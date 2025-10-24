رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وشركة "راك" للضيافة القابضة، التي تدير مجموعة متنوعة من أصول الفنادق والضيافة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، عن اندماج استراتيجي تاريخي يمهّد لتأسيس كيان موحّد يعمل تحت مظلة "مرجان".

يجمع هذا الاندماج الاستراتيجي بين الخبرات العالمية في قطاع الضيافة والرؤى الطموحة لتطوير الأراضي، مؤسسة ديناميكية تطوير مستقبل الإمارة. وستقوم "مرجان" بدمج عمليات تطوير العقارات، وأعمال الضيافة، وتجارب الحياة العصرية تحت مظلة واحدة، ما من شأنه أن يرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمطوّر العقاري الرائد في الإمارات الشمالية.

وتعليقاً على هذا الاندماج، قال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: "حدّدت ’رؤية رأس الخيمة 2030‘ طموح الإمارة المتمثّل في أن تكون رائدة في المنطقة من حيث جودة الحياة، ومكانًا تزدهر فيه الفرص. وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، سيُسهم هذا الاندماج في خلق فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا كمركز رائد للفرص والابتكار. ومن خلال تضافر جهودنا، نحن مؤهّلون لبناء مجمعات نابضة بالحياة تُجسّد رؤية الإمارة الطموحة للازدهار المستدام."

تشمل حافظة "مرجان" مجموعة واسعة من المشاريع المستقبلية متعددة الاستخدامات، تشمل جزيرة المرجان، و"راك سنترال" (RAK Central)، وشاطئ مرجان، والمخطط الرئيسي المرتقب لجبل "جيس" (Jebel Jais) ستسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تجارب السفر والترفيه للزوار، واستقطاب فرص استثمارية متنوعة. كما تدعم هذه الصفقة رؤية رأس الخيمة 2030، التي تهدف إلى استقبال 3.5 مليون زائر سنوياً وتوفير نحو 20 ألف غرفة فندقية.

من جانبه، قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "تقود ’مرجان‘ عملية تطوير رأس الخيمة، وستسمح بترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل."

هذا وسيدعم هذا الاندماج جهود "مرجان" لدفع رأس الخيمة نحو فصل جديد من النمو، ويُعزز قدرتها على تقديم عروض نمط حياة عصرية متميزة، كما سيجذب أفضل الكفاءات والاستثمارات العالمية.

لمحة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية و دمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل جزيرة المرجان، شاطئ مرجان، "راك سنترال"، ومشروع منتجع وين جزيرة مرجان، تساهم مرجان في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

