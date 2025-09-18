أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استشنائية ورائدة أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) ومستشفى ياس - مدينة خليفة بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) وتحديداً مركزالدماغ والصحة عن شراكة رائدة لتطبيق طرق متقدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تشخيص مرض التصلب المتعدد (MS) بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو ما يمثل خطوة بارزة في مجال الابتكار الصحي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة.

على مدار العامين الماضيين حتى، ركزت تلك الشراكة على ترجمة أبحاث جامعة نيويورك أبوظبي المتقدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي إلى الممارسة السريرية والتطبيقية العملية ، مما يحسن رعاية المرضى ويسرع من أداء ونتائج التجارب السريرية. حيث قدم باحثو مركز الدماغ والصحة (CBH) في جامعة نيوورك في أبوظبيNYUAD تحليلات متقدمة لتجربة PHOMS السريرية في مستشفى ياس، حيث تم تتبع التغيرات الدماغية المرضية في الدماغ بمرور الوقت لتقييم سلامة وفعالية علاجات التصلب المتعدد الجديدة، بما في ذلك العلاج بالضوء خارج الجسم والمعروف باسم

(Extracorporeal Photopheresis - ECP).

كما مكّن هذا التعاون من اختبار وحدة فلير ستار FLAIRstar، وهي أداة متقدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي تتيح تحديد نمط خاص داخل التغيرات المرضية في الدماغ من خلال إبراز الأوعية الدموية الدقيقة. حيث يُمكن هذا المؤشر شديد الحساسية الأطباء من تأكيد تشخيص التصلب المتعدد بسرعة ودقة أكبر، وفق أحدث إرشادات ماكدونالد McDonald 2024 الدولية، مع تقليل الوقت بين الاستشارة الأولية وبدء العلاج، مما يتيح للمرضى البدء في العلاج بشكل أسرع.

ومن خلال مشروع لامينيت LAMINATE، تُطبق تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي التي تم تطويرها في جامعة نيويورك أبوظبي ويتم تطبيقها الآن في مستشفى ياس- مدينة خليفة، مما يوفر للأطباء رؤية أوضح لتغيرات الدماغ ويدعم تحسين رعاية المرضى، مع الحفاظ على جميع البيانات بأمان داخل دولة الإمارات ،الأمر الذي يضمن خصوصية المريض.

وبخصوص هذا التعاون قال الدكتور ليف بريليف، استشاري طب الأعصاب في مستشفى ياس- مدينة خليفة:

"من خلال تعاوننا مع جامعة نيويورك أبوظبي، نجمع بين الخبرة السريرية وأحدث أساليب التصوير بالرنين المغناطيسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة لرعاية مرضى التصلب المتعدد. أدوات مثل FLAIRstar وLAMINATE تُسهم بالفعل في تحسين دقة التشخيص، وتسريع العلاج، وتعزيز نتائج المرضى بشكل عام."

وأضاف البروفيسور أسامة عبد الله، فيزيائي التصوير بالرنين المغناطيسي في مركز الدماغ والصحة بجامعة نيويورك أبوظبي:

"يُعد هذا نموذجاً مثالياً على رحلة "من المختبر إلى سرير المريض".حيث يركز عملنا في جامعة نيويورك أبوظبي على دفع حدود ما يمكن أن يُظهره التصوير بالرنين المغناطيسي. ومن خلال الشراكة مع الخبرة السريرية لعيادة ياس ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، أصبح بإمكاننا التحقق من هذه الاكتشافات وتطبيقها في بيئة واقعية، مما يخلق منظومة قوية للابتكار الطبي هنا في أبوظبي."

ويؤكد هذا التعاون التزام جميع الأطراف بدمج الابتكار المحلي مع أبحاث التصوير بالرنين المغناطيسي ذات المستوى العالمي لمعالجة الحالات العصبية المعقدة، وتعزيز دور الإمارات في الارتقاء برعاية المرضى وتحقيق التميز السريري.

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 35 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.

نبذة عن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية:

تأسس مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في 2018 لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الخدمات والعلاجات الطبية عالية التخصص، وهو مركز متخصص في تقديم أحدث العلاجات باستخدام الخلايا الجذعية والطب التجديدي وإجراء البحوث حول الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية. يحتضن المركز برنامج أبوظبي لزراعة النخاع العظمي (AD-BMT©) وهو أول برنامج شامل يقدم زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من دم المريض أو من دم متبرع للبالغين والأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020.

وقد تم اعتماد المركز كمركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من قبل دائرة الصحة في أبوظبي حيث يقدم نموذجاً شاملاً للرعاية الطبية يشمل البحوث المتقدمة والتجارب السريرية والرعاية الطبية وإمكانيات التصنيع المخبري كما يضم مختبراً لمعالجة الخلايا ووحدة للعلاج الضوئي المناعي ووحدة لجمع الخلايا الجذعية وتخزينها ومختبر التصنيع الجيد (GMP)، وعيادات خارجية متخصصة ومستشفى متكامل. وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الفريدة من نوعها في المنطقة، وفريق من الأطباء المعروفين دولياً حيث يعملون جنباً إلى جنب مع الباحثين. وباعتباره أول مركز زراعة للخلايا الجذعية وأكثرها خبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حصل المركز على العديد من الاعترافات المرموقة العالمية والشراكات الاستراتيجية مما عزز مكانته كمركز للتميز وهو أول مركز في الدولة يحصل على اعتماد مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية (FACT) لبرنامجه للعلاجات الخلوية.

