شهد العام 2023 على زيادة نسبتها 60% في المبيعات العالمية لمنتجات "زيرو".

تهدف المجموعة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجدّدة في عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوسيع محفظة منتجاتها المستدامة من خلال خط "زيرو".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مابي، المجموعة الإيطالية الرائدة عالميًا في تصنيع المنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، عن إطلاق خط منتجاتها المستدامة "زيرو" (ZERO) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فالزيادة التي سجّلتها مبيعات هذه المنتجات بنسبة 60% في العام 2023 ما هي سوى دليل على الطلب المتزايد في الأسواق المحلية على الحلول الصديقة للبيئة.

تطرح مجموعة مابي خط "زيرو" في الإمارات ودول المنطقة الأخرى لتقدّم من خلالها تشكيلة ديناميكية من منتجات البناء، بما في ذلك منتجات السيراميك والحجر الطبيعي، ومنتجات تنظيف الأسطح وصيانتها وحمايتها، ومنتجات العزل المائي، ومنتجات تصليح الخرسانة، وغيرها. والتزامًا منها بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن منتجاتها، تتوقّع المجموعة تعويض أكثر من 10,000 طن من الانبعاثات في أرصدة الكربون عبر الأسواق التي تنشط فيها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقًا على إطلاق خط المنتجات في سوق الإمارات العربية المتحدة، أشار ستيفانو إياناكون، المدير التنفيذي الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكّل الاستدامة ركيزة أساسية من ركائز مجموعة مابي، ونفتخر بطرح خط منتجات "زيرو" في السوق. فإطلاق هذه المنتجات في أسواق جديدة يُعتبر إنجازًا بارزًا في رحلتنا نحو الاستدامة، لا سيّما أنّنا نقدّم للمستهلكين منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة تتميّز بجودتها العالية ومتانتها وفعالية أدائها. وفيما نحن ملزمون تجاه الناس والكوكب على حد سواء، نسعى جاهدين إلى إحداث أثر إيجابي من خلال الالتزام بمبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا الأساسية".

في الواقع، طوّرت مجموعة مابي خط "زيرو" بأساليب خاصة حيث حسّنت التركيبات وعمليات الإنتاج واستخدمت مواد التعبئة والتغليف والمواد الخام الأكثر استدامة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ. أمّا الانبعاثات المتبقّية، فتحرص المجموعة على تعويضها من حماية مشاريع هادفة إلى حماية الغابات. ومن الأمثلة على منتجات "زيرو"، لاصق البلاط الاسمنتي "كيرافلكس ماكسي إس1 زيرو" (Keraflex Maxi S1 Zero)، والروبة الإسمنتية "ألترا كولر بلاس" (Ultracolor Plus) وهي أوّل نظام محايد للكربون لتركيب بلاط السيراميك، والملاط الإسمنتي الشهير الذي يضمن عزلًا دائمًا وقويًا لتسرّب المياه "مابلاستيك زيرو" (Mapelastic Zero)، بالإضافة إلى الملاط الإسمنتي المضاد للتآكل لقضبان التقوية الفولاذية المستخدمة في البناء "مابيفير 1ك زيرو ألتراكير" (Mapefer 1K Zero Ultracare) وغيرها.

بالإضافة إلى خط منتجات زيرو، تواصل مجموعة مابي جهودها لتقليل الأثر البيئي وتشجيع الابتكارات الخضراء وتعزيز رفاه المجتمع في المنطقة. ففي العام الماضي على سبيل المثال، قامت الشركات التابعة للمجموعة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بتركيب وتشغيل ألواح كهروضوئية تمكّن من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة وتضمن بالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مواقع التشغيل. وقد ساهمت هذه الألواح، منذ إطلاقها في الإمارات في يونيو 2023، في توفير حوالى 1000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام واحد.

كذلك، تواصل مجموعة مابي جلب قيمة مضافة حيث تساهم بنشاط في التحسينات البيئية في المجتمعات المشمولة في نطاق أعمالها. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال، تم تحويل مناطق قطع الأشجار السابقة بالقرب من بحيرة ماي ندومبي إلى منطقة محمية تمتد على مساحة 250 ألف هكتار. ويركّز هذا المشروع برعاية مجموعة مابي على الحد من إزالة الغابات من خلال الجهود المجتمعية، والزراعة المستدامة، ومراقبة التنوّع البيولوجي. وفي المتوسّط، يساهم المشروع في تقليل أكثر من 5.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

أمّا لضمان جودة الهواء في المساحات الداخلية، فتلتزم مجموعة مابي التزامًا مستمرًا بالحصول على شهادات طوعية مثل الشهادات الصادرة عن GEV21، مع العلامة التجارية "EMICODE EC1PLUS" التي تضمن مستوى منخفض من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOC) من المنتجات. وفي العام 2023، زادت عدد رخص السيارات الكهربائية الهجينة التي حصلت عليها المجموعة إلى 730 رخصة، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022

واستشرافًا للمستقبل، تسعى المجموعة إلى الارتقاء بمبادراتها المتعلّقة بالاستدامة من خلال وضع مستهدفات طموحة للعام 2024، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجدّدة في عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوسيع محفظة منتجاتها المستدامة ضمن خط "زيرو".

تجدر الإشارة إلى أنّ المجموعة الإيطالية الدولية تشرف حاليًا على 102 شركة تابعة في 57 دولة و90 مصنعًا في 35 دولة مختلفة، وتضم أكثر من 11,900 موظف حول العالم.

نبذة عن مجموعة مابي

تأسّست مجموعة مابي في ميلانو في العام 1937، وقد أصبحت واحدة من أكثر المجموعات والشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، حتّى أنّها ساهمت في أعمال بعض من أهم المشاريع المعمارية ومشاريع البنية التحتية حول العالم. وتتألف المجموعة من 102 شركة تابعة تعمل في 57 دولة، و90 مصنعًا في 35 دولة مختلفة، وتضم أكثر من 11,900 موظف حول العالم. وكانت إيرادات مجموعة مابي المجمعة قد وصلت في العام 2022 إلى حوالى 4 مليارات يورو. أمّا ركائز نجاحها، فهي التخصّص والتدويل والبحث والتطوير والاستدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.mapei.com

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