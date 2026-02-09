الدوحة، قطر- وقّع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف تنسيق جهود الطرفين في تقديم برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز العمل نحو الأولويات المشتركة في مجال التوجيه والتطوير المهني، بما يدعم الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وفق معايير أكثر اتساقًا على مستوى الدولة. ووقّع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجـي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في توسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمانها في موضوعات التطوير المهني، بما يشمل تقديم برنامج اعتماد تخصصي في التطوير المهني مرخّص من الرابطة الوطنية الأمريكية للتطوير المهني (NCDA)، إلى جانب استكشاف مجالات تعاون إضافية مستقبلًا. كما ستسهم الأكاديمية في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات المركز وتخدم تطلعات جمهوره داخل دولة قطر.

وعلى هامش حفل التوقيع، صرح السيد سعد عبد الله الخرجـي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، قائلًا: "إن تكامل جهود ورسالة المركز مع خبرة أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجالي التعليم والتدريب سيعزز من قدرتنا المشتركة على تمكين الجميع في دولة قطر من بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وتبنّي مسارات مهنية أكثر وعيًا. كما سيعزز هذا التعاون الصلة بين خدمات التطوير المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إذ سيُترجم إلى برامج عملية تخدم الشباب والممارسين من مختلف شرائح المجتمع".

وبدوره، قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك والارتقاء بممارسات التوجيه والتطوير المهني على مستوى الدولة. وأشار إلى أن هذه الشراكة تُجسّد توجه الأكاديمية نحو بناء منظومة تدريب متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار، وتسهم في تأهيل الكفاءات بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل. كما لفت إلى أن التعاون سيفتح آفاقًا أوسع لتطوير مبادرات نوعية تدعم الجاهزية المهنية، وتُسهم في ترسيخ أسس تنمية بشرية مستدامة انسجامًا مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنسيق الخطط التشغيلية ومتابعة مخرجات المبادرات المشتركة، بما يضمن تكامل الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق أثرٍ مستدام سيجري العمل على تعزيزه مستقبلًا. ويأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي لتعزيز احترافية ممارسة التوجيه والتطوير المهني وتوحيد معاييرها عبر مسارات تدريبية شاملة ومتكاملة. كما ينسجم هذا المسعى مع جهود المركز الأوسع لإرساء أُسس منظومة وطنية للتطوير المهني، بما في ذلك إطلاق برنامج دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد والتطوير المهني باللغة العربية لرفد هذه المنظومة بكوادر مختصة ومؤهلة، وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة رافعةً لأولويات رأس المال البشري في الدولة.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

