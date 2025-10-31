أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد الابتكار التكنولوجي، شركة فينشر ون "VentureOne"، وشركة فينستريت المحدودة "Finstreet Limited"، ومؤسسة "ADI DLT"، وشركة الخدمات العقارية المتقدمة "Advanced Real Estate Services"، بهدف توظيف تقنيات البلوك تشين في تطوير الخدمات والتعاملات العقارية على مستوى الإمارة.

وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تأسيس إطار تعاون استراتيجي شامل يضم ست جهات رائدة للعمل معاً ضمن رؤية موحّدة لتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع العقاري بأبوظبي من خلال تقنيات البلوك تشين، بما يعزز مستوى الشفافية والكفاءة والأمان عبر منظومة الخدمات والمعاملات العقارية.

وبحسب مذكرة التفاهم، فإن كل الجهات المرموقة المُشاركة ستحافظ على استقلاليتها التشغيلية، مع توحيد جهودها ومشاركتها بالخبرات والموارد التقنية لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال مشاريع تنسيقية متخصصة. ويجسد هذا النموذج التعاوني الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في تحديد الفرص الرئيسية التي تمكّن من تحقيق أثر اقتصادي مستقبلي وتعزيز التنافسية والاستدامة والازدهار في القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، قال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: إن "هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة محورية في مسيرتنا نحو ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كمركز عالمي مرموق للابتكار العقاري. ومن خلال الاعتماد على تقنيات البلوك تشين، نؤسس لمنظومة تعاملات عقارية أكثر شفافية وكفاءة وموثوقية، بما ينعكس إيجاباً على كافة أطراف منظومة القطاع العقاري، كما يعكس هذا التعاون مواصلة تنفيذ التزامنا بتبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بمعايير الخدمات وتعزز الثقة في السوق. كما تمتد رؤيتنا طويلة المدى إلى تحسين إدارة الأصول، وتمكين المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز تكامل البيانات بين الخدمات الحكومية. وتُعد هذه المبادرات ركيزة أساسية لترسيخ مكانة القطاع العقاري وتسريع مسيرة أبوظبي نحو الريادة في رقمنة الخدمات العقارية."

قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "تقنية البلوك تشين ليست مجرد أداة لتوثيق المعاملات، بل تعيد تعريف كيفية تنفيذها بذكاء، بما يُعزّز الثقة والأمان في كل خطوة. ومن خلال تعاوننا مع "فنتشر ون" وشركائنا، نعمل على تطوير حلول بلوك تشين متطورة تهدف إلى أتمتة عمليات نقل الملكية وترميز الأصول العقارية وتوسيع فرص الاستثمار، بما يسهم في تعزيز شفافية السوق ونزاهته. وبجهودنا المشتركة، نرسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة للابتكار في مجال البلوك تشين."

"من خلال ADI Chain و Finstreet، نقوم ببناء أسس اقتصاد رقمي سيادي لإمارة أبوظبي، يربط الأصول الحقيقية بالبنية التحتية المالية، ويؤسس التكنولوجيا الداعمة للعملة المستقرة المدعومة بالدرهم التابعة لشركتي IHC وFAB تحت رؤية موحدة. ومن خلال دمج أنظمة البلوك تشين المؤسسية مع منصات الأسواق المبتكرة، نُنشئ إطاراً موثوقاً عالمياً لكيفية تملّك وتمويل وتداول الأصول الحقيقية" قال أجاي بهاتيا، العضو الرئيسي في مجلس مؤسسة ADI والمدير العام لشركة Finstreet.

وقال معاذ مقبول، المدير العام لشركة المتطورة للخدمات العقارية (أدريس):"نفخر في أدريس بأن نكون جزءًا من هذا التعاون الاستراتيجي الذي تقوده مركز أبوظبي العقاري، والذي يُعد محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لقطاع العقارات في إمارة أبوظبي.يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة في تعزيز الشفافية والثقة والكفاءة في السوق العقاري من خلال تبنّي تقنيات البلوك تشين المبتكرة. ومن خلال خبراتنا في الحلول العقارية الرقمية، نهدف إلى تمكين معاملات عقارية أكثر ذكاءً وأمانًا وسلاسة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار العقاري."

وتضع مذكرة التفاهم إطار عمل مشترك لتطبيق تقنيات البلوك تشين في تطوير منظومة الخدمات العقارية، عبر مشاريع تجريبية تشمل مجالات عدة، مثل التسجيل العقاري، والتحقق من صحة سندات الملكية العقارية، وإدارة المعاملات، ونماذج الملكية المشتركة، ودمج الأصول الرقمية. كما تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليص فترات إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع المعايير التنظيمية والدولية المعتمدة.

ومن خلال دمج تقنيات البلوك تشين مع قواعد البيانات العقارية وأنظمة الهوية الرقمية، فإن المبادرة تُسهم في تحسين دقة البيانات، وتسريع إجراءات المعاملات، وتعزيز الشفافية في سجلات الملكية العقارية، بما يعزز الثقة في السوق ويدعم استدامة نموه وازدهاره.

وفي إطار الجهود الأوسع لإمارة أبوظبي لتعزيز الابتكار في مجالات تحليل البيانات، والأتمتة، والبنية التحتية الذكية، فإن مذكرة التفاهم تشمل أيضاً برامج لتبادل المعرفة وتنظيم ورش عمل للتطوير المهني وتنمية الكفاءات بهدف رفع جاهزية القطاع العقاري للتحوّل الرقمي، وتمكين الكوادر البشرية العاملة من تبنّي التقنيات التحويلية الجديدة. كما تُعزّز هذه الجهود من المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كمركز إقليمي مُتقدّم في التميز العقاري والتحول الرقمي المستدام.

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.

