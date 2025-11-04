

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عبر ذراعها العقارية، مشروع أجوان خورفكان في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) من سيتي سكيب، والذي عُقدت فعالياته يومَي 30 و31 أكتوبر في إمارة رأس الخيمة.

واستقبل جناح أجوان خورفكان في المعرض مئات الوفود من دول مختلفة، الذين أبدَوا اهتماماً كبيراً بالمشروع الفاخر المرتقب على الواجهة البحرية، واستكشفوا رؤية شروق لأسلوب حياة ساحلي فاخر وراقٍ.

وشكّلت الفعالية، التي استقبلت وفوداً من أكثر من 40 دولة، منصة بارزة لتسليط الضوء على مشاريع عديدة، من بينها أجوان خورفكان، مؤكدة أهمية الاستثمار في مشاريع متوافقة مع متطلبات المستقبل وتركّز على رفاهية الأفراد وتتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عائد على الاستثمار.

وحول هذا الموضوع، وقال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في شروق: "يتميز أجوان خورفكان بتصميمه المدروس وموقعه الاستراتيجي، كما أنه أول مشروع سكني من نوعه على شاطئ خورفكان. وقدّم المعرض الدولي للعقارات والاستثمار منصة مثالية لتسليط الضوء على الرؤية الكامنة وراء هذا المشروع وما يقدمه. وصُممت المشاريع العقارية ضمن محفظة شروق خصيصاً لتلبية الطلب المتنامي، بدءاً من المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية، ومروراً بالمجتمعات التي تركز على الرفاهية، ووصولاً إلى التصاميم المستدامة والتقنيات الذكية. وركّزت الفعالية على مستقبل الاستثمار والقطاع العقاري، بما في ذلك وجهات الاستثمار الناشئة في مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما يتماشى تماماً مع التزام شروق بتحسين آفاق الاستثمار على المدى الطويل في الشارقة وخورفكان. وتؤكد شروق حرصها على دعم الابتكار والاستدامة في جميع مشاريعها، بما يضمن قيمة دائمة لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي تخدمها".

ويضم أجوان خورفكان، الممتد على مساحة 89,100 متر مربع، مجموعة فريدة من الشقق بإطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المحيطة. ويتألف المشروع الواعد من 185 شقة بتصميم مميز موزّعة على ستّ مبانٍ سكنية، ليصبح إحدى الوجهات الأكثر تميّزاً وجاذبية في الإمارات للمقيمين والمستثمرين. ويجسّد المشروع رؤية لمجتمع مزدهر وملائم للعائلات، صُمم لتلبية أساليب الحياة العصرية وتجارب السكن الحديثة.

ويشكّل المشروع دليلاً على التزام شروق الراسخ بتصدّر مشهد المشاريع الحضرية في المنطقة. ومن خلال دمج تقنيات مبتكرة والتركيز على رفاهية المجتمع مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والفخامة، يُرسي أجوان خورفكان معايير جديدة للحياة العصرية والنمو المستدام.

وفي وقت يشهد فيه قطاع العقارات في الشارقة نمواً ملحوظاً، تواصل الإمارة استقطاب المستثمرين والسكان من أصحاب الرؤى الاستراتيجية. فخلال الشهور التسعة الأولى من 2025، وصلت قيمة التعاملات العقارية إلى 44.3 مليار درهم إماراتي، ما يمثّل زيادة بنسبة 58.3% قياساً بالفترة نفسها من عام 2024، مع مستثمرين يمثّلون 121 جنسية مختلفة. وفيما يتواصل الزخم القوي في السوق، تبقى الذراع العقارية في شروق ملتزمة بإنشاء مشاريع ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة.

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة.

وتهدف "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم بيئة تدعم نمو الأعمال والأفكار.

وتسعى "شروق" منذ تأسيسها في العام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.

نبذة عن أجوان خورفكان

يُرسي أجوان معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية وسط البيئة الخلابة لمدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويغطي المشروع السكني الرائد والطموح من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساحةً شاسعةً تبلغ 65,269 قدم مربع، حيث يسهم في تعزيز جاذبية خورفكان من خلال ستة مبانٍ تتضمن 185 شقة، ومسبحَين للكبار وآخر للأطفال، وإطلالات مميزة على الواجهة المائية، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمطاعم ومساحات التجزئة. ويتضمن المشروع كذلك حديقةً مائيةً بمساحة 15,000 قدم مربع، تحتوي على مسبح بأمواج اصطناعية ومنزلقات وممرات مائية متعرجة، مما يضفي مزيداً من التميز على الحياة الساحلية في خورفكان.

ويستوحي أجوان اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية. كما يحظى المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ خورفكان، حيث يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط جمال البيئة الطبيعية.

ويوفر أجوان فرصةً استثماريةً استثنائية مع أسعار تنافسية للسكن على واجهة مائية، حيث يوفر إطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المهيبة في المنطقة، ويدمج جمال الطبيعة مع مساحات سكنية أنيقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على الرقم 25926 800 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ajwan.ae.

