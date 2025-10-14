حيث فاز المعهد على جوائز RoSPA الذهبية في فئات الأداء في الصحة والسلامة وسلامة الأسطول، مما يعكس تفانيه في الحفاظ على سلامة موظفيه وعملائه في بيئة العمل.

وفي عامها التاسع والستين، ومع ما يقارب 2000 مشاركة سنويًا من أكثر من 50 دولة، تغطي أكثر من سبعة ملايين موظف، تُعدّ جوائز RoSPA أكبر برنامج عالمي لجوائز الصحة والسلامة، حيث تُكرّم المؤسسات والأفراد الذين وضعوا أعلى معايير الوقاية من الحوادث.

وسواءً كانت المشاركة سعياً للحصول على تقدير للتميز غير التنافسي أو في جائزة تنافسية عبر 20 قطاعاً صناعياً، يتم تقييم كل مشارك في جائزة RoSPA وفقًا لمعايير صارمة، مما يجعل معهد الإمارات للسياقة رائداً عالمياً في بناء بيئات عمل أكثر أماناً وصحة.

ولمشاركة الدروس المستفادة المهمة والبناء على أسس الصحة والسلامة القوية المطلوبة للمشاركة في جوائز RoSPA، يُمكن استخدام عملية المشاركة في الجائزة كممارسة تأملية للمساهمة في التطوير المهني المستمر.

وقال عبد الله عامر بالحصا، مدير إدارة خدمات الدعم في معهد الإمارات للسياقة:

“يشرفنا أن نشارككم خبر حصولنا على جوائز RoSPA الذهبية في فئات الأداء في الصحة والسلامة وسلامة الأسطول، خلال السنوات الست الماضية على التوالي، يعد هذا التكريم دليل على التزامنا الراسخ بضمان السلامة داخل مؤسستنا وخارجها.“

وقالت جوليا سمول، مديرة النمو في الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث:

“يستحق معهد الإمارات للسياقة أن يفخر بجهوده الدؤوبة والتزامه الراسخ بالحفاظ على سلامة الأفراد، والذي أثمر عن حصوله على جائزة RoSPA، التي تُكرّم المؤسسات التي حققت أعلى معايير الصحة والسلامة في مكان العمل.

حيث تعتبر RoSPA معهد الإمارات للسياقة مثالاً واضحاً على أهمية جعل الوقاية من الحوادث ركناً أساسياً في نجاح أي مؤسسة، ليس فقط لمصلحة الموظفين والعملاء، بل أيضاً للمجتمع بأكمله"

وتُقام جوائز RoSPA برعاية المجلس الوطني للفحص في مجال السلامة والصحة المهنية (NEBOSH)، وهي أقدم برنامج من نوعه في المملكة المتحدة، وتحظى بمشاركات من مؤسسات حول العالم، مما يجعلها من أكثر الجوائز تقديراً في مجال الصحة والسلامة.

وقالت دي آرپ، رئيسة الجودة في NEBOSH ورئيسة لجنة التحكيم في جوائز RoSPA :

“يسر NEBOSH أن تكون الراعي الرئيسي لجوائز RoSPA فتكريم التميز في الصحة والسلامة لا يقتصر على الاحتفاء بالإنجاز، بل يعزز أيضاً ثقافة الرعاية والمساءلة والتحسين المستمر، وتذكّرنا هذه الجوائز بأن سلامة الموظفين ورفاههم لا تعرف حدوداً، وأن الحرص على سلامتهم وصحتهم وسعادتهم هو ما يحقق النجاح المستدام للمؤسسات.”

• حول جوائز RoSPA

يحتفل برنامج جوائز RoSPA المرموق الآن بعامه التاسع والستين كأكبر برنامج للصحة والسلامة في المملكة المتحدة وأكثرها تأثيرًا، مع ما يقارب 2000 مشاركة سنويًا من أكثر من 50 دولة، والتي تؤثر على أكثر من سبعة ملايين موظف، تُوفر الجوائز منصةً لتسليط الضوء على الالتزام الراسخ بالتحسين المستمر والتميز في مجال الصحة والسلامة سواءً كان المشاركون يسعون للحصول على تقدير للتميز غير التنافسي أو يتنافسون على جوائز تنافسية في 20 قطاعاً صناعياً، تُتيح جوائز RoSPA فرصةً لا مثيل لها للتواجد بين القادة الذين يُساهمون في بناء بيئات عمل أكثر أماناً وصحة.

• حول الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA

تُعدّ RoSPA جهةً رائدةً في مجال الصحة والسلامة، وتُطلق حملاتٍ للحد من الحوادث التي يُمكن تجنبها. رؤيتنا هي خلق حياة خالية من الإصابات العرضية، وبدعم من أعضائنا، نؤمن بأن هذا هو جوهر كل ما نقوم به. نضغط على الحكومة بشأن القضايا المهمة، ونُقدم أكبر جوائز الصحة والسلامة في العالم، ونقدم مجموعة من مؤهلات RoSPA التي تساعد المتعلمين وأصحاب العمل على حماية زملائهم من الحوادث والأمراض.

• نبذة عن معهد الإمارات للسياقة

منذ بداية واعدة في عام 1991، تطور معهد الإمارات للسياقة (EDI) ليصبح واحداً من أفضل معاهد تعليم القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، مع رؤية تتمثل في تدريب السائقين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعايير دولية مقترنة بأعلى مستويات السلامة والوعي على الطريق. وقد حصل حوالي نصف مليون طالب على رخصة القيادة من معهد الإمارات للسياقة منذ ذلك الوقت، كما يمتلك المعهد أسطولاً يضم أكثر من 500 مركبة في فئات مختلفة من المركبات مثل المركبات الخفيفة، والحافلات الثقيلة ، والشاحنات الثقيلة، والرافعات الشوكية، والدراجات النارية.

ويضم المعهد أكثر من 500 مدرب مؤهل من الذكور والإناث من جنسيات مختلفة يمكنهم توجيه الطلاب بلغتهم الأم، مما يسهل تدريبهم على القيادة.

ويطمح معهد الإمارات للسياقة إلى التوسع خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحفاظ على التزامه بتوفير رضا العملاء، والاستثمار في مجال المعلومات والتكنولوجيا التي تتيح للطلاب العثور على استقلاليتهم وأمنهم.

-انتهى-

#بياناتشركات