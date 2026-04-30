الدوحة، قطر: وقّعت مشيرب العقارية مذكرة تفاهم مع "ميزة"، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة والخدمات التقنية المتكاملة، بهدف إطلاق خدمة المرافق التفاعلي الذكي في مشيرب قلب الدوحة. تهدف هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المدينة إلى الارتقاء بخدماتها الذكية، وتوفير تجربة تفاعلية سلسة وفورية تسهّم في تحسين جودة التنقل والتفاعل مع مختلف مرافق المدينة وخدماتها.

تم توقيع مذكرة التفاهم في مركز مشيرب لإثراء المجتمع بتاريخ 29 أبريل 2026، بحضور المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، والسيد محمد الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة"، وذلك بحضور عدد من القيادات البارزة من كلا الجهتين. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة التجريبية لتشغيل خدمة المرافق الرقمي الذكي في 30 أبريل 2026، على أن يتم إطلاقه بكامل إمكاناته التفاعلية في 24 مايو 2026.

وقد تم تطوير خدمة المرافق الرقمي الذكي من قبل شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)"، على أن يتم نشره عبر 15 كشكًا ذكيًا تفاعليًا في مختلف أنحاء مشيرب قلب الدوحة، ليعمل كمساعد رقمي ذكي متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويسهم هذا الحل في إعادة تعريف تجربة تفاعل السكان والزوار والمستأجرين مع خدمات المدينة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وأنظمة المدن الذكية والتصميم المتمحور حول تلبية احتياجات المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة.

وسواء كان الزائر يبحث عن أقرب مطعم، أو يحتاج أحد السكان إلى تسديد رسوم مواقف السيارات، أو تبحث أسرة عن الفعاليات والأنشطة القادمة، فإن المرافق الرقمي الذكي سيكون بمثابة نقطة تواصل موحدة وبسيطة وسهلة الاستخدام. كما يوفر خدمات الإرشاد المكاني، والمعلومات الفورية، وحجز تذاكر الفعاليات، وإجراء حجوزات المطاعم، وإتمام المعاملات المختلفة من خلال تجربة تفاعلية واحدة وسلسة. كما تتوفر تطبيقات هاتف جوال مرافقة تتيح مجموعة موسعة من الخدمات أثناء التنقل.

وبهذه المناسبة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـمشيرب العقارية: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلتنا نحو المزيد من التطوير الخدمي في مدينتا الذكية. ومن خلال تعاوننا مع ’ميزة‘، نعزز البنية الرقمية لمشيرب قلب الدوحة، بما يضمن استمرار تقديم خدمات فعّالة ومتكاملة وسريعة الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لمجتمعنا."

وبدوره، قال السيد محمد الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة": "يجسّد المرافق الرقمي الذكي الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في الارتقاء بالخدمات والتجارب اليومية في المدن الذكية. ومن خلال تعاوننا مع مشيرب العقارية ودمج تقنيات ’هيوليت باكارد إنتربرايز‘، تمكّنا من تطوير منصة موثوقة تتيح للزوار الحصول على معلومات دقيقة وفورية في مختلف أنحاء مشيرب قلب الدوحة".

ومن جهة أخرى، سيتم عرض نسخة من المرافق الرقمي الذكي عبر تقنية الهولوغرام في صالة عرض مشيرب العقارية، لإبراز إنجازات الشركة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية الذكية وأبرز محطاتها الرئيسية.

وتُعد "ميزة"، المتخصصة في دعم التحول الرقمي بالقطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، مشروعًا مشتركًا تابعًا لمؤسسة قطر انطلق في عام 2008. وستبني هذه الشراكة على المنظومة الرقمية القائمة في مشيرب قلب الدوحة، وستسهم في مواصلة تطوير حلول متكاملة قائمة على البيانات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة تقديم الخدمات في المدينة الذكية.

نبذة عن »مشيرب العقارية»

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة(LEED).

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة أيضًا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

#بياناتشركات