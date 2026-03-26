دبي، الإمارات العربية المتحدة، سلّمت مجموعة نافكو (NAFFCO Group) رسمياً مروحية إنقاذ من طراز إيرباص إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، ما يُمثّل تقدماً هاماً في مجال الاستجابة للطوارئ والبنية التحتية للسلامة العامة في البلاد.

وانطلاقاً من رؤية علي خالد الخطيب، تواصل مجموعة نافكو تعزيز السلامة العالمية من خلال تقديم حلول مبتكرة للإنقاذ ومكافحة الحرائق براً وبحراً وجواً، مؤكدةً التزامها بحماية الأرواح ودعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقد صرّح علي خالد الخطيب قائلاً:

"في نافكو، يشمل التزامنا بالسلامة في تنزانيا توفير شاحنات إطفاء برية، وقوارب إنقاذ بحرية، ومروحية الإنقاذ من طراز إيرباص التابعة لنافكو للعمليات الجوية. ومن خلال شراكتنا المتينة مع شركة إيرباص للمروحيات، نواصل تقديم حلول متطورة للإنقاذ ومكافحة الحرائق، مما يعزز قدرات الاستجابة للطوارئ. ويعكس هذا التعاون تفانينا المشترك في خدمة الابتكار والموثوقية وحماية الأرواح من خلال تقنيات سلامة عالمية المستوى".

يمثل هذا التسليم الناجح علامة فارقة في نمو نافكو الدولي والتزامها بتزويد الحكومات بحلول متطورة وجاهزة للعمليات الحيوية. كما يعكس التعاون المستمر مع شركة إيرباص للمروحيات لتعزيز قدرات خدمات الطوارئ العالمية من خلال الابتكار والتكنولوجيا الموثوقة.

تُقدّم هذه الشحنة مروحية الإنقاذ من طراز إيرباص إلى جمهورية تنزانيا المتحدة. صُممت هذه المروحية لتوفير تعدد الاستخدامات والكفاءة العالية والقدرة على العمل تحت الضغط، مما يُعزز جاهزية تنزانيا في مجال البحث والإنقاذ، وخدمات الطوارئ الطبية، وإدارة الكوارث.

تُعتبر هذه المروحية من بين أكثر المروحيات الخفيفة الثنائية المحرك كفاءةً على مستوى العالم، حيث توفر مرونة تشغيلية، وكفاءة في استهلاك الوقود، وتقليلًا في الصيانة، مع أداء موثوق في البيئات الصعبة. تم تحسين الطراز المُسلّم إلى تنزانيا لتحقيق أداء فائق ودقة وموثوقية عاليتين في مختلف المهام.

بفضل تجهيزها بإلكترونيات طيران متطورة ومقصورة قابلة للتعديل، تدعم هذه المروحية الاستجابة السريعة، وتحسين الوعي الظرفي، والعمليات السلسة في المناطق الحضرية والنائية. يُعزز دمج هذه المنصة في أسطول تنزانيا قدرتها على الاستجابة السريعة، والتنسيق الفعال، ودعم مهام إنقاذ الأرواح في مختلف التضاريس.

تُجسّد هذه الشحنة التزام مجموعة نافكو بحلول السلامة المتكاملة وبناء بنية تحتية مرنة للطوارئ. كما تُعزز مكانة نافكو كشريك عالمي موثوق في مجال سلامة الأرواح والاستجابة للطوارئ، حيث تدعم الدول في تعزيز الجاهزية والكفاءة ومعايير السلامة العامة.

