أبوظبي، في إطار جهوده لتعزيز منظومة التنقل الذكي وتطوير قطاع النقل البحري في إمارة أبوظبي، أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تنفيذ تجارب ميدانية لقارب دورية بحري ذاتي الحركة بطول 23 قدمًا، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بلو جلف جروب. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لتطوير منظومة التنقل الذكي في الإمارة.

وتهدف هذه التجارب إلى تشغيل وسيلة بحرية متطورة تعتمد على تقنيات التحكم الذاتي لدعم عمليات الرقابة في الممرات المائية بالتعاون مع أبوظبي البحرية، من خلال تعزيز عمليات الرصد والرقابة ضمن الممرات المائية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز السلامة العامة في القطاع البحري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات القطاع البحري لتبني التقنيات الذكية والحلول الابتكارية، بما يعزز كفاءة العمليات الرقابية، ويرفع مستوى دقة المراقبة، ويسهم في تحقيق الاستدامة التشغيلية في الممرات المائية، إلى جانب دعم تطوير منظومة النقل البحري ذاتي الحركة في الإمارة.

كما تعكس هذه التجارب التزام مركز النقل المتكامل بتبني التقنيات الحديثة وتطوير منظومة رقابية متقدمة تدعم السلامة العامة وترفع كفاءة العمليات. وأكد مركز النقل المتكامل التزامه بمواصلة تطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، من خلال تبني الحلول التقنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز السلامة.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

