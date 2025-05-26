توسّع الربط الجوي يفتح آفاق الربط الإقليمي والدولي انطلاقاً من أبوظبي .

تسيير ست رحلات أسبوعياً لتعزيز السياحة والتجارة والتنقل بين الوجهتين .

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق خدمة سفر جديدة تقدمها شركة طيران سيشل، والتي تربط بين مطار سيشل الدولي ومطار زايد الدولي. وسيتم تسيير هذه الخدمة بمعدل ست رحلات أسبوعياً، ما يُسهم في تعزيز الربط الجوي بين عاصمة الإمارات أبوظبي وجزر سيشل، كما تمنح المسافرين المزيد من الخيارات وراحة أفضل لاستكشاف هذا الأرخبيل الساحر.

وتأتي هذه الخدمة ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، ما يُتيح لمسافري طيران سيشل الوصول بسلاسة إلى شبكة وجهات الاتحاد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للسفر إلى مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها من الوجهات. وسيتمكن المسافرون أيضاً من مواصلة رحلاتهم إلى جزيرة موريشيوس بواقع ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية السفر المحلي إلى جزيرة براسلين، ثاني أكبر جزر سيشل، ما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة سيشل كمركز سياحي استراتيجي في المحيط الهندي.

وفي هذا السياق، قالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "من شأن هذه الخدمة الجوية الجديدة أن تُعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، كما ترتقي بروابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل. وستُسهم هذه الخطوة في زيادة فرص الوصول إلى طيف واسع من الوجهات أمام المقيمين في الدولة والزوار الدوليين، لتمكينهم من الاستمتاع بجمال سيشل الخلّاب وثقافتها الغنية وضيافتها الأصيلة".

من جانبه، عبّر ساندي بينويتون، الرئيس التنفيذي لطيران سيشل، عن سعادته بإطلاق الخدمة الجديدة قائلاً: "يُسعدنا كثيراً الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى أبوظبي التي تُعتبر بحقّ بوابة أساسية لمسافرينا. ومن خلال شراكتنا مع الاتحاد للطيران، أصبح بإمكاننا توفير المزيد من الخيارات والوجهات، وبالتالي فتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والسياحة بين سيشل والإمارات".

تواصل مطارات أبوظبي أداء دور محوري في توسيع نطاق الربط الجوي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز قطاع السياحة. ومع تنامي شبكة الوجهات الدولية والإقليمية باستمرار، حيث تلتزم بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، والمساهمة في نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

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