عجمان، الإمارات العربية المتحدة – وقّع مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة “أمبيبار الشرق الأوسط”، الشركة المتعددة الجنسيات والرائدة عالمياً في الحلول البيئية. ويمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز التزام المصرف بالحياد الكربوني واستراتيجيته للتمويل المستدام.

تتجاوز هذه الشراكة إطار التعاون التقليدي، حيث تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع العمل المناخي من خلال الدمج بين الابتكار والخبرة البيئية والنهج المصرفي المرتكز على القيم. وسيسعى الجانبان إلى استكشاف فرص دمج حلول الكربون والخدمات البيئية والمنتجات المالية الخضراء، بما يحقق أثراً مناخياً ملموساً ويوفر ميزة تنافسية مستدامة.

الركائز الرئيسية للشراكة

استراتيجية الحياد الكربوني وإدارة الكربون

سيعمل مصرف عجمان و"أمبيبار" على تطوير خارطة طريق شاملة للحد من انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وتعويضها، اعتماداً على خبرة "أمبيبار" في محاسبة الكربون، وخطط التخفيض، وتقنيات التتبع المعتمدة على البلوك تشين، بما يضمن الشفافية والتوافق مع المعايير العالمية.

التمويل المستدام والمنتجات الخضراء

ستركز الشراكة على إطلاق حلول مصرفية خضراء مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، مثل بطاقات ائتمان محايدة للكربون، وحسابات توفير خضراء، إلى جانب تمكين العملاء من تعويض انبعاثاتهم الكربونية مباشرة عبر أرصدة موثوقة تم التحقق منها، ناتجة عن مشاريع لحماية الغابات.

الخدمات البيئية للعمليات

سيتعاون الطرفان على استكشاف فرص تطوير إدارة النفايات، وتعزيز الامتثال البيئي، والعمل نحو الحصول على شهادة "صفر نفايات"، إلى جانب تحسين خدمات الاستجابة البيئية عبر شبكة فروع مصرف عجمان.

مركز التميز للاستدامة

سيعمل مركز التميز للاستدامة التابع لمصرف عجمان على تعزيز شراكته مع "أمبيبار" لتطوير قدراته في تمكين الشركات من مواءمة أعمالها مع متطلبات الاستدامة والحوكمة العالمية، من خلال تقديم حلول لخفض الانبعاثات، وتقديم تقارير ESG، وضمان الامتثال التنظيمي.

المشاركة المجتمعية

بدعم من "أمبيبار"، يدرس مصرف عجمان تبني مبادرة "المسار الأخضر" التي تتيح للعملاء المساهمة في زراعة الأشجار محلياً، والحصول على شهادات بيئية، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام داخل دولة الإمارات.

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تمثل هذه الشراكة مع "أمبيبار" محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث تعزز التزامنا بالتعامل مع قادة عالميين في هذا المجال. ومن خلالها، نؤكد التزامنا بالممارسات المسؤولة والرؤى المستقبلية، ونرسم مساراً واضحاً نحو اعتماد وتطبيق أعلى معايير الاستدامة. هذا التعاون يعكس سعينا المستمر للابتكار، والقيادة بالمثال، ودعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات".

من جانبه، قال رافائيل تيلو، رئيس شركة "أمبيبار" في الشرق الأوسط:"تمثل هذه الشراكة خطوة قوية إلى الأمام ضمن مهمتنا في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد الكربوني. ونفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الذي اختاره مصرف عجمان، ونقدم خبرات "أمبيبار" العالمية لتعزيز الأداء البيئي على مستوى القطاع المالي والشركات. هدفنا هو جعل الاستدامة قيمة مشتركة تنعكس في كل قرار وضمن كل عملية تشغيلية".

وأضاف:"مهمتنا في "أمبيبار" هي المساهمة في بناء عالم خال من الانبعاثات. وجودنا إلى جانب مصرف عجمان في هذه الرحلة مسؤولية نعتز بها. والتزامنا واضح: تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية تُحدث أثراً حقيقياً على المناخ، والأعمال، والأجيال القادمة".

ريادة إقليمية في الابتكار البيئي

ترسخ هذه الشراكة مكانة مصرف عجمان كمؤسسة مصرفية سبّاقة في المنطقة، من خلال التعاون مع "أمبيبار" لإطلاق حلول بيئية جديدة. ومن خلال الانضمام إلى منصة “أمبيبار” المعتمدة لخدمات الكربون والاستدامة، سيتمكن عملاء المصرف من الوصول إلى أدوات عالمية موثوقة تحقق أثراً بيئياً قابلاً للقياس والتتبع، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بتاريخ 4 أغسطس 2025 خلال فعالية مشتركة في المقر الرئيسي لمصرف عجمان، في تجسيد لالتزامهما المشترك نحو التنمية المستدامة في دولة الإمارات وما بعدها.

نبذة عن : AMBIPA

تُعد "أمبيبار" (Ambipar) رائدة عالميًا في تقديم الحلول البيئية، وتستثمر وتدير مشاريع في مجالات إزالة الكربون، الاقتصاد الدائري، انتقال الطاقة، وتجديد البيئة. تأسست الشركة عام 1995 وتعمل في البرازيل و41 دولة أخرى، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات البيئية، لا سيما في مجالات استعادة النفايات والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، وذلك استنادًا إلى مبادئ الاستدامة. وتُعد أمبيبار رائدة في العديد من المنتجات والخدمات، كما تُعد مرجعًا في السوق من خلال أنشطة البحث والتطوير والابتكار (RD&I)، حيث تقدم أكثر من 100 حل في مجال الاقتصاد الدائري، وتملك أكثر من 25 براءة اختراع، ونالت أكثر من 50 جائزة وطنية ودولية في مجال الابتكار. يعمل لدى الشركة أكثر من 23 ألف موظف حول العالم، ولديها أكثر من 600 قاعدة تشغيلية، كما أن أسهمها مدرجة في كل من بورصة B3 البرازيلية وبورصة نيويورك. وقد تم تصنيف أسهم أمبيبار كأسهم خضراء من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، ضمن بورصة B3.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://ambipar.com/a-ambipar/

نبذة عن بنك عجمان:

يُعد بنك عجمان أحد البنوك الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكرّس جهوده لتقديم خدمات مالية مبتكرة ترتكز على الاستدامة والأخلاق وقيمة العميل. يترأس البنك اللجنة الثانية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في اتحاد مصارف الإمارات، ويلعب دورًا فاعلًا في رسم ملامح مستقبل التمويل المستدام في المنطقة.