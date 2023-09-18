الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عائلة مدارس ريبتون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من إكسيلا المشغل الرائد للمدارس عالية الأداء من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، شراكة مع فيلكوين، وهي منصة بلوك تشين تركز على الإنسان، لتحويل النقاط التي يجمعها الطلاب في منزل الطالب (محفظته) إلى رموز العملة المشفرة.

تم إطلاق الشراكة المبتكرة في بداية العام الدراسي 2023-2024، وستعتمد على كسب الطلاب للنقاط وتحويلها إلى مكافآت فيلكوين، لكل نقطة يكتسبها الطالب على مدار العام. يتم تعيين جميع الطلاب في بيوت مختلفة من مرحلة ما قبل الروضة 1 ويبدءون في كسب النقاط من السنة الأولى. تم تصميم نظام المكافآت لتعزيز بيئة إيجابية وشاملة تشجع الطلاب على تحقيق أفضل ما لديهم وتطوير أهدافهم. يمكن للطلاب كسب النقاط وإضافتها إلى بيوتهم مقابل الإنجازات الأكاديمية والسلوك الممتاز وعرض قيم ريبتون والمسابقات الداخلية بالإضافة إلى التقدير الخاص من مدير المدرسة وكل إنجاز يحققونه خلال العام الدراسي.

ستتم مطابقة إجمالي النقاط التي جُمّعت في بيوت (محافظ) طلاب ريبتون بعدد متساو من عملات فيلكوينز، وسيتم تحويلها إلى كل محفظة في نهاية العام الدراسي. طوال شهر سبتمبر 2023، ستعقد فيلكوين جلسات تعريفية لمدرسي وطلاب وأولياء الأمور في مدارس ريبتون حول العملة المشفرة وما تمثله فيلكوين وكيف أن هذا التعاون هو الأول من نوعه في المنطقة. سيتم أيضًا تعيين المعلمين كأبطال فيلكوين، الذين سيشرفون على اتمام المعاملات ويتفاعلون مع منصة فيلكوين.

وبتوجيه من أبطال فيلكوين، سوف تتبرع الشركة برموز العملات المشفرة التي تم تجميعها لقضية خيرية من اختيار الطالب المسجل لدى فيلكوين أو سيتم ترحيلها إلى العام الدراسي التالي. علاوة على ذلك، سيحصل المنزل الفائز في نهاية العام على رمزين مقابل كل نقطة مكتسبة. وبالنيابة عن المنزل الحاصل على أكبر عدد من النقاط، ستقوم فيلكوين أيضًا بالتبرع بمبلغ عشرة آلاف درهم إماراتي لقضية خيرية في نهاية العام الدراسي.

وتعليقًا على الشراكة، تقول جيليان هاموند، الرئيس التنفيذي للتعليم في عائلة مدارس ريبتون ومديرة ريبتون دبي: "في ريبتون، كنا دائمًا في طليعة تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى طلابنا وهذه الشراكة مع فيلكوين ستعمل على مساعدتنا في تحقيق مساعينا الإنسانية، نحن متحمسون لتزويد طلابنا بفرصة التعرف على العملات المشفرة، والاستفادة من النقاط التي حصلوا عليها بجهدهم وتميزهم، وهذا سيمكن الطلاب أيضًا من تقديم مساهمات هادفة تتماشى مع قيم مدارسنا".

فيلكوين عبارة عن منصة بلوك تشين حائزة على جوائز وتضم مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 100 مليون عضو حول العالم. إنه التطبيق الوحيد الذي يحتوي على برنامج (العطاء من أجل الكسب) Give-To-Earn الذي يدمج مفهوم التبرعات في معاملاته المختلفة. يُطلب من المستخدمين مشاركة الرموز المميزة الخاصة بهم مع الآخرين قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الرموز المميزة التي حصلوا عليها. بالإضافة إلى ذلك، تعد فيلكوين موطنًا لفيل أدوكيشن، وهو تطبيق تعليمي مدمج، حيث يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الدورات المعتمدة والتدريب على المهارات الشخصية والمزيد.

قال تاتوم أبريل، كبير مسؤولي التسويق في فيلكوين، معبرًا عن سعادته بهذه الفرصة: "في فيلكوين، هدفنا هو إنشاء أكبر حركة عطاء عالمية من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل مستقر ومساواة أكبر للجميع. نحن فخورون بشراكتنا مع عائلة مدارس ريبتون المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة. في حين أن الطلاب لا يتعاملون مع العملات المشفرة بشكل مباشر، فإن طلاب ريبتون سوف يتعلمون كيف يمكن لهذه الرموز المميزة أن تساعد في خلق حركة اقتصادية في المجتمعات. ونحن نتطلع إلى العمل مع عائلة مدارس ريبتون لتعزيز الابتكار والتعلم واتخاذ خيارات مؤثرة في المستقبل".

تمثل هذه الشراكة خطوة رائدة نحو سد الفجوة بين التكنولوجيا المتطورة والعمل الإنساني. تعتبر مدارس عائلة ريبتون في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة فيلكوين مثالاً يحتذى به في النظام البيئي التعليمي، حيث تتخذ من العملات المشفرة سبيلًا لتعزيز الجهود الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة حول مدرسة ريبتون دبي:

افتتحت مدرسة ريبتون دبي، وهي جزء من إكسيلا، المشغل الرائد للمدارس عالية الأداء من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، أبوابها في عام 2007 لتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى للأطفال من جميع الجنسيات، من سن 3 إلى 18 عامًا وتجربة الإقامة الداخلية من سن 11 عامًا. إنها مدرسة شقيقة لمدرسة ريبتون البرشاء وريبتون أبوظبي، وكلاهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أنها مدرسة شريكة لمدرسة ريبتون المرموقة في المملكة المتحدة، والتي تأسست عام 1557 والتي لا تزال تتمتع بسمعة ممتازة في المجالين الأكاديمي والرياضي.

من خلال الجمع بين السمعة والتميز الأكاديمي للمناهج الدراسية في المملكة المتحدة، تم تصنيف مدرسة ريبتون دبي باستمرار على أنها "متميزة" من قبل عمليات تفتيش هيئة المعرفة والتنمية البشرية منذ عام 2014 وتسعى إلى تعزيز التميز في كل مجال من مجالات حياة طالبها في المدرسة، داخل الفصل الدراسي وخارجه.

تقدم مدرسة ريبتون دبي مجموعة كاملة من منهج GCSE، بالإضافة إلى دبلومة البكالوريا الدولية وبرنامج البكالوريا الدولية ومنهج المستوى A مع اختيار من 45 موضوعًا للمساعدة في تحقيق فهم عميق للمجالات الأكاديمية المتنوعة. تحتوي المدرسة على منزلين داخليين وتوفر الإقامة الداخلية للطلاب، إما الإقامة لمدة فصل دراسي كامل أو خيار الإقامة الأسبوعية الأكثر مرونة. تقع المدرستان الإعدادية والثانوية في حرم جامعي مذهل مساحته 1.3 مليون قدم مربع في ند الشبا 3، مما يجعلها أكبر مدرسة في المنطقة.

نبذة حول مدرسة ريبتون أبوظبي:

مدرسة ريبتون أبوظبي هي جزء من إكسيلا وقد تم تأسيسها في العام 2013 كمؤسسة تعليمية ذات مستوى عالمي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. مدرسة ريبتون أبوظبي هي المدرسة الشريكة لمدرسة ريبتون الشهيرة في المملكة المتحدة التي تأسست عام 1557 والتي لا تزال تتمتع بسمعة ممتازة في المجالين الأكاديمي والرياضي.

تتبع مدرسة ريبتون أبوظبي المناهج الدراسية البريطانية وتقدّم مقاربة شاملة في التعليم، ما يضمن "الأفضل لكل طالب" من خلال تطوير بيئة تعليمية تخوّل الطلاب النجاح أكاديميًا وجسديًا واجتماعيًا. وهي أيضًا الأولى في المنطقة التي يتم الاعتراف بها كمدرسة آبل المتميزة في عام 2016 نظراً لتركيزها على أن تصبح مركزاً متميزاً في التدريس والتعليم رقمياً.

تمتد المدرسة على حرمين في جزيرة الريم، بمساحة تزيد عن 30,000 متر مربع، وتضم أحدث المرافق التعليمية والترفيهية والرياضية. تقع مدرسة ريبتون الابتدائية في حرم روز، وهي تضم صفوفًا من الحضانة حتى الصف الأوبل وتتميز بمساحات تعليمية واسعة ورحبة وبقاعات متعددة الاستخدامات ومكتبة ومسبح داخلي. تم تصميم حرم فراي الذي يستقبل التلاميذ من الصف الثاني إلى الصف الثالث عشر، بأسلوب عصري يوفّر بيئة تعليمية مبتكرة ومرافق رياضية من الدرجة الأولى. تعتمد المدرسة المناهج الدراسية لشهادة الثانوية البريطانية والمستوى A. كما حصلت ريبتون أبوظبي على تصنيف ممتاز من قبل دائرة التعليم والمعرفة وكذلك الأمر في جميع المجالات من قبل المدارس البريطانية في الخارج.

حول ريبتون البرشاء:

تقع مدرسة ريبتون البرشاء في مجمع دبي للعلوم في البرشاء جنوب، وهي واحدة من المدارس البريطانية الرائدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عاماً، وكانت تُعرف سابقاً باسم مدرسة فورمارك دبي، وهي جزء من مدرسة إكسيلا وعائلة ريبتون في الإمارات العربية المتحدة.

استقبلت مدرسة ريبتون البرشاء طلابها الأوائل في عام 2013 وتعكس رؤية عائلة مدرسة ريبتون بالقيم التقليدية والرعاية الفردية والتطور الشامل للطفل.

تتبع ريبتون البرشاء منهج الوطني للمملكة المتحدة في إنجلترا، معززاً بعناصر منهج ISEB وهو مصمم لتلبية المعايير الصارمة المتوقعة لامتحانات 11+. كما تشجع ريبتون البرشاء على شمولية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الأكثر قدرة وموهبة.

تتميز المدرسة بحرم جامعي كبير مع مرافق ووسائل راحة رائعة تساهم في نمو الطفل خارج الفصل الدراسي. ريبتون البرشاء عضو معتمد في الرابطة المستقلة للمدارس الإعدادية (IAPS) وهي أول مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرسة الثانية على مستوى العالم، التي حصلت على هذا المكانة المرموقة. كما تم اعتمادها كمدرسة آبل المتميزة منذ عام 2018 لاستخدامها التكنولوجيا وبيئة التعليم الجذابة التي تشارك الطلاب وتعزز التعلم في جميع مجموعات العام.

حول فيلكوين:

يقع المقرها رئيسي لفيلكوين في دبي، وهي تعتبر حركة خيرية عالمية رائدة في مجال البلوك تشين وتمتلك تطبيق PHILApp، وهو نظام مبتكر للعطاء من أجل الكسب تم تصميمه لتغيير الطريقة التي يحدث بها العطاء.

تتميز فيلكوين بمجتمع عالمي يمتد في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة وآسيا وأفريقيا، وقد تم تصميمها للمساعدة في تحييد الثروة العالمية من خلال توفير نظام قائم على المكافآت يتم فتحه بمجرد قيام كل مستخدم بالتبرع لجمعية خيرية أو قضية من اختياره. . هناك العديد من المؤسسات الخيرية المدرجة في PHILApp للمستخدمين لدعم قضية قريبة من قلوبهم.

توفير مساحة شفافة وفعالة وآمنة للوصول إلى المنتجات والخدمات اليومية مثل أنظمة الدردشة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والموسيقى، ومنصات البث، والبودكاست، والدورات التعليمية؛ والكثير..، لدى فيلكوين ما يناسب الجميع بغض النظر عن الموقع أو الوضع الاقتصادي أو الدين أو إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا.