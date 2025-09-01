مسقط: أعلنت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني عن إطلاق حلول مصرفية مبتكرة لدعم الأسر في مختلف أنحاء السلطنة بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، حيث تغطي هذه الحلول الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات وغيرها من اللوازم المدرسية.

وحول هذه الخطوة، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، مساعدة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الوطني العُماني:

"نؤمن في مزن للصيرفة الإسلامية بأن التعليم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، ومن خلاله نواصل مسيرة التنمية الشاملة. ومع استعداد الأسر لبدء عام دراسي جديد، نفخر بدعمهم عبر تقديم حلول مصرفية ميسرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تخفف عنهم الأعباء المالية وتفتح أمامهم فرصًا واسعة. ولا يقتصر دورنا في مزن للصيرفة الإسلامية على تقديم الحلول والخدمات المصرفية فحسب، بل نحرص على تمكين أولياء الأمور من الاستثمار في مستقبل أبنائهم بثقة، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المتمحورة حول التنمية المستدامة."

وإلى جانب هذه الحلول، توفر مزن للصيرفة الإسلامية تمويل التعليم بأسعار تنافسية وخيارات سداد مرنة قائمة على مفهوم إجارة الخدمات. ويغطي هذا التمويل الرسوم الدراسية للمدارس والبرامج الأكاديمية العليا بما في ذلك برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى الدورات التدريبية المهنية داخل السلطنة وخارجها. كما يمنح الأسر مرونة في السداد تصل إلى عشر سنوات وفقًا لنوع البرنامج، بما يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم التعليمية على المدى البعيد.

كما تقدم مزن للصيرفة الإسلامية حساب الوكالة للأطفال كحل استثماري مبتكر لدعم الأسر في رحلتهم التعليمية. ويمكن للأسر فتح الحساب دون حد أدنى للرصيد وتعيين مزن للصيرفة الإسلامية كوكيل استثماري لإدارة المدخرات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع الاستفادة من أرباح تنافسية. ويهدف الحساب كذلك إلى ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأطفال منذ سن مبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح مزن للصيرفة الإسلامية للأسر الاستفادة من البطاقات الائتمانية (الذهبية، والبلاتينية، وبطاقات سيجنتشر) خلال موسم العودة إلى المدارس. وتتميز هذه البطاقات بسهولة الاستخدام والأمان، مع مزايا تشمل بطاقات إضافية مجانية لأفراد الأسرة، وخيارات سداد مرنة، فضلاً عن عروض وخصومات متنوعة. وتمنح هذه المزايا الأسر مرونة لإدارة النفقات المتنوعة مع بداية العام الدراسي.

وتجسد هذه الحلول سعي مزن للصيرفة الإسلامية نحو تمكين الأسر لتحقيق طموحاتهم عبر تقديم حلول مالية ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعبر هذه الجهود تؤكد مزن للصيرفة الإسلامية التزامها بالمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

