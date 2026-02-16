يمثل "مركز تسارُع للموردين" الواقع ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في «مسارات موبيليتي بارك»، نموذجاً رائداً لمجمع صناعي متكامل، يتميّز ببنية تحتية متطورة، وخدمات شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مصنّعي المعدات الأصلية، ودفع عجلة التوطين الصناعي على المدى الطويل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن "مركز تسارُع للموردين" أثناء انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن العمل مع خمسة موردين عالميين على توطين عمليات التصنيع في المملكة العربية السعودية. ويمثل ذلك نقلة نوعية وعلامة بارزة في مسيرة تطوير منظومة صناعة السيارات في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز صناعي تنافسي على مستوى العالم.

تم تطوير وإطلاق "مركز تسارُع للموردين" من قبل شركة تسارُع لاستثمارات التنقل (تسارُع)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تُعد المحرك الرئيسي لتمكين قطاع السيارات والتنقل في المملكة العربية السعودية. وقد صُمم هذا المركز لتسريع توطين صناعة السيارات للشركات المحلية والعالمية، من أبرزها شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة "لوسِد موتورز".

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مايكل مولر الرئيس التنفيذي لشركة "تسارُع لاستثمارات التنقل": "يمثل "مركز تسارُع للموردين" تجسيداً لرؤية المملكة الطموحة في النمو الصناعي. فمن خلال دوره في استقطاب هذه الشركات العالمية، لا تكتفي المملكة بالمشاركة في سباق قطاع صناعة السيارات فحسب، بل تشارك بدور فعّال في تأسيس وتطوير هذا القطاع. وتسهم هذه الشراكات في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي، ودعم استدامة القطاع الصناعي من خلال توطين التقنيات والخبرات وبناء منظومة صناعية قادرة على النمو والابتكار على المدى الطويل."

يستقطب المركز خمس من أكبر الشركات العالمية الرائدة، لتوطين إنتاج المكونات الأساسية لصناعة السيارات في المملكة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في مستقبل الصناعة الوطنية. وهذه الشركات هي:

شركة "شين يونغ Shin Young "، وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في تشكيل المعادن، وتجميع هياكل السيارات، ستسهم في إنتاج الهياكل محلياً.

"، وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في تشكيل المعادن، وتجميع هياكل السيارات، ستسهم في إنتاج الهياكل محلياً. شركة "جي في آي إس JVIS "، الشركة الأمريكية المتخصصة في البلاستيك الخارجي، ستعمل من خلال JVIS KSA وستقوم بإنتاج قوالب مصبوبة بالحقن تُستخدم في الألواح الخارجية والصدامات.

"، الشركة الأمريكية المتخصصة في البلاستيك الخارجي، ستعمل من خلال وستقوم بإنتاج قوالب مصبوبة بالحقن تُستخدم في الألواح الخارجية والصدامات. شركة "بينتيلر BENTELER "، الشركة الألمانية الرائدة في حلول الفولاذ الصلب، وأنظمة هياكل السيارات، ستُطلق عملياتها في المملكة مع التركيز على إنتاج الهياكل الفرعية، والمحاور، والمكونات الهيكلية المشكلة بالضغط الحراري.

"، الشركة الألمانية الرائدة في حلول الفولاذ الصلب، وأنظمة هياكل السيارات، ستُطلق عملياتها في المملكة مع التركيز على إنتاج الهياكل الفرعية، والمحاور، والمكونات الهيكلية المشكلة بالضغط الحراري. شركة "فانغشين Fangxin " أحد أبرز الشركات العالمية الرائدة في أنظمة المقصورات الداخلية، ستقوم بتصنيع لوحات العدادات، والكونسولات الوسطى، وألواح الأبواب.

" أحد أبرز الشركات العالمية الرائدة في أنظمة المقصورات الداخلية، ستقوم بتصنيع لوحات العدادات، والكونسولات الوسطى، وألواح الأبواب. شركة "لير كوربوريشن Lear Corporation "، إحدى أكبر شركات تصنيع مقاعد السيارات في العالم. ستقوم بإنتاج المقاعد، والفوم لخدمة مصنّعي المعدات الأصلية في المملكة.

ستكون الأعمال بـ"مركز تسارُع للموردين" ضمن نموذج البنية التحتية المشتركة التابعة والذي سيعزز التعاون عبر سلاسل الإمداد في صناعة السيارات. ومن المتوقع أن يُسهم وجود هذه الشركات العالمية في فتح مجالات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، وزيادة حجم الإنتاج، وتحقيق أهداف المملكة في المحتوى المحلي.

يقع "مركز تسارُع للموردين" في «مسارات موبيليتي بارك» ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويوفّر المركز للمستأجرين شبكة متكاملة تشمل الميناء البحري، وشبكات الطرق، إلى جانب التسهيلات التنظيمية. صُمم هذا المركز لدعم إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية لتطوير الكفاءات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج الأعمال على مستوى عالمي.

