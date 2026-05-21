أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، وشركة "داماك العقارية"، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، اليوم عن إطلاق خطة نوعية للتمويل السكني، صممت لتوفير قدر أكبر من التسهيلات والاستقرار للراغبين في تملك المنازل. ويهدف الحل التمويلي المتكامل إلى تخفيف الأعباء المالية الرئيسية أمام المتعاملين، وجعل تملك المنازل أكثر سهولة وملاءمة للأفراد والعائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز تجربة تملك المنازل وتوفير حلول تمويلية مرنة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات. كما يؤكد التزام الطرفين بتوسيع فرص التملك ودعم الاستقرار طويل الأمد للمقيمين، بما يواكب المكانة المتقدمة التي وصل إليها السوق العقاري في الدولة.

وتوفر هذه الخطة لمتعاملي "داماك" مجموعة من المميزات المصممة لتخفيف العبء المالي، من خلال هياكل تمويل مرنة، والإعفاء من بعض الرسوم، ودعم مؤقت لتكاليف التمويل، بالإضافة إلى توفير تأمين تكافلي على العقار. ويساهم ذلك في خفض التكاليف الأولية وتسهيل تجربة الانضمام لمالكي المنازل الجدد بشكل أكثر سلاسة.

تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: "تتمثل القيادة الحقيقية في معرفة احتياجات العملاء مسبقاً، وتحويل تطلعاتهم إلى فرص ملموسة. ومن خلال تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نعمل على جعل تملك المنازل أكثر سهولةً وملاءمة للأفراد والعائلات عبر حلول تمويلية تعزز من الاستقرار وتخفف من الأعباء المالية. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة، يجب أن يبقى تملك المنزل هدفاً واضحاً ومتاحاً، لذلك نواصل تطوير مسارات تدعم الاستقرار والازدهار، وتمكّن العائلات من الوصول إلى منزل يمثل لهم بداية لمستقبل أكثر استقرار وطمأنينة".

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "يجسد هذا التعاون التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بإعادة صياغة تجربة المتعاملين ضمن رؤيته لعام 2035، من خلال تقديم حلول أكثر سرعة وكفاءة وارتباطاً باحتياجاتهم الفعلية. ومن خلال الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والحلول المتقدمة، بما في ذلك تجربة التسجيل الرقمي الجديدة التي أطلقها المصرف ، والتي اختصرت زمن التقديم على التمويل السكني من أيام إلى دقائق، يواصل المصرف ترجمة رؤيته لأن يكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم إلى واقع ملموس".

وبناءً على هذا التعاون، سيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي وداماك توظيف الابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع فرص تملك المساكن، بما يدعم تطور القطاع العقاري في دولة الإمارات ويلبي تطلعات السكان على المدى الطويل.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 287 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية وفق أفضل المعايير العالمية. بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعت الشركة أعمالها إلى كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لتصبح اليوم أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

منذ ذلك الحين، سلمت داماك أكثر من 50,000 وحدة سكنية، كما تمتلك أكثر من 55,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجالات الموضة والأزياء والرياضة، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع روبرتو كافالي، ودي جريسوغونو، ونادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، وفريق أوراكل ريد بُل ريسنغ لسباقات الفورمولا1. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

