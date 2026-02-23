أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم عن إطلاق خدمة سحابية تتيح الوصول إلى وحدات المعالجة الكمية (QPUs) التي طوّرها مختبر أجهزة الحوسبة الكمية التابع للمعهد. وستكون الخدمة متاحة في مرحلتها الأولى لشركاء معهد الابتكار التكنولوجي، حيث تتيح للمستخدمين تشغيل أحمال العمل الكمية مباشرة على أجهزة الحوسبة الكمية الفعلية التابعة للمعهد عبر السحابة.

ومنذ تأسيسه قبل أربعة أعوام، انتقل مختبر أجهزة الحوسبة الكمية التابع لمركز بحوث الكوانتوم من مرحلة بناء القدرات الأساسية إلى تقديم أنظمة حوسبة كمية متاحة عبر السحابة، تستند إلى تقنيات الأجهزة فائقة التوصيل. ويشغّل المختبر حالياً عدداً من أنظمة وحدات المعالجة الكمية تتراوح سعتها بين 5 و25 كيوبت، بما في ذلك رقائق مُصنَّعة داخلياً تُظهر زمن تماسك كمي يصل إلى عشرة أضعاف مقارنةً بالنماذج الأولية من الجيل الأول التي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي. تعكس هذه التطورات تنامي الخبرات الداخلية في مجالات التصميم الكمي، والتصنيع، والتكامل على مستوى الأنظمة.

ويأتي إطلاق الخدمة نتيجة تنسيق مشترك بين مختبر أجهزة الحوسبة الكمية وفريق البرمجيات الوسيطة الكمية في معهد الابتكار التكنولوجي، حيث تُستخدم Qibo كطبقة برمجية لإدارة إرسال المهام وتنفيذها. وتُعد Qibo إطار العمل البرمجي الكمي مفتوح المصدر التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، والذي يتيح للمستخدمين بناء الدوائر الكمية وسير العمل الهجين الكمي-التقليدي، وتنفيذها بسلاسة عبر المحاكيات ووحدات المعالجة الكمية من خلال واجهة موحّدة.

ومن جانبه، علّق الدكتور لياندرو أوليتا، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم بمعهد الابتكار التكنولوجي، قائلًا: "إن إطلاق خدمة لوحدات المعالجة الكمية المتاحة عبر السحابة بعد أربعة أعوام فقط من تأسيس المختبر يعكس سرعة التقدّم وطموح برنامجنا في مجال الحوسبة الكمية. وحتى الآن، كانت هذه البنية التحتية تُستخدم داخلياً من قبل فريق خوارزميات الحوسبة الكمية في معهد الابتكار التكنولوجي لتطوير سير العمل الكمي والتحقق من صحته وقياس أدائه. ومع إطلاق الخدمة اليوم، نُوسّع نموذج الوصول ذاته القائم على السحابة ليشمل شركاءنا، من خلال توفير منصة عملية تُسهم في تسريع التجارب وتطوير الحلول الهجينة الكمية-التقليدية بالاعتماد على بنية تحتية مطوَّرة محلياً."

وستواصل الخدمة التوسع تدريجياً، مع إضافة قدرات جديدة وترقيات على الأنظمة ومسارات وصول للشركاء، بما يتماشى مع تطور منظومة الحوسبة الكمية.

ومن خلال إتاحة الوصول السحابي إلى أجهزته الفعلية للحوسبة الكمية، يُسهم معهد الابتكار التكنولوجي في دفع البحوث الكمية التطبيقية وتعزيز التجارب الهجينة الكمية-التقليدية على أنظمة مطوَّرة محلياً. للمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: https://q-cloud.tii.ae

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والطاقة المتجددة والمستدامة ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae

جهة الاتصال الخاصة بالصحافيين:

جنان وريات: +971 50 471 3552 – jinan.warrayat@tii.ae

tii@edelman.com

-انتهى-

#بياناتشركات