المنامة، البحرين – أعلنت شركة مزاد عن إطلاق بوابة البائعين الجديدة والمحسّنة، في خطوة رئيسية نحو تحوّل الشركة إلى سوق رقمية متكاملة يقودها المستخدمون. وتضع هذه الترقية البائعين في قلب تجربة المنصة، مما يتيح للأفراد والشركات في البحرين وخارجها عرض وبيع منتجاتهم عبر الإنترنت بكل سلاسة.

تم تصميم بوابة البائعين لتبسيط وتسريع عملية البيع، حيث تقدم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التسجيل وإدارة عروضهم والوصول إلى المشترين المحتملين بكل يسر. سواء كانت اللوحات المميزة أو المقتنيات الفاخرة أو السيارات أو العقارات، يمكن للبائعين الآن رفع منتجاتهم بخطوات بسيطة، والوصول إلى قاعدة واسعة ومتنامية من المشترين النشطين على منصة مزاد.

وعلّق نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، على الإطلاق قائلاً : "مزاد لم تعد مجرد دار مزادات، بل نحن نبني سوقاً رقمية يستطيع الجميع المشاركة فيها. بوابة البائعين تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في عروضهم والبيع بثقة. سواء كنت فرداً أو شركة، بات بإمكانك اليوم تحويل الأصول إلى قيمة حقيقية بسهولة."

ويتضمن الإطلاق أيضاً إعادة تصميم شاملة لواجهة المنصة، لتقديم تجربة أكثر تفاعلية وسلاسة للمستخدمين. وبالإضافة إلى المزادات التقليدية، أصبح بإمكان البائعين الآن عرض منتجاتهم للبيع المباشر من خلال خاصية "اشترِ الآن"، مما يوفر مرونة أكبر في طريقة البيع والشراء.

تواصل مزاد تقديم مجموعة من المنتجات المميزة في مختلف الفئات، بما في ذلك الساعات الفاخرة، والسلع الجلدية الراقية، والمجوهرات الفريدة، والعقارات الحصرية، واليخوت. وتعزز بوابة البائعين الجديدة من جاذبية المنصة، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الانضمام إلى السوق سواء للبيع أو الشراء.

-انتهى-

#بياناتشركات