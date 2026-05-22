دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دبي الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، أعلنت مدى ميديا، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2024، عن إطلاق أول مزايدة حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الإعلان الصغيرة والمتوسطة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تمنح هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة فرصة الحصول على حقوق تركيب واستثمار لوحتين إعلانيتين، تقعان في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يعد أحد أبرز المحاور الحيوية في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: "تمثّل هذه المبادرة خطوةً عملية في مسيرتنا لتنظيم القطاع وتطويره، من خلال توفير فرص استثمارية واضحة وتنافسية ووفق إجراءات شفافة تُتيح للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة مكاناً حقيقياً في سوق الإعلانات الخارجية بدبي، وبالشكل الذي يضمن حصولها على حصة سوقية تسهم في دعم مسيرتها نحو النمو والازدهار، إذ نحرص على أن تكون هذه الفرص مدخلاً لبناء كفاءات وطنية متميزة قادرة على المنافسة ليس فقط على المستويات المحلية بل وعلى المستويات الإقليمية والعالمية كذلك، لأننا نؤمن بأن القطاع لن يبلغ نضجه الحقيقي ما لم تكن الكفاءات الوطنية شريكاً فاعلاً في قيادته وتطويره، وذلك بالانسجام مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً واستدامة."

وأضاف الصباحي قائلاً: "تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية مدى ميديا الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، بما يتوافق مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى إلى بناء مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة. فنحن في مدى ميديا لا ننظر للإعلانات الخارجية بوصفها مجرد أدوات تسويقية، بل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحضرية لمدينة عالمية كدبي، تُسهم في تعزيز هويتها البصرية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الخريطة العالمية."

تم إعداد هذه المزايدة خصيصاً بما يراعي حجم وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء الشركات المشاركة من دفع الضمان الابتدائي للمزايدة، وتحديد سعر رمزي لرسوم شراء المستندات، فضلاً عن اعتماد معايير تقييم واختيار ميسّرة تم تصميمها خصيصاً لضمان أجواء تنافسية عادلة بين الشركات المشاركة، بما يسهم في دعم نموها وتطوير حضورها في السوق على المدى الطويل. كما تهدف هذه المزايدة الحصرية إلى مساعدة الشركات الوطنية الناشئة على بناء خبراتها التشغيلية من خلال تنفيذ المشاريع بكوادرها ومواردها الخاصة، بما يعزز قدرتها على المنافسة تدريجياً إلى جانب الشركات العالمية الكبرى العاملة في القطاع.

تسعى مدى ميديا من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحويل دبي إلى نموذج معياري عالمي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر تبني أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي والإعلانات المبرمجة في قطاع الإعلانات الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين العاملين فيه. لذا. لا يعد الدعم المقدم للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة استثناءً أو هامشاً في هذه الاستراتيجية، بل هو ركيزة أساسية فيها.

يشترط للمشاركة في المزايدة أن تمتلك الشركات رخصة تجارية سارية المفعول أو شهادة تأسيس صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممن تمتلك شهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمدة خمس سنوات سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن عام واحد.

نبذة حول مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح والعقود الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة، ولتسهم في الوقت نفسه في طرح المزيد من المساحات الإعلانية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

منحت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا بموجب عقد الامتياز صلاحية إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في دبي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية، والإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام مثل المترو وترام دبي، بالإضافة لعدد من أصول البنية التحتية في الإمارة. تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، لصياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر تحفيز الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

