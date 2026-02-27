أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إشرافه على إطلاق مشروع تجريبي لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بالشراكة مع شركة "أوتوتيك" العالمية المتخصصة في تطوير أنظمة المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى شركة موانئ أبوظبي، وذلك ضمن مناطق خليفة الاقتصادية – أبوظبي (كيزاد).

ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة لأغراض النقل اللوجستي ونقل البضائع، بما يعكس توسيع نطاق تطبيقات الأنظمة ذاتية القيادة ليشمل مختلف أنماط النقل.

وأوضح المركز أن المشروع يركّز على تقييم تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة ضمن بيئة صناعية ولوجستية محددة، حيث جرى تنفيذ الرحلات التجريبية على مسارات مخصصة داخل مناطق كيزاد، وفق أطر تنظيمية ومعايير تشغيلية معتمدة. وخلال عام 2025، عملت الشركة المطوّرة، تحت إشراف المركز، على مواءمة أنظمة القيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الطرق المحلية واحتياجات النقل اللوجستي، بما يضمن تنفيذ الرحلات بصورة آمنة وسلسة، وفق أعلى متطلبات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقييم جاهزية التقنية للتشغيل ضمن بيئة واقعية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مركز النقل المتكامل لدعم منظومة النقل الذكي والذاتي في الإمارة، وتعزيز جاهزية الأطر التنظيمية لتبني حلول مبتكرة تخدم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة نقل البضائع وتحسين الأداء التشغيلي في المناطق الاقتصادية والصناعية، وتمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التشغيل التجاري للخدمات اللوجستية ذاتية القيادة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثل هذا المشروع خطوة تنظيمية مهمة في مسيرة تطوير منظومة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، ويعكس توجه المركز نحو توسيع نطاق تطبيقات الأنظمة ذاتية القيادة لتشمل قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب نقل الركاب. ويحرص المركز من خلال هذه التجارب على تقييم الحلول التقنية ضمن أطر تشغيلية آمنة ومنظمة، بما يدعم بناء سياسات وتشريعات مستقبلية قائمة على بيانات وتجارب فعلية."

وأضاف: "تسهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة منظومة النقل، ودعم تنافسية القطاعات الاقتصادية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في تبني حلول النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ."

ويؤكد مركز النقل المتكامل التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتمكين مشاريع تجريبية نوعية في مجال التنقل الذكي، ودعم الابتكار المسؤول الذي يوازن بين التطور التقني ومتطلبات السلامة والاستدامة، وبما يخدم احتياجات الإمارة الاقتصادية والمجتمعية على المدى القريب والبعيد.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

