رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مستشفيات الشيخ خليفة، التي تُدار وتُشغَّل من قبل المكتب الطبي التابع لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية. وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص تدريب سريري متقدم ومتخصص لطلبة الطب والعلوم الصحية في الجامعة، داخل مرافق المستشفيات ومنشآتها الطبية الحديثة، بما يعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية، ويسهم في إعداد جيل من الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات.

وتكتسب هذه المذكرة أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها التي يتم توقيعها على مستوى جميع المنشآت الطبية التابعة لمستشفيات الشيخ خليفة، وتشمل: مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، ومستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة. وتضم هذه المنشآت مجتمعةً قدرة استيعابية تقارب 600 سرير، ويعمل فيها أكثر من 2,500 من الكوادر الطبية، إلى جانب 630 طبيباً.

وجرت مراسم التوقيع في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، بحضور ممثلين عن جميع المستشفيات المشمولة بالاتفاقية، وسعادة الأستاذ سالم الشرهان رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية. وقد جرى خلال الحفل التأكيد على أن هذه الخطوة تشكل منصة لانطلاق مبادرات مستقبلية مشتركة تُسهم في خدمة القطاعين الصحي والأكاديمي على حد سواء.

وقال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي في بيورهيلث: "تعكس مذكرة التفاهم التزام المكتب بتعزيز التعليم الصحي والبحث العلمي في دولة الإمارات". وأضاف: "فتح أبواب شبكة مستشفيات الشيخ خليفة أمام الكوادر الطبية المستقبلية يُعد استثماراً في إعداد كوادر مؤهلة ومتميزة قادرة على المساهمة في رسم مستقبل الطب في المنطقة".

وأشار الدكتور الشحي إلى أن هذه الاتفاقية "تجسد الرؤية الاستراتيجية للمكتب الطبي في دعم الشراكات الأكاديمية الرائدة التي تعزز التكامل وتسهم في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة."

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية:

"تمثل هذه الشراكة مع مستشفيات الشيخ خليفة خطوة مهمة لتعزيز الربط بين التعليم والممارسة السريرية. من خلال هذا التعاون، سنوفر لطلبتنا فرص تدريب متميزة، وندعم التطور المهني للكوادر الصحية، مما يسهم في رفع جودة رعاية المرضى في دولة الإمارات."

وتنص مذكرة التفاهم على توسيع مجالات التعاون لتشمل تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتدريب الطلبة ضمن برامج الامتياز، إضافةً إلى المساهمة في التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر. كما يلتزم الطرفان بالتعاون في تنظيم الأنشطة الأكاديمية، وتبادل الإصدارات والمواد العلمية والبحثية، والمشاركة في الفعاليات المشتركة مثل الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

