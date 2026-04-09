مسقط - وقّعت مجموعة ليڤا إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجياتفاقية شراكة استراتيجية مع إنجاز عُمان لتنفيذ ورش عمل في الثقافة المالية وبرامج تمكين الشباب في مختلف أنحاء السلطنة.

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مسقط، ويُمثل هذا التعاون محطة مهمة ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمجموعة ليڤا لعام 2026، والتي تأتي تحت شعار "معًا لتمكين التقدم".

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مجموعة ليڤا برعاية ودعم سلسلة من ورش العمل المنظمة التي تُنفذ عبر برامج إنجاز عُمان التعليمية المعتمدة، مستهدفةً الطلبة والشباب المقبلين على دخول سوق العمل. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العملية في التخطيط المالي الشخصي، وإدارة المخاطر، وفهم أساسيات التأمين، بما يعزز ثقتهم الاقتصادية وقدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية.

وقال الدكتور ظافر الشنفري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة ليڤا: تُعدّ هذه الشراكة تطوراً طبيعياً للعلاقة الوطيدة التي بنيناها مع إنجاز عُمان. فالثقافة المالية هي أساس مستقبل آمن، وتعزيز جهودنا في هذا المجال مسؤولية وواجب تجاه شباب عُمان.

من جانبها، قالت خولة الحارثي، الرئيسة التنفيذية لإنجاز عُمان: تُعد الثقافة المالية من أهم المهارات التي يمكن أن يكتسبها الشباب، وهذه الشراكة مع مجموعة ليڤا تعكس التزامًا مشتركًا بإتاحة هذه المعرفة للجميع. إن ما تقدمه ليڤا من خبرات عملية في إدارة المخاطر والتخطيط المالي سيُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الشباب المستفيدين من هذه البرامج.

ومن المتوقع أن يصل البرنامج خلال عام 2026 إلى أكثر من 2000 طالب ومهنيين شباب في مختلف محافظات السلطنة كما سيشارك موظفو مجموعة ليڤا كمرشدين ومتطوعين، في تجسيد واضح لالتزام الشركة بالمشاركة المجتمعية الفاعلة.

حول مجموعة ليڤا

تُعد مجموعة ليڤا من الشركات الرائدة في قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتلتزم بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال حلول تأمينية شاملة ومخصصة. يضمّ فريقها أكثر من 1,200 خبير يخدمون أكثر من مليوني عميل في عُمان والإمارات والسعودية والكويت والبحرين.وتواصل المجموعة توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز استراتيجيتها للنمو المستدام، تأكيدًا على التزامها بحماية ما يهمّ عملاءها وشركائها.

نبذة عن إنجاز عُمان

إنجاز عُمان هي مؤسسة غير ربحية تُعنى بتمكين الشباب العُماني وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج تعليمية تطبيقية في مجالات ريادة الأعمال والثقافة المالية، والجاهزية المهنية. تعمل المؤسسة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح، وتسهم في تنمية جيل قادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ويستفيد سنوياً أكثر من 70,000 طالب من مختلف أنحاء السلطنة، موزعين على أكثر من 35 جامعة وكلية، من برامج إنجاز عُمان، بمشاركة أكثر من 500 متطوع من القطاع الخاص.

-انتهى-

#بياناتشركات