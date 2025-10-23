دبي، حازت مدينة إكسبو دبي لقب "المنطقة الحرة الواعدة" لعام 2025 من إف دي آي إنتليجنس، المجلة الصادرة عن مجموعة فاينانشال تايمز الرائدة، في إنجاز يُرسِّخ مكانة المدينة بصفتها مركز أعمال مزدهر، ويبرز موقعها العالمي، ومنظومتها القائمة على الابتكار، والتزامها بالاستدامة.

يُسلِّط هذا التكريم، الذي يُعدّ جزءًا من جوائز "إف دي آي إنتلجنس" لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2025، الضوء على مدينة إكسبو دبي بصفتها مجتمعاً مزدهراً يدعم الشركات بجميع أحجامها، ويُمكِّن ريادة الأعمال والاستثمار بفضل موقع استراتيجي، وبنية تحتية مُجهَّزة للمستقبل، وتقنيات المدن الذكية، وإطار تنظيمي وقانوني داعم.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "تُعدّ هذه الجائزة المرموقة دليلاً على التزام مدينة إكسبو دبي بتوفير بيئة أعمال فريدة تجمع بين الابتكار والتأثير، ومصممة لتحقيق النمو والتعاون، ونحن نعمل على بناء مدينة نابضة بالحياة، مترابطة، محورها الإنسان، حيث يمكن لجميع المؤسسات - من الشركات الناشئة إلى كبرى الشركات متعددة الجنسيات - أن تزدهر، وتساهم في نمو دبي وصنع مستقبل أكثر استدامة."

مع التوسع الحضري لمدينة دبي جنوباً، تبرز مدينة إكسبو دبي - أحد المراكز الرئيسية الخمسة ضمن خطة دبي الحضرية 2040 - كمركز حضري متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن والعمل والترفيه. تقع المدينة على بُعد 15 دقيقة فقط من ميناء جبل علي، وبجانب مطار آل مكتوم الدولي، وتوفر وصولاً مباشراً إلى الأسواق العالمية، وتربط بسلاسة بين شبكات النقل الجوي والبحري والبري، وتخدمها طرق سريعة رئيسية ومحطة مترو خاصة بها.

تلقت جوائز fDI Intelligence لعام 2025 ما مجموعه 80 مشاركة من مناطق حرة من كل أنحاء العالم، منها 16 مشاركة في فئة "المنطقة الحرة الواعدة" للمناطق التي أُطلقت بعد 31 ديسمبر 2022. وقيّمت لجنة التحكيم القطاعات المستهدفة، والمزايا المُقدمة للشركات، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركات للانتقال أو التوسع داخلها.

تجذب باقات الأعمال المرنة والشاملة التي تُقدمها مدينة إكسبو دبي مجموعة واسعة من الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية، بما في ذلك الملكية الأجنبية الكاملة، والتحويل الكامل لرأس المال والأرباح، والترخيص المزدوج، والتراخيص متعددة السنوات. في الوقت نفسه، تُولي بيئة المدينة المصممة للمشاة، الأولوية للتواصل الاجتماعي، والرفاهية، والتوازن بين العمل والحياة، مع مساحات مكتبية فاخرة، تقع في مبانٍ حاصلة على شهادات LEED البلاتينية والذهبية، مما يعكس التزامًا ببناء مجتمع صحي.

في النصف الأول من عام 2025، شهدت مدينة إكسبو زيادة بنسبة 82% في عدد الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لها مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يُبرز نجاحها المستمر في جذب الشركات وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33). وتُعد المدينة الآن موطنًا لشركات عالمية رائدة في الصناعة مثل نستله، وسيمنز للطاقة، وسيمنز الصناعية، وإنجي، وفوجيتيك لحلول الرعاية الصحية، وكروهن، ومركز إبداع للابتكار التابع لمجموعة الإمارات، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستنقل شركة موانئ دبي العالمية، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية، مقرها الرئيسي إلى المدينة.

بُنيت مدينة إكسبو على إرث إكسبو 2020 دبي، واستضافت الحدث العالمي وقمة المناخ (كوب 28) وتُعد الاستدامة عنصرًا أساسيًا في هويتها، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وترعى المدينة الشركات المبتكرة ورواد الأعمال والمؤسسات الملتزمة بدفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً وأصبحت وجهة عالمية للفعاليات الكبرى مثل القمة العالمية للمدن التي ستنظم من 27 إلى 29 أكتوبر التي تجمع قادة المدن من كل أنحاء العالم لمناقشة تحديات التنمية الحضرية.

لمزيد من التفاصيل حول جوائز "إف دي آي إنتلجنس" لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2025، يمكن زيارة الموقع fdiintelligence.com.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات