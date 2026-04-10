يرتكز مركز التجارة البحرية على مجتمع قائم يضم أكثر من 150 شركة مرتبطة بالقطاع البحري ضمن مركز دبي للسلع المتعددة

سيربط التكامل مع منصتي مركز فين إكس ومركز الثروات التجارة البحرية العالمية بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتمويل وهيكلة الثروات ضمن منصة موحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق مركز التجارة البحرية، وهو منصة جديدة صُممت لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والتجارة البحرية والتمويل.

ويستند مركز التجارة البحرية إلى قاعدة راسخة تضم أكثر من 150 شركة مرتبطة بالقطاع البحري تعمل ضمن المنطقة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية ودعم التجارة.

ويُضفي المركز الجديد طابعاً مؤسسياً على هذا النشاط ضمن منظومة منظمة وموجهة نحو المعاملات، بهدف تعزيز القيمة المتحققة عبر التجارة البحرية. كما يعكس تحولاً أوسع في قطاع الشحن العالمي، حيث تتجه الشركات بشكل متزايد إلى التمركز في بيئات تجمع بين تدفقات التجارة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، وعمق الخدمات المساندة.

وبدلاً من أن يعمل كجهة تنظيمية أو مشغل للموانئ، سيؤدي المركز دور منصة تجارية تجمع مختلف العناصر المرتبطة بنشاط الشحن، بما في ذلك التمويل البحري، والتأمين، والخدمات القانونية، والتوثيق الرقمي، وإدارة المخاطر، والمعلومات التجارية. ومن خلال ذلك، صُمم المركز لضمان هيكلة وتمويل والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها قطاع الشحن العالمي داخل دبي. ويشمل ذلك تعزيز الترابط بين ملاك السفن، والمشغلين، والممولين، وشركات التأمين، والمستشارين القانونيين، ومزودي التكنولوجيا ضمن بيئة متكاملة واحدة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لم يعد الشحن اليوم يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يرتبط أيضاً بكيفية تمويل هذا النشاط وهيكلته وإدارته. ومن خلال مركز التجارة البحرية، نعمل على بناء المنظومة المتكاملة التي تعكس هذه الحقيقة. فنحن نجمع الشركات ورؤوس الأموال والخدمات المرتبطة بالتجارة البحرية، ونهيئ الظروف التي تتيح استقطاب حصة أكبر من هذه القيمة إلى داخل دبي."

بالتعاون مع مركز فين إكس ومركز الثروات التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة، سيربط مركز التجارة البحرية التجارة البحرية بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتمويل وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم هيكلة الثروات المرتبطة بأصول الشحن والتجارة والحفاظ عليها. ويُمثل ذلك امتداداً طبيعياً لنموذج عملنا، كما يعكس المرحلة المقبلة من النمو لكل من مركز دبي للسلع المتعددة ومشهد التجارة الأوسع.

وسيعمل مركز التجارة البحرية بانسجام وثيق مع المنظومات الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ولا سيما مركز فين إكس ومركز الثروات، بما يسهم في إيجاد منصة أكثر تكاملاً حول التجارة البحرية. فمن خلال مركز فين إكس، ستتمكن الشركات البحرية من الوصول إلى رأس المال، وحلول التمويل، وأدوات إدارة المخاطر المرتبطة مباشرة بالنشاط الفعلي للشحن، بدءاً من تمويل السفن وصولاً إلى الذمم المدينة المرتبطة بالشحن. وفي الوقت نفسه، سيدعم مركز الثروات ملاك السفن، وأصحاب الأعمال، ورواد الأعمال في القطاع البحري في هيكلة وإدارة الثروات المرتبطة المرتبطة بعمليات الشحن. ويؤدي هذا التكامل مجتمِعاً إلى إيجاد بيئة أكثر شمولاً تندمج فيها التجارة الفعلية، والهيكلة المالية، والحفاظ على رأس المال ضمن منظومة واحدة مترابطة.

ويمثل الطابع المؤسسي الجديد لمركز التجارة البحرية تطوراً لـ نادي دبي البحري السابق التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي أُطلق في عام 2016 كمنصة للحوار والتفاعل مع القطاع. أما المركز الجديد، فيتجاوز مفهوم التواصل وبناء العلاقات ليؤسس تجمعاً اقتصادياً متكاملاً يركز على التنفيذ والخدمات وخلق القيمة.

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.



