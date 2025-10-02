المرحلة الثانية من التكامل ستشمل حجز التذاكر والرحلات عبر المنصات الرقمية للشركتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 أكتوبر 2025: وقّعت مجموعة يانغو، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع «قطارات الاتحاد»، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وذلك على هامش النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" بأبوظبي. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل لتكامل حلول يانغو للتنقّل في بداية ونهاية الرحلات مع خدمة نقل الركاب عبر القطار، بما يعزز من سهولة السفر ويوفر تجربة سلسة ومتكاملة للمسافرين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون مجموعة يانغو وقطارات الاتحاد لمواءمة العمليات في محطات القطار ومحيطها، بما في ذلك تحديد مواقع واضحة لالتقاء الركاب ومغادرتهم، وتبسيط إجراءات دخول وخروج المركبات، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات لإدارة الحركة في ساعات الذروة للحد من الازدحام. وتأتي هذه الخطوات لضمان رحلة ميسّرة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول، وتسهيل وصول جميع الركاب إلى المحطات.

كما تنص المذكرة على مرحلة ثانية يتم من خلالها دراسة التكامل التقني بين المنصات الرقمية للشركتين، بما يتيح للركاب التخطيط لرحلاتهم وحجزها بشكل كامل، مثل شراء تذاكر القطار عبر تطبيق يانغو، او حجز رحلات يانغو مباشرة من خلال قنوات قطارات الاتحاد الرقمية. ويهدف هذا التكامل إلى توفير منصة موحّدة ومترابطة للتخطيط للسفر والدفع، بما يضمن تجربة تنقّل سلسة ومتكاملة.

ومن المقرر أن تُطلق خدمة نقل الركاب عبر قطارات الاتحاد في عام 2026، لتربط 11 مدينة ومنطقة في إمارات الدولة، حيث سينقل كل قطار ما يصل إلى 400 راكب بسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى 36.5 مليون راكب سنوياً، وهو ما يبرز الحاجة المتزايدة لحلول موثوقة للتنقّل في بداية ونهاية الرحلات. وقد سجّلت خدمة حجز السيارات التابعة لمجموعة يانغو أكثر من 1.2 مليار رحلة عبر 2.1 مليون سائق شريك مسجّل في أكثر من 30 دولة، ما يمنحها الخبرة والمعرفة العالمية لدعم تطوير شبكة التنقل الوطنية.

وفي هذا السياق، قالت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد لنقل الركاب:" يعكس التعاون مع مجموعة يانغو التزام قطارات الاتحاد بتطوير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة. ومع اقترابنا من إطلاق خدمات نقل الركاب في عام 2026، نرسّخ معايير جديدة لرحلة سلسة ومريحة وآمنة وموثوقة على امتداد دولة الإمارات."

من جانبه، قال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: «إن شراكتنا مع قطارات الاتحاد تتيح لنا تقديم أحدث تقنيات التنقّل إلى واحد من أضخم مشاريع النقل في المنطقة. ومن خلال تعزيز الانتقال نحو السكك الحديدية والتنقّل المشترك، تسهم هذه الشراكة في دعم السفر المتكامل وتعزيز الربط بين إمارات الدولة للمقيمين والزوار على حد سواء».

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على حلول النقل العام المتكاملة والتنقّل المشترك يشهد نمواً متزايداً. ففي دبي وحدها، ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام والتنقّل المشترك وخدمات التاكسي نحو 395.3 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2025. وتعكس هذه الأرقام تزايد الطلب على حلول تنقّل ملائمة ومتعددة الوسائط.

وتُعد الشراكة بين قطارات الاتحاد ومجموعة يانغو خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة نقل متكاملة في دولة الإمارات، بما يضع معايير جديدة في مجال تنقّل الركاب على مستوى المنطقة.

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل على إثراء الأسواق المحلية وذلك بتحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار وتركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة.

مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية. وبالإضافة إلى خدمة يانغو لنقل الركاب (Yango Ride-Hailing)، تتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة يانغو لتأجير السيارات، خدمات المواصلات العامة، خرائط يانغو “Yango Maps”، يانغو للتوصيل، يانغو بلاي “Yango Play”، يانغو تك “Yango Tech”، وياسمينة، مساعدة الصوت الذكية الناطقة باللغة العربية التي تحاكي الطبيعة البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

