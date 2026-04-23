دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشف معهد إدارة المشاريع عن بيان ريادي جديد بشأن المرونة المؤسسية، وهو عبارة عن مجموعة مبادئ مُلهمة تهدف إلى تمكين المؤسسات لتعزيز مرونتها وقدرتها على الابتكار، والاستجابة بفعالية للتغيرات المتسارعة والاضطرابات التي يشهدها العالم بشكل متكرر. ويدعو البيان، الذي تم تطويره من قبل تحالف PMI Agile Alliance، إلى إحداث تحول جذري في أساليب القيادة، عبر الانتقال من الهياكل الهرمية التقليدية إلى نماذج قائمة على الهدف المشترك، وتبني اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتعزيز قابلية التكيف على مستوى المؤسسة.

ينطوي البيان على أهمية خاصة بالنسبة للشركات والقادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تركز الأجندات الوطنية على قضايا التنويع الاقتصادي والاستدامة والتحول الرقمي؛ إذ يوفر رؤى قيّمة تناسب التطورات الراهنة، بما يساعد في تطوير استراتيجيات تعزز المرونة وفرص النجاح والنمو في ظل بيئات تزداد تعقيداً يوماً عن يوم.

أهمية المرونة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتنامى أهمية المرونة المؤسسية كعنصر أساسي للنجاح في ظل الاضطرابات المتكررة التي تفرضها التحولات في مشهد الاقتصاد العالمي، والتقدم التكنولوجي الكبير، وما يترافق مع ذلك من تغير في احتياجات مختلف القطاعات. ويحثّ البيان قادة القطاعات على تحديد إطار جديد للتحول المؤسسي، من خلال التركيز على التشاركية في اتخاذ القرار، وتبنّي نماذج حوكمة مرنة، وتوظيف التكنولوجيا بطريقة استراتيجية لبناء مؤسسات قادرة على مواكبة التغييرات بسرعة ومرونة.

ويتوافق هذا التوجه بشكلٍ وثيق مع أولويات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك:

مبادرات التنويع الاقتصادي: مثل رؤية السعودية 2030 و رؤية "نحن الإمارات 2031" ، التي تركز بشكل كبير على الابتكار، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتطوير المدن الذكية؛ وهي أهداف يتطلب تحقيقها أن تتبنى المؤسسات نماذج تشغيل مرنة وقابلة للتكيف.

أهداف التحول الرقمي: مع تنامي الاستثمارات في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و تعلّم الآلة ، تبرز أهمية مبادئ البيان المتمثلة في تبني التكنولوجيا وتعزيز نهج الكفاءات الموزّعة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المؤسسية.

الاستدامة: تشكل البنية التحتية الخضراء جوهر التركيز الاستراتيجي للمنطقة على المدى الطويل، مما يعطي أهمية كبيرة للمرونة كعامل ضروري للتوفيق بين الكفاءة المؤسسية وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومن خلال تعزيز ثقافة المرونة عبر مختلف القطاعات ومنظومات العمل، يزوّد البيان المؤسسات في المنطقة بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والمنافسة في بيئة عالمية متسارعة التغير.

المبادئ الرئيسية لبيان المرونة المؤسسية

يستعرض بيان معهد إدارة المشاريع بشأن المرونة المؤسسية تسعة مبادئ عملية تدعو المؤسسات إلى:

وضع هدف واضح وتدعيم المخرجات بخطط مرنة تضمن تركيز جهود الفرق على تحقيق الأهداف حتى في فترات عدم اليقين. تطبيق حوكمة قائمة على الإرشادات لا القيود الصارمة، مما يسرّع عملية اتخاذ القرارات ويجعلها أكثر ثقة ولامركزية. تمكين الفرق في مواقع خلق القيمة، عبر منح صلاحيات اتخاذ القرار للأشخاص الأقرب إلى العملاء أو إلى مصادر البيانات الحيوية. توسيع نطاق المرونة ليشمل الشركاء ومنظومات العمل، وتوطيد العلاقات بين أصحاب المصلحة وبناء سلاسل قيمة تعاونية. تمويل الغاية والهدف، عبر تركيز الاستثمارات على المبادرات المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بدلاً من الانشغال بالتنفيذ فقط. تقديم القيمة بشكل متكرر وشفاف، بما يضمن وضوح سير العمل والتركيز على النتائج بدلاً من الالتزام بخطط جامدة. تبنّي التكنولوجيا وتفعيل نهج الكفاءات المُوزّعة، لتسريع اتخاذ القرارات وتحسين استخدام الموارد وتحقيق نتائج تنافسية. تصميم المؤسسات على أساس القابلية للتكيف، بدلاً من التركيز على الكفاءة فقط، لدعم المؤسسات في الاستجابة السريعة للتغيرات. الاستشعار المبكر والتعلّم السريع والتصرف بثقة، عبر تحويل الرؤية إلى استراتيجيات وتبني التعلّم المستمر لاتخاذ قرارات أفضل.

تكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسعى المؤسسات إلى التخلص من النظم التقليدية، ونماذج الحوكمة الجامدة، والأعباء التي يفرضها التغيير، والتي غالباً ما تعيق مسار التحول المؤسسي.

وتعليقاً على إطلاق البيان، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولات غير مسبوقة، تمتد من التنويع الاقتصادي لتصل إلى التسارع في تبنّي التكنولوجيا ومبادرات الاستدامة. وفي ضوء هذا التحول، لم تعد المرونة المؤسسية مجرد مصطلح رائج، بل ضرورة قيادية ملحّة. ويُقدّم بيان معهد إدارة المشاريع بشأن المرونة المؤسسية حلولاً مبتكرة تمكّن القادة من التعامل بثقة مع حالة عدم اليقين، وتعزيز سبل التعاون، واستثمار الإمكانات الكاملة لمؤسساتهم. فمن خلال تبنّي المرونة، يمكن لشركات المنطقة مواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع النمو المستدام، مما يُعزز مكانتها كقوة تنافسية على الساحة الاقتصادية العالمية."

مفهوم المرونة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يُعرّف البيان المرونة المؤسسية بأنها القدرة على التكيف على نطاق واسع مع الحفاظ على الاتساق الاستراتيجي، مؤكداً أنها ليست مجرد مجموعة أدوات، وإنما عقلية ضرورية تدعم التجدد المستمر، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات من خلال تمكين اتخاذ القرارات الهادفة. وتشير أبحاث معهد إدارة المشاريع إلى أن ارتفاع مستويات المرونة المؤسسية تعزز مستويات الشفافية والقيمة المقدمة، فضلاً عن الارتقاء بكفاءة الفرق، مما يساعد المؤسسات في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف على المدى الطويل.

يقدم معهد إدارة المشاريع من خلال هذا البيان مناهج عملية تساعد القادة في تعزيز مرونة مؤسساتهم، مثل إعادة تعريف الهياكل التنظيمية، والاستثمار في نماذج تشغيل قابلة للتكيف، وتمكين الفرق بقدرات متكاملة. ومع إعطاء الأولوية للمرونة، يمكن للمؤسسات في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتجزئة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في المنطقة التعامل بفعّالية مع تعقيدات السوق والاستجابة للتحديات بمرونة واستراتيجية.

يمكن الاطلاع على بيان معهد إدارة المشاريع بشأن المرونة المؤسسية عبر الرابط https://www.pmi.org/learning/agile/manifesto-for-enterprise-agility، حيث يوفر إطاراً عملياً يساعد القادة على تقييم جاهزية مؤسساتهم للتغيير واتخاذ خطوات استراتيجية نحو تحقيق نمو مستدام. كما يمكن زيارة موقع PMI.org للاطلاع على شهادات معهد إدارة المشاريع والموارد والبرامج التدريبية التي يقدمها لتعزيز المرونة المؤسسية عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن معهد إدارة المشاريع

يُعدّ معهد إدارة المشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع. ومنذ تأسيسه عام 1969، يسلّط المعهد الضوء على الكفاءات البشرية والممارسات المتقدمة التي تقف وراء إنجاز المشاريع الناجحة. وبدعم من مجتمع عالمي يضم ملايين المتخصصين في إدارة المشاريع وكذلك من آلاف الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، يوفّر المعهد المعرفة والموارد والشهادات المهنية اللازمة لقيادة المشاريع بكفاءة ومسؤولية. انضمّوا إلى معهد إدارة المشاريع للارتقاء بعالمنا - مشروعاً تلو الآخر. تواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني www.pmi.org، أو عبر حساباتنا على لينكدإن، وإنستغرام @pmi_org، وتيك توك @PMInstitute.

