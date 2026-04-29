القاهرة: تواصل شركة بى تك، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخدمات التمويل الاستهلاكي، جهودها لتطوير التعليم من خلال مدرسة "بى تك للتكنولوجيا التطبيقية"، حيث تأسست مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 ، نتاج شراكة فعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة بي.تك للتجارة والتوزيع. وتعد أول مدرسة من نوعها متخصصة في مجال تجارة التجزئة، حيث تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بهدف المساهمة في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

تعتمد المدرسة، ذراع المسؤولية المجتمعية لشركة بى تك، على منهج متكامل يوازن بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية وخبرات حقيقية تعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة محلياً ودولياً، حيث تتحمل بى تك كافة المصروفات الدراسية للطلاب، حرصاً منها على دعم التعليم وإتاحة الفرص أمام الشباب، كما توفر فرص توظيف للخريجين لدى الشركة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلهم المهني، ويعكس التزام الشركة بدورها المجتمعي في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يمتد الدعم ليشمل خريجي المدرسة من المتفوقين، من خلال تقديم دعم مالي لتغطية المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب الأوائل، تأكيداً على التزام الشركة المستمر بتمكين الشباب وضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وتحقيق التميز الأكاديمي.

كما توفر المدرسة خط ساخن مخصص للرد على أى استفسارات عن المدرسة، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشروط الالتحاق والتخصصات المتاحة، بما يسهل على الراغبين، التعرف على المدرسة وخطوات التقديم والانضمام إليها.

توفر المدرسة للطلاب والمعلمين بيئة تعليمية متطورة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتدريبية. وتبلغ مساحة المدرسة نحو 11 ألف متر مربع، كما تضم 3 تخصصات رئيسية في مجال تجارة التجزئة، تشمل قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، وقسم المبيعات وخدمة العملاء، بالإضافة إلى قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تمثل الركائز الأساسية لقطاع التجزئة.

صرح الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك: "نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل أفضل، ومدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد أهم أدواتنا لتحقيق هذا الهدف. نحرص على تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين المعرفة والتطبيق، ويؤهل الطلاب ليكونوا عناصر فعالة في سوق العمل، ليس فقط في مصر ولكن على المستوى الإقليمي والدولي. كما نعمل باستمرار على تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في قطاع التجزئة والتكنولوجيا."

وأضاف أن استراتيجية الشركة ترتكز على بناء منظومة تعليمية متكاملة من خلال شراكات قوية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية واحتياجات سوق العمل، وهو ما ينعكس على إعداد وتأهيل كوادر مصرية قادرة على المنافسة في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، تحرص بى تك على الاستثمار المستمر في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز النجاح والنمو المستدام، بهدف خلق جيل جديد من المهنيين في قطاع التجزئة، من خلال تقديم مناهج متخصصة يتم تطويرها بالتعاون مع بنك تنمية المهارات المصري (Qualifications Development Bank)، الذي يتولى تطوير المناهج ودعم العملية التدريبية وإدارة التقييمات، بما يضمن منح شهادات مزدوجة ومعتمدة من City & Guilds، وهو ما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرفع من كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

-انتهى-

#بياناتشركات