القاهرة، أعلنت مجموعة عربية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة فنادق راديسون العالمية، تتولى بموجبها الأخيرة تشغيل وإدارة فندق فاخر جديد ضمن مشروع "بانجلوز" الواقع عند الكيلو 73 من الساحل الشمالي المصري.

يقع الفندق داخل منتجع بانجلوز، أحد أبرز المشروعات السياحية المتكاملة في المنطقة. ويضم الفندق المخطط إنشاؤه 250 غرفة فندقية و250 وحدة سكنية بعلامة تجارية، على مساحة بنائية تبلغ 36 ألف متر مربع، بما يعكس رؤية المشروع في تقديم مزيج متوازن من الضيافة الفندقية الراقية والوحدات السكنية ذات القيمة الاستثمارية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع توقعات بتسليم الوحدات الفندقية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بما يضمن التنفيذ المتوازن وفق أعلى معايير الجودة.

كما شهدت مراسم التوقيع حضورًا رفيع المستوى من قيادات الشركتين، تقدّمهم المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة "عربية"، السيد اسلام خميس، الرئيس التنفيذي لشركة "عربية للتنمية و التطوير العمراني "، والسيد إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا في مجموعة "راديسون "، والسيد أيمن عز الدين، مدير التطوير في مجموعة "راديسون"، والمهندس أحمد كيرة، المدير العام لمجموعة "حروف للمشروعات السياحية".

ويمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يقع بين مدينة العلمين الجديدة ومطار برج العرب، وبالقرب من مطار العلمين الدولي، مما يتيح سهولة الوصول من القاهرة والإسكندرية، وما يجعله وجهة مثالية للسياحة والاستجمام، وكونه أيضا فرصة استثمارية واعدة في قلب الساحل الشمالي.

صرّح المهندس طارق شكري، مؤسس لمجموعة عربية، قائلاً:

"تسعى الشركة بشكل مستمر إلى إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة في مجالاتها، وخاصةً في مجال إدارة وتشغيل الفنادق. وتهدف المجموعة إلى تطوير وإنشاء نحو 5000 غرفة ووحدة فندقية ضمن مشروعاتها المتنوعة في الساحل الشمالي، والقاهرة الجديدة، ومدينة زايد الجديدة و٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة."

تعليقًا على ذلك، قال إسلام خميس، الرئيس التنفيذي لشركه عربية للتنمية و التطوير العمراني: " يمثل افتتاح أول فندق لنا في الساحل الشمالي خطوة مهمة في إطار دعمنا لخطة الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الفندقية وزيادة عوائد القطاع السياحي، بما يواكب النمو المتسارع في هذه المنطقة الواعدة."

وأضاف: "جاء اختيارنا لمجموعة فنادق راديسون نتيجة لخبرتها العالمية في تشغيل الفنادق، ورغبتنا في تقديم خدمات فندقية بمعايير عالية الجودة، كما اعتاد عملاؤنا في مشروعاتنا المختلفة. كما أن إطلاق فندق عالمي داخل مشروع بانجلوز من شأنه أن يُسهم في تسريع وتيرة تنمية المشروع، ورفع قيمته الاستثمارية، بما يحقق عوائد مرتفعة للمستثمرين ويعزز جاذبية المشروع كوجهة سياحية وسكنية متميزة."

أعرب السيد آيلي ميلكي؛ الرئيس التنفيذي للتطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا في مجموعة "راديسون "،عن فخره وسعادته بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة عربية وهي أحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز حضور مجموعة راديسون في السوق المصري، لاسيما من خلال تشغيل أول فندق لها في منطقة حيوية ومتميزة مثل الساحل الشمالي.

يمتد مشروع بانجلوز على مساحة إجمالية تبلغ 50 فدانًا، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يدمج بين السكن الفاخر والمرافق الترفيهية الحديثة. وقد حرصت "عربية للتطوير العقاري " على الحفاظ على نسبة بناء لا تتجاوز 17% من إجمالي المساحة، بما يتيح وجود مساحات خضراء واسعة ومناطق مفتوحة تسهم في تعزيز جودة الحياة والراحة النفسية للسكان والزوار على حد سواء.

علاوة على ذلك، فقد حرصت شركة عربية للتطوير العقاري على تنويع الوحدات السكنية في مشروع بانجلوز الساحل الشمالي لتلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، سواء من الباحثين عن وحدات لقضاء العطلات أو أولئك الذين يسعون لفرص استثمارية واعدة. وتضم الخيارات المتاحة مجموعة واسعة من الأنماط السكنية، بما في ذلك استوديوهات، شاليهات، شقق، دوبلكس، تاون هاوس، وتوين هاوس، بمساحات تبدأ من 48 مترًا مربعًا، مما يمنح العملاء مرونة عالية في اختيار ما يتناسب مع تطلعاتهم، كما ان هناك عدد كبير من الوحدات الجاهزة للاستلام الفوري.

تم تقسيم المشروع إلى سبع مراحل تطويرية، في انعكاس لرؤية توسعية مدروسة، كما تتنوع مساحات الوحدات داخل المشروع لتواكب مختلف الاحتياجات، حيث تتراوح مساحات الاستوديوهات بين 48 و62 مترًا مربعًا، في حين تبدأ الشاليهات المكونة من غرفة واحدة من 61 مترًا مربعًا. أما الشاليهات ذات الغرفتين فتتراوح مساحاتها بين 80 و118 مترًا مربعًا، بينما تبدأ الشاليهات التي تضم ثلاث غرف نوم من 120 مترًا مربعًا. وتقدم الشركة أيضًا وحدات التوين هاوس بمساحات تبدأ من 250 مترًا مربعًا، ما يوفر حلولًا سكنية مرنة تناسب العائلات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

نبذة عن مجموعة شركات عربية :

تُعد مجموعة شركات عربية من أبرز الكيانات الرائدة في مجالات التطوير العمراني والعقاري والسياحي، بالإضافة إلى المقاولات. وتضم المجموعة محفظة أراضٍ واسعة تمتد إلى نحو 10 ملايين متر مربع .ومنذ انطلاقتها، تمكنت المجموعة من ترسيخ وجودها بقوة في السوق المصري، حيث تمتلك اليوم عددًا كبيرًا من المشروعات الحيوية في شرق وغرب القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي.

وقد ساهم هذا التوسع والنمو السريع في تعزيز ثقة العملاء بمجموعة عربية، لتصبح شريكًا موثوقًا في مختلف مشروعاتها. وقد نجحت المجموعة في تسليم أكثر من 10,000 وحدة سكنية لأكثر من 5,000 أسرة في مواقع متعددة، مما يعكس التزامها بالجودة والوفاء تجاه كافة عملائها.

