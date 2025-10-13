مسقط، سلطنة عمان: أعلنت مختبرات عمانتل للابتكار عن اختيار ثماني شركات ناشئة للانضمام إلى الدفعة السادسة من برنامج مسرعة عمانتل. ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالًا لمسيرة البرنامج في تمكين الشركات التقنية الناشئة، وترسيخ دوره المحوري في بناء بيئة ابتكارية متكاملة تُسهم في تسريع نمو الشركات التقنية وتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للابتكار.

ويأتي الإعلان عن الدفعة السادسة استمرارًا لجهود البرنامج في دعم الشركات التقنية الناشئة وتمكينها من النمو، بعد أن أثبت خلال الدفعات السابقة قدرته على بناء بيئة محفّزة للابتكار وتسريع تطوير المشاريع التقنية في السلطنة.

وجاء اختيار الشركات بعد عملية تقييم دقيقة شملت مئات الطلبات، تلتها معسكرات تدريبية ومقابلات مع نخبة من خبراء وموجّهين مختصين. وتمثل الشركات المختارة مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتقنيات العميقة، والحلول الذكية. وستحظى هذه الشركات ببرامج إرشاد وتوجيه متخصص، ودعم فني واستراتيجي، إلى جانب فرص الوصول والاستفادة من منظومة عمانتل، بما يسهم في تسريع نموها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وتضم قائمة الشركات الناشئة في الدفعة السادسة من مسرّعة عمانتل:

عين للتكنولوجيا: تمكّن شركة عين للتكنولوجيا الأفراد والأسر من إدارة شؤونهم المالية بوعيٍ وكفاءة، كما تمكن كذلك الشركات على الوصول إلى زبائنها وعملائها الأنسب والأكثر انتفاعًا بمنتجاتها بما يحقق قيمة متبادلة ومستدامة..

ألف مايكرو: تعمل شركة ألف مايكرو على إحداث نقلة نوعية في مجال تصميم أشباه الموصلات عبر الاعتماد على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تسريع دورات تطوير الرقائق بصورة ملحوظة.

ببل “Bubbl”: هو منصة للتواصل الاجتماعي تُقرّب الأصدقاء من بعضهم من خلال رسائل فورية حيّة تظهر مباشرة على الشاشة الرئيسية للهاتف وقد وصل حتى الآن إلى أكثر من ٤٠٠ ألف شاشة رئيسية، ويتجاوز عدد مستخدميه النشطين يومياً ١٢٠ ألف مستخدم، كما اختير في متجر آبل ضمن قائمة التطبيقات الاجتماعية الأساسية التي لا غنى عنها.

منصة باز: شركة تقنية مالية وسياحية متخصّصة في السفر، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل على ربط ممر السفر الإسلامي بين آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفّر المنصة (BAE) تجربة موحّدة تمكّن المسافرين من الاكتشاف والحجز والدفع عبر حلول مدفوعات عابرة للحدود وبطاقات سفر متعددة العملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ديب-آسترا: هي منصة موحَّدة تمكّن الفرق من البحث وتلخيص المستندات وإعداد العروض التقديمية وتحليل البيانات وبناء النماذج الأولية بالذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والاستقلالية الكاملة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة.

جت-بيرد: منصّة إلكترونية تُساعِد المطارات وشركات الطيران على توفير ملايين الدولارات عبر أتمتة عمليّات سحب الطائرات المعطّلة وإزالتها.

مالي: شركة تقنية مالية، تمكّن الأفراد من تتبّع نفقاتهم وتحديد أهدافهم وفهم سلوكهم المالي، كما تمكّن الشركات من استكشاف ما هو رائج من خلال رؤى تحليلية متعمقة.

بولتري-سينك “PoultrySync”: منصة متقدّمة مدعومة بتقنيات التعلّم الآلي، وتُعنى بتحويل بيانات قطاع الدواجن إلى رؤى تنبؤية دقيقة تُسهم في تحسين صحة الدواجن وتقليل معدلات الهدر وتعزيز الكفاءة والربحية.

وفي حديثها عن انضمام الدفعة السادسة من الشركات الناشئة، قالت صاحبة السمو السيدة غادة بنت جيفر آل سعيد، مدير أول مختبرات عمانتل للابتكار: " يسعدنا الترحيب بهذه المجموعة الجديدة من الشركات الناشئة ضمن برنامج مسرّعة عمانتل، إذ تقدم كل شركة منها حلولًا تقنية واعدة تنسجم مع رؤيتنا في دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال في السلطنة. ونتطلع إلى العمل معها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تطوير أعمالها وتعزيز حضورها في السوقين المحلي والإقليمي".

وتواصل مختبرات عمانتل للابتكار دورها كمركز فاعل في تمكين الشركات التقنية الناشئة وتطوير منظومة الابتكار في سلطنة سلطنة عمان من خلال الإرشاد المتخصص، وتوفير بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز فرص الاستثمار عبر الصندوق المشترك بين عمانتل وصندوق عمان المستقبل الذي تديره المختبرات.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

