المساهمون يوافقون على خفض رأس المال لتسوية الخسائر المتراكمة وإلغاء أسهم الخزينة خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 16 أكتوبر 2025.

عقب استكمال العملية، وبموجب الموافقات التنظيمية النهائية ستقوم "سلامة" من خلال كيان خاص بإصدار صكوك إلزامية التحويل (MCS) تصل قيمتها إلى 175 مليون درهم لمجموعة مختارة من المستثمرين الاستراتيجيين الذين تم تأكيد مشاركتهم.

ستعزز عملية إعادة هيكلة رأس المال من ملاءة "سلامة" ومركزها المالي التنظيمي وقوة ميزانيتها العمومية، بما يتماشى مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تعكس مشاركة المستثمرون الاستراتيجيون ثقة السوق القوية في أساسيات "سلامة" وحوكمتها واستقرارها على المدى الطويل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "SALAMA")، أكبر مزود لحلول التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة المساهمين على خفض رأس المال ويتبعه زيادة في رأس المال، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى استعادة الملاءة المالية وتعزيز المركز المالي للشركة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، وافق المساهمون إلى خفض رأس المال لتسوية الخسائر المتراكمة وإلغاء أسهم الخزينة. وبعد استكمال عملية الخفض والحصول على الموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ستقوم "سلامة" من خلال كيان خاص في إصدار صكوك إلزامية التحويل (MCS) تصل قيمتها إلى 175 مليون درهم لمجموعة مختارة من المستثمرين الاستراتيجيين، وسيتم تحويل هذه الصكوك إلزاميا إلى أسهم جديدة وفقًا للشروط المعتمدة.

ويمثل هذا القرار نقطة تحول هامة في مسيرة "سلامة" المستمرة لتعزيز الملاءة المالية، وضمان الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية، وتوفير أساس قوي للعمليات المستقبلية.

وقد صرّح محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "سلامة"، قائلاً: "يمثل موافقة المساهمين على خطة إعادة هيكلة رأس المال خطوة مهمة نحو تعزيز ميزانية عمومية وتلبية جميع متطلبات رأس المال التنظيمية. ويعكس الدعم المستمر من المساهمين والمستثمرين الاستراتيجيين ثقة قوية في أساسيات الشركة وحوكمتها واستقرارها على المدى الطويل.

وفي المستقبل، سيظل تركيزنا على تحقيق قيمة ملموسة للمساهمين من خلال الحفاظ على انضباط قوي في الاكتتاب، وتحسين قاعدة النفقات، وتوظيف رأس المال بشكل استراتيجي، وتقديم خدمات مطالبات متفوقة، بما يضمن أن تظل شركة "سلامة" منظمة أبسط، أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على الصمود."

سيعزز رأس المال الجديد من ملاءة "سلامة"بما يتماشى مع متطلبات رأس المال من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع دعم محفظتها المتنوعة من المنتجات والمناطق الجغرافية موفرًا استقرارًا وفرص متنوعة لنمو مستدام.

أفصحت شركة "سلامة" عن تحسن مالي مستقر في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 351.84 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5.2٪ مقارنة بالعام السابق. كما حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 8.25 مليون درهم إماراتي وإيرادات تكافل بلغت 515.36 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025، مما يعكس الانضباط التشغيلي وتحسن الأداء المالي.

يذكر أنّ وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أكّدت مؤخراً تصنيف القوة المالية لشركة "سلامة" على المدى الطويل عند مستوى "BBB-"، مع نظرة مستقبلية متطوّرة، الأمر الذي يسلّط الضوء على تحسّن ركائز الشركة الأساسية وإمكاناتها لتحقيق تقدّم مستدام.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".