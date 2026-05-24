الدوحة – قطر: وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي القطري لتعزيز الابتكار في مجالات الخدمات والتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي في قطر، وذلك من خلال الاستفادة من مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال لتطوير حلول مالية مبتكرة وتحديد حالات استخدام الأصول الرقمية وعمليات الترميز.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع مزودي التكنولوجيا، والشركات الناشئة وشركاء منظومة الأعمال لتطوير واعتماد وتسويق التقنيات المالية الناشئة. كما ستدعم الشراكة إطلاق برامج تجريبية مع شركات التكنولوجيا التابعة لمركز قطر للمال لتسريع تطبيق الحلول المبتكرة عملياً وطرحها في السوق.

كما ترسي المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون في إقامة فعاليات، وورش عمل ومبادرات مشتركة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يساهم التنسيق المتواصل بين مركز قطر للمال والبنك الأهلي في تحديد الأولويات وفتح آفاق جديدة مع توسُّع هذه الشراكة.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تُمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي خطوةً هامةً في إطار جهودنا الرامية إلى بناء منظومة مالية حيوية ومتطورة في قطر. ومن خلال جهودنا المشتركة والاستفادة من إمكانيات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، نقوم بتوفير البيئة الملائمة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولتحويل الحلول المالية الرقمية من مجرد فكرة إلى منتجٍ عملي يخدم السوق. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى العمل مع البنك الأهلي والمنظومة المالية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.

بدوره قال السيد/ حسن الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الاستراتيجي هما عنصران أساسيان في تطوير مستقبل القطاع المصرفي. وتعكس شراكتنا مع مركز قطر للمال طموحاً مشتركاً لدعم نمو التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. ومن خلال هذا التعاون، وبفضل الحضور القوي للبنك الأهلي في قطر، نتطلع لاستكشاف الفرص التي تساهم في تنمية القدرات الرقمية، وتشجيع تبادل المعرفة، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة في قطر."

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

