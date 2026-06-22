دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI)، أكبر صندوق استثمار عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم إدراجه ضمن مؤشر "فوتسي إبرا ناريت العقاري للأسواق الناشئة" (FTSE EPRA Nareit Emerging Index)، وذلك عقب المراجعة الأخيرة لمؤشرات "فوتسي راسل" (FTSE Russell).

ويعكس هذا الإدراج المكانة المتنامية للصندوق ضمن أسواق العقارات العالمية، كما يوسّع نطاق حضوره أمام المستثمرين الساعين إلى الوصول إلى سوق تأجير الأصول السكنية في دبي. ومن المتوقع أن يسهم الإدراج أيضاً في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة من قبل المستثمرين المؤسسيين والصناديق التي تتبع المؤشرات.

ويُعد مؤشر "فوتسي إبرا ناريت العقاري للأسواق الناشئة" جزءاً من سلسلة مؤشرات "فوتسي إبرا ناريت العالمية للعقارات"، ويتتبع أداء شركات العقارات وصناديق الاستثمار العقاري المدرجة والمؤهلة ضمن الأسواق الناشئة.

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يُعدّ "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI) أكبر صندوق استثمار عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل محفظة واسعة ومتنوعة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، وذلك تحت إدارة شركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

وبصفته صندوقاً رائداً والأول من نوعه في المنطقة متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، يمتلك ويدير مساكن دبي ريت، من خلال شركة محفظته "دبي ريزيدنشال ش.ذ.م.م"، 21 مجمعاً متكاملاً يضم أكثر من 35,700 وحدة سكنية تخدم أكثر من 140,000 مقيم، وتمتد عبر أربعة قطاعات رئيسية هي المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمّعات السكنية للشركات. ويركز الصندوق على تحقيق دخل مستقر من خلال محفظة متنوعة للتأجير السكني وإدارة منضبطة للأصول، بما يتيح للمستثمرين الانكشاف على سوق التأجير السكني في دبي.

لمعرفة المزيد عن "مساكن دبي ريت"، يرجى زيارة: https://dubairesidential.ae/ar/investor-relations/overview

للمزيد من المعلومات حول إبرا (EPRA)، يُرجى زيارة: www.epra.com

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