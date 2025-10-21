دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت مجموعة يانغو، الشركة العالمية للتكنولوجيا ومقرها الإمارات، وشركة تشاينا موبايل إنترناشيونال (CMI)، التابعة بالكامل لشركة تشاينا موبايل، مذكرة تفاهم للتعاون في حلول التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد الشركات على النمو والتوسع عالميًا.

تم توقيع الاتفاقية خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، وتحدد الالتزام المشترك لتطوير الأدوات والبنية التحتية من خلال الجمع بين خبرة CMI العالمية في مجال الاتصالات وخبرة مجموعة يانغو التكنولوجية.

سيركز التعاون على الشراكة العالمية عبر المناطق ذات الاهتمام المشترك – بما في ذلك آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا – في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإعلان، والبنية التحتية السحابية، وغيرها من الابتكارات الرقمية. ويهدف الطرفان معًا إلى تقديم حلول قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل تساعد الشركات على العمل بكفاءة أكبر والوصول إلى أسواق جديدة.

قال سيرجي لويتر، الرئيس التنفيذي للأبحاث، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإعلان في مجموعة يانغو: "يعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لبناء تقنيات تمكّن الأعمال. توفر CMI بنية تحتية اتصالات عالمية، بينما نقدم نحن خبرة عميقة في المنتجات ورؤى محلية. معًا، نضع الأساس لعمليات أكثر ذكاءً ونمو مستدام في الاقتصادات الرقمية الناشئة."

وأضاف لو جينغ من CMI: "يمثل تعاوننا مع مجموعة يانغو خطوة مهمة نحو توسيع النظام الرقمي العالمي لـ CMI. من خلال دمج قدرات شبكتنا الواسعة مع منصات التكنولوجيا المبتكرة لمجموعة يانغو، نهدف إلى تمكين الشركات بحلول ذكية واتصال سلس وفرص جديدة للنمو عبر الحدود. كما أن موقع الإمارات الفريد يجعلها محورًا مثاليًا لتسريع هذه الرؤية."

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو هي شركة تقنية عالمية يقع مقرها الرئيسي في دبي، تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. ومن خلال التزامها الثابت بالابتكار، تقوم المجموعة بإعادة صياغة وتعزيز أحدث التقنيات العالمية وتحويلها إلى خدمات يومية متكاملة وسلسة تناسب مختلف المناطق. وتهدف مهمتنا إلى سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الروابط وتحسين تجربة الحياة اليومية.

