ايجارية جديده الى المراكزالحالية لها مثل مكاني الشامخة و مكاني زاخر و مكاني محمد بن زايد و مكاني خليفه و الاستحواذ مؤخرا على مكاني العين مول.

يحتل مركز مكاني حديقة الخالدية موقعًا استراتيجيًا في قلب أبو ظبي ويطل على حديقة الخالدية وشارع الخليج العربي ويقدم تجربة تسوق مريحة وممتعة للجميع مما يعكس التزام الشركة بإنشاء مساحات بيع بالتجزئة عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة تخدم المجتمع.

يمتد مركز مكاني حديقة الخالدية على طابقين بمساحة 13,500 قدم مربع ويضم مجموعة متنوعة من المتاجر والخدمات وخيارات تناول الطعام بما في ذلك مواقف السيارات الخارجية والداخلية.

كما يضم سوبرماركت لجمعية أبوظبي التعاونية والذي سيكون متجرًا شاملاً لجميع احتياجات الأسرة اليومية وكذلك ، سيوفر المركز منافذ لبيع المأكولات والمشروبات التي تتشكل في مجموعة من المأكولات العالمية والمحلية ومركز ترفيهي.

وسيضم المركز أيضًا 15 متجرًا مختلفاً من المنتجات والخدمات بما في ذلك الموضة والجمال والصيدليات والمطاعم والمقاهي وغيرها الكثير.

وقد ذكرت المهندسة عشبة مبارك الغفلي، المدير التنفيذي لشركة مكاني العقارية " : تتمثل رؤيتنا في مكاني بتصميم تجربة سلسلة و فريدة ترتكز على ارضاء العملاء و المتسوقيين ، من خلال خلق بيئة ترحيبية . كما اننا نهدف إلى أن نصبح العلامة التجارية المفضلة لتجار التجزئة المحليين والدوليين والعلامة التي تمثل مكانا رحبا لكل افراد المجتمع فيه.

ونتطلع الى المساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال تطويرمشاريع ذكيه و ملهمه يمكن للناس أن يجتمعوا فيها للتسوق والترفيه والاستمتاع بوقتهم"

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