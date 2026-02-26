عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان وشركة الزورا للتطوير العقاري (المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية( عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول تمويل العقارات السكنية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مشاريع مدينة الزورا السكنية.

وتعكس الشراكة رؤية مشتركة لدعم النمو العمراني المستدام في إمارة عجمان، من خلال توفير حلول تمويلية منظمة ومتكاملة ضمن مجتمعات سكنية مخططة بعناية. وبموجب الاتفاق، سيتمكن العملاء في مدينة الزروا المؤهلون من الاستفادة من خيارات تمويل تشمل الوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، وذلك وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه إمارة عجمان ترسيخ مكانتها كوجهة للعيش الراقي والاستثمار طويل الأمد، ما يعزز دور المؤسسات المالية والمطورين العقاريين في دعم منظومة تملّك مستدامة قائمة على الانضباط والحوكمة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس شراكتنا مع الزورا التزام مصرف عجمان بدعم القطاع العقاري في الإمارة من خلال حلول تمويلية منظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال توسيع نطاق التمويل ليشمل للوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، نعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى التمويل مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية وأطر إدارة المخاطر الرشيدة".

وأضاف: "تسهم هذه الشراكات في دعم النمو المستدام، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ قيمة طويلة الأمد في السوق العقاري بالدولة".

ويؤكد الاتفاق توجهاً استراتيجياً نحو تبسيط رحلة التملّك، عبر مواءمة الحلول التمويلية مع تطوير المجتمعات السكنية المخططة، بما يتيح مساراً أكثر سلاسة ووضوحاً من مرحلة الاختيار إلى التملّك.

من جانبه، قال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري” نواصل في الزورا تعزيز منظومة الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعملائنا من خلال إتاحة خيارات تمويلية مرنة وموثوقة، بما يسهم في تسهيل عملية التملك. إن توفير حلول تمويل مباشرة ومنظمة يعكس التزامنا بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ويدعم رؤيتنا في تطوير مجتمعات متكاملة عالية الجودة ترتقي بتجربة السكن وتلبي تطلعات المستثمرين

والمقيمين في الإمارة."وتجسد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بدعم النمو المؤسسي طويل الأمد، وتعزيز الابتكار المرتكز على المتعامل، ودفع مسيرة تطور القطاع العقاري في عجمان ضمن بيئة تنظيمية راسخة.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

حول شركة الزورا للتطوير العقاري

تقع مدينة الزورا على مساحة تمتد إلى 5.4 ملايين متر مربع من المشهد الساحلي المحمي، وتتميّز بمخطط عمراني منخفض الكثافة يولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة وتكامل المرافق. وتشمل أبرز معالمها محمية طبيعية لأشجار القرم تمتد على مساحة مليون متر مربع، وتوفّر أنشطة مثل التجديف بالكاياك والتجديف بالألواح ومراقبة الطيور، إضافة إلى نادي الزورا للغولف واليخوت الذي يضم ملعب غولف للبطولات مكون من 18 حفرة من تصميم نيكلاوس ديزاين، ومرسى لليخوت، إلى جانب نادي الشاطئ المرتقب.

