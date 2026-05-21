برنامج علمي يحفّز المشاركين على تطوير حلول عملية تلبّي احتياجات قطاع الرعاية الصحية

"ميديكلينيك" الشرق الأوسط تعلن عن دعم اثنين من الفرق الفائزة وتحويل حلولهما إلى نماذج أولية لإثبات المفهوم، مع إمكانية تمويلها وتنفيذها ضمن شبكتها الواسعة من المستشفيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، بالشراكة الإستراتيجية مع مجمّع دبي للعلوم وبدعمٍ من حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، فعاليات النسخة الأولى من "هاكاثون المستقبل" 2026. ويهدف هذا الهاكاثون العلمي المشترك بين الجامعات، والذي استمرّ لمدة أربعة أيام، إلى تعزيز التعاون بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي وروّاد قطاع الرعاية الصحية لابتكار الحلول الرائدة لتحديات علمية واقعية.

وقد شارك في هذا الهاكاثون طلاب موهوبون من جامعات متعدّدة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم، للتعاون في ابتكار الحلول الرائدة لتحديات فعلية يطرحها عدد من الشركاء في القطاع، بما في ذلك شركة "سمارت سالم" و"ميديكلينيك" الشرق الأوسط.

وفي إطار "هاكاثون المستقبل"، تمّ تنظيم مجموعة من ورش العمل التثقيفية في حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم. وتمحورت هذه الورش حول أسس إدارة الأعمال والجدوى الاقتصادية ومهارات تقديم العروض للحصول على التمويل، بهدف تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال الضرورية لتمكين الأفكار العلمية المبتكرة من الوصول إلى الأسواق. واختُتم هذا الهاكاثون مع يوم مخصّص لتقديم العروض النهائية في مساحات العمل المشتركة D/Quarters التابعة لمجموعة تيكوم في مجمّع دبي للعلوم، حيث قامت الفرق المشاركة بتقديم حلولها المقترحة أمام لجنة تضمّ نخبة من أبرز خبراء قطاع العلوم. وتمّ تنظيم اليوم الختامي في مجمّع دبي للعلوم بالتحديد، بهدف نقل الطلاب من الصفوف الجامعية إلى بيئة أعمال فعلية.

وبعد انتهاء الهاكاثون، أعلنت "ميديكلينيك" الشرق الأوسط عن التزامها بدعم اثنين من الفرق الفائزة من جامعة برمنغهام دبي وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي – فرع دبي. وسينتقل الفريقان إلى مرحلة ابتكار الحلول بطرقٍ مدروسة لتطويرها إلى نماذج أولية لإثبات جدوى المفاهيم، مع إمكانية الحصول على تمويل من "ميديكلينيك" الشرق الأوسط لتنفيذ حلولهما المبتكرة ضمن شبكتها الواسعة من المستشفيات. وفي إطار هذه المبادرة، سوف يحظى أيضاً الطلاب الفائزون بفرصة تلقّي التدريب العملي لدى "ميديكلينيك" الشرق الأوسط، لاكتساب تجارب تطبيقية عملية ضمن بيئة ترتكز على الابتكار.

وفي هذه المناسبة، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى أنّ "هاكاثون المستقبل" يمثّل نموذجاً للتعاون العملي الذي يسهم في ترجمة الأفكار المبتكرة إلى حلول ذات أثر ملموس قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وقال: "نحرص دوماً على تزويد الأجيال الناشئة بما يلزم من مهارات وتوجيه من خبراء قطاع الرعاية الصحية، لإيجاد الحلول العملية للتحديات العلمية عبر تعزيز فرص التعاون بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي وخبراء القطاع، من خلال منظومة الابتكار المتكاملة التي توفّرها مجموعة تيكوم عبر مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال".

ومن جانبها، قالت أماندا غرافيتيس، الرئيسة التنفيذية لشركة "سمارت سالم": "تعكس الحلول المبتكرة التي تمّ التوصّل إليها من خلال هذا الهاكاثون المواهب التي تحرص دولة الإمارات على دعمها وتمكينها في مجال ريادة الأعمال، بما يُعدّ خير دليل على المستقبل الواعد لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وترتكز رؤيتنا في "سمارت سالم" على تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ولا سيّما بهدف دعم التحوّل المنشود نحو الرعاية الصحية الوقائية. ويسرّنا ويشرّفنا أن نتمكّن اليوم من إعداد أجيال المستقبل التي ستقود هذه المسيرة الطموحة".

وصرّحت الدكتورة سارة العوم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "ميديكلينيك" الشرق الأوسط، قائلةً: "نفخر بالتعاون مع "هاكاثون المستقبل" في هذا التحدّي الرائد الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار، والذي يستفيد من القدرات الإبداعية لدى طلاب الجامعات للتوصّل إلى حلول قادرة على تلبية احتياجات مرضانا الفعلية. وانطلاقاً من تركيزها على تجربة المرضى والاستخدام الذكي للتقنيات القابلة للارتداء، تسهم هذه المبادرة في تمكين الأجيال الناشئة من ابتكار مفهوم جديد لخدمات الرعاية الصحية الآمنة والوقائية التي تلبّي احتياجات كافة المرضى. وتؤكد شركة "ميديكلينيك" الشرق الأوسط التزامها بالإسهام في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، حيث نسعى معاً إلى توفير منصّة مبتكرة تتيح ترجمة الأفكار الرائدة إلى حلول عملية ترتقي بتجربة المرضى وتضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية".

وقد نجح "هاكاثون المستقبل" في توفير منصّة علمية متخصّصة تتجاوز مفهوم المسابقات الطلابية التقليدية. وتمحور تركيز المشاركين حول تحديات فعلية تسهم معالجتها في تلبية احتياجات قطاعات العمل، حيث ركّزت شركة "سمارت سالم" على المدن الذكية والخدمات المستقبلية والرفاهية والرعاية الوقائية، في حين تمحورت تحديات "ميديكلينيك" الشرق الأوسط حول الرفاهية والرعاية الوقائية من جهة والرعاية الصحية والصحة الرقمية من جهة أخرى.

وأتاح هذا الهاكاثون للمشاركين فرصة الإسهام بشكل فاعل في ابتكار الحلول الفورية للتحديات القائمة، في ظلّ تطوير أفكارهم والارتقاء بها من خلال ورش عمل منظّمة تتناول أسس إدارة الأعمال والتحقّق من الأفكار وجدواها الاقتصادية ومهارات السرد القصصي. وقدّمت نخبة من أبرز خبراء قطاع العلوم التوجيه والإرشاد والملاحظات البنّاءة، بما ساهم في تعزيز أثر حلولهم المقترحة على أرض الواقع.

تضمّ محفظة مجموعة تيكوم عشرة مجمّعات أعمال متخصّصة رائدة، تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

-انتهى-

#بياناتشركات