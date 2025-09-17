أعلنت شركة مدخول المالية، المنصة المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية (CMA) والمتخصصة في حلول الاستثمار الآلي، عن إطلاق برنامجها الجديد "راتبي+". وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر Money 20/20، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال التقنية المالية. ويهدف البرنامج إلى دمج الادخار بالاستثمار لتعزيز الولاء المؤسسي واستقرار بيئة العمل.

برنامج مالي مبتكر

يأتي إطلاق "راتبي+" في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. ويقوم البرنامج على مبدأ الشراكة الاستثمارية بين الموظف وجهة العمل، حيث يتم استقطاع جزء من راتب الموظف بشكل دوري واستثماره في محفظة مدارة آليًا، بينما تضيف الشركة مساهمة إضافية مرتبطة بفترة استحقاق محددة وفق سياساتها. هذه الآلية تمنح الموظف فرصة لبناء دخل تقاعدي إضافي، وتوفر للشركات أداة عملية لرفع معدلات الولاء المؤسسي وتقليل الاستقالات.

وبهذه المناسبة، قال سعد بن عتيان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مدخول: "راتبي+ ليس مجرد برنامج ادخاري، بل هو شراكة بين الشركة والموظف. نحن نعيد تعريف العلاقة الوظيفية من خلال ربط الراتب بالاستثمار الذكي بما يحقق مصلحة الطرفين. ونثق أن هذا البرنامج سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030."

أهمية البرنامج للسوق السعودي

تشير الدراسات إلى أن معدل دوران الموظفين في بعض القطاعات يتجاوز 30% سنويًا، ما يترتب عليه أعباء كبيرة تتحملها الشركات في عمليات الاستقطاب والتدريب. في المقابل، لا تتجاوز نسبة الادخار في المملكة 6% من دخل الأسر، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 20%.

ومن هذا المنطلق، يقدّم "راتبي+" حلًا عمليًا يستجيب لهذه التحديات من خلال تعزيز ثقافة الاستثمار طويل المدى لدى الموظفين، وتمكين الشركات من الحفاظ على الكفاءات وتقليل نسب الاستقالات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عن شركة مدخول

تأسست شركة مدخول عام 2022 كأول منصة متكاملة في الشرق الأوسط تقدم حلولًا ذكية لإدارة الأموال عبر المستشار الآلي. وخلال فترة قصيرة، أصبحت ضمن أبرز خمس منصات في قطاع الفنتك السعودي، مع نمو بارز في قيمة الأصول المُدارة، وقاعدة مستخدمين متنامية تشمل آلاف الأفراد والشركات داخل المملكة.

