عجمان، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مـــصرف رويا المــحــلي الإســـلامي ذ.م.م (رويا) عن إطلاق منتج التمويل الشخصي الجديد، الذي يهدف إلى تمكين المتعاملين من الوصول السريع والمباشر إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لدعم أهدافهم الشخصية والعائلية.

ومن خلال هذا الإطلاق، يمكن للمتعاملين الاطلاع على تقدير تقريبي للأقساط على الفور، والتقدّم بطلب التمويل بكل سهولة عبر تطبيق رويا، مما يضمن تجربة مصرفية بسيطة وشفافة ورقمية بالكامل.

المزايا الرئيسية تشمل:

عملية تقديم سريعة وخالية من الأوراق

معدلات ربح تنافسية

فترات سداد مرنة

تمويل متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

وقال كريستوف كوستر – الرئيس التنفيذي لرويا:

"يسعدنا أن نقدّم حلاً للتمويل الشخصي يضع مجتمعنا في المقام الأول. من خلال الجمع بين التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية والابتكار الرقمي، يمكن المتعاملين الآن التخطيط والتقدّم بطلب التمويل بثقة — في أي وقت ومن أي مكان."

تم تصميم التمويل الشخصي من رويا لمساعدة المتعاملين على إدارة تكاليف التعليم، حفلات الزواج، السفر، أو النفقات غير المتوقعة — مع ضمان الوضوح والثقة في كل خطوة.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب، ما عليكم سوى تحميل تطبيق رويا للهواتف الذكية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.ruyabank.ae

حول مـــصرف رويا المــحــلي الإســـلامي ذ.م.م (رويا):

يقع المقر الرئيسي في عجمان وقد تم إطلاقه في عام 2024، ويُعتبر رويا مزيجاً من التكنولوجيا المبتكرة والمبادئ الراسخة للصيرفة الإسلامية، مصمم لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء. مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كمصرف إسلامي متخصص، ويقدّم تجربة مصرفية رقمية متكاملة مبنية على أمان متطور وتصميم بديهي.

وتحت شعار العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، يلتزم رويا بدعم الأسر ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي من خلال فروعه التي تعمل كمراكز للتعليم والدعم المجتمعي.

