يضم 219 غرفة ما يجعله وجهة مميزة للأعمال والفعاليات في منطقة ويستلاندز نيروبي.

يوفر الفندق فرصة استكشاف مغامرات السفاري الشهيرة والمعالم السياحية البارزة في كينيا.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجوعة حياة للفنادق عن الافتتاح الرسمي لفندق حياة ريجنسي في نيروبي ويستلاندز، معلنةً إطلاق علامتها التجارية في كينيا. حيث يقدم الفندق الفاخر من فئة خمس نجوم تجربة إقامة استثنائية تمزج بسلاسة بين التراث الكيني الأصيل والخدمة المتميزة التي تشتهر بها علامة حياة ريجنسي.

في هذا السياق، يُعدّ حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز الوجهة الأمثل للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، حيث يوفر غرفًا عصرية مصممة بعناية وتجارب طهي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الفاخرة التي تضمن للضيوف إقامة لا تُنسى.

من جهة ثانية، يتميز فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز بموقعه الاستراتيجي في وسط المركز الحيوي للأعمال في نيروبي، ما يتيح للنزلاء فرصة مثالية لاستكشاف المنطقة التجارية والسياحية الراقية في حي ويستلاندز النابض بالحياة. كما يمكن للنزلاء التعرّف إلى الثقافة المحلية في متحف نيروبي الوطني القريب، واستكشاف الطبيعة في غابة كارورا، ومشاهدة الحياة البرية في حديقة نيروبي الوطنية، فضلًا عن الاستمتاع بالتسوّق والمطاعم في مركز ساريت للتسوّق ومركز ويستغيت التجاري.

وتعليقًا على حدث الافتتاح، صرّح السيد ستيفن أنسل، المدير الإداري لمجموعة حياة في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا:"نحن فخورون بالإعلان عن افتتاح أول فندق يحمل علامة حياة في كينيا في خطوة بارزة تعكس نمونا المستمر في السوق الأفريقية. يعدّ هذا التوسع شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب ضيافة استثنائية في أبرز الوجهات التي ينشدها المسافرون العصريون الباحثون عن الجودة والتميّز. كما يسعدنا أن نقدم لعملائنا مجموعة متنوعة من الخيارات المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وتجاوز توقعاتهم.

ومن جانبه، أعرب السيد إيغور جوفوفيتش، المدير العام لفندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز، عن فخره بافتتاح الفندق، قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم تجربة ضيافة غنية تعكس الجوهر الحقيقي لروح كينيا الفريدة؛ فقد حرصنا على أن يجسد تصميم الفندق جمال المناظر الطبيعية الخلابة للبلاد، في حين ستحتفي تجارب الطهي المتنوعة بنكهات كينيا الأصيلة، ما سيمنح الضيوف فرصة للانغماس في الثقافة المحلية بأسلوب عصري ومتميز. كما نطمح لأن يكون الفندق الخيار الأمثل للمسافرين الباحثين عن لحظات استثنائية وذكريات تدوم مدى الحياة".

مساحات إقامة راقية:

صُمّم فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز ليمنح المسافرين تجربة إقامة استثنائية حيث يضم 219 وحدة إقامة فاخرة، تشمل 147 غرفة وجناحًا أنيقًا و72 شقة فندقية عصرية. تمزج الغرف الفسيحة بين التصميم العصري واللمسات الفاخرة لتوفر أفضل مقومات الراحة والأناقة حيث يتوفر في كل غرفة تلفزيون ذكي بشاشة مسطحة مقاس 65 بوصة لتجربة ترفيهية غامرة، إلى جانب خدمة إنترنت عالية السرعة لضمان اتصال سريع في جميع الأوقات. كما تضيف مستلزمات الحمام الفاخرة لمسة من الفخامة لتمنح الضيوف إحساسًا فريدًا بالاسترخاء والراحة. بالإضافة إلى ما سبق، تتيح كل غرفة لعشاق المشروبات الساخنة الاستمتاع بآلة تحضير القهوة والشاي، في حين تعزز الثلاجة الصغيرة ومساحة العمل الأنيقة الراحة والمرونة.

يعكس الفندق في تصميمه سحر الطبيعة الأفريقية حيث يستوحي ألوانه الدافئة والترابية من المناظر الطبيعية الخلابة للقارة وقد حرص المصمم على أن تنسجم هذه الألوان مع الأثاث الفاخر والتفاصيل الدقيقة لإضفاء الراحة والجمال على كل زاوية. كما يجمع فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز بين روح الضيافة الأفريقية الأصيلة والفخامة العصرية، ليقدم للضيوف تجربة إقامة استثنائية لا تنسى.

قائمة المأكولات المقدمة:

تشكل عروض الطهي في فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز تجربة استثنائية تحتفي بالنكهات المحلية والمأكولات العالمية حيث صممت قوائم الطعام لإرضاء جميع الأذواق وتقديم تجربة طعام متنوعة.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز المقاهي والمطاعم داخل الفندق:

يُقدّم مقهى ديستريكت 6 أجواءً آسرة للضيوف للاسترخاء في المساء حيث يدعو رواده للاستمتاع بأجواء مريحة مع موسيقى رائعة وتشكيلة واسعة من الكوكتيلات والمشروبات، بالإضافة إلى قائمة طعام تضم أشهى الأطباق العالمية والمحلية. يقع ديستريكت 6 على الجانب الغربي من المبنى، ويطل على منظر غروب الشمس المذهل مباشرةً من شرفته.

يمكن للنزلاء تذوّق مجموعة متنوعة من المأكولات الأصيلة المتعددة التي تتميز بالتأثيرات الأفريقية والآسيوية والمتوسطية في مطعم E.A.T، وهو مطعم مفتوح على مدار الساعة.

يقدّم مقهى ”ذا أتريوم“ أجود أنواع القهوة والشاي الكيني ويعدّ ملاذًا مريحًا للاستمتاع بقائمة طعام المقهى التي تشمل تشكيلة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والحلويات الشهية.

الخدمات والمرافق المتميزة:

يوفر فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والرفاهية حيث يمنح الضيوف مجموعة شاملة من الخدمات ووسائل الراحة المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم.

يضم الفندق مركزًا للياقة البدنية يمتد على مساحة 2,906 قدم مربع (270 مترًا مربعًا)، مزودًا بأحدث المعدات الرياضية، ما يتيح للضيوف الحفاظ على لياقتهم البدنية في أثناء إقامتهم. كما يوفر استوديو الأيروبيك الممتد على مساحة 1,506 قدم مربع (140 مترًا مربعًا) مجموعة متنوعة من الحصص التدريبية، بدءًا من التمارين عالية الكثافة إلى تمارين التمدد والاسترخاء، بإشراف نخبة من المدربين المحترفين لضمان تحقيق أقصى استفادة.

كما يضم الفندق حوض سباحة داخلي تبلغ مساحته 1,044 قدمًا مربعًا (97 مترًا مربعًا) يقع في الطابق السابع ويتميّز بأجوائه الهادئة بفضل تصميمه الفريد مع جدران مفتوحة تسمح بمرور أشعة الشمس الطبيعية وتتيح للضيوف الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على المدينة.

وجديرٌ بالذكر حرص الفندق على تقديم عضوية خاصة بمركز اللياقة البدنية للمقيمين في المناطق المجاورة التي تتيح لهم الاستفادة من مجموعة من الامتيازات الحصرية كالدخول إلى حوض السباحة وغرفة البخار والساونا، بالإضافة إلى جلسات تدريب شخصية مخصصة تلبي الاحتياجات الفردية لتحقيق الأهداف الصحية واللياقية بأعلى معايير الاحترافية.

الاجتماعات والفعاليات:

يقدم فندق حياة ريجنسي نيروبي ويستلاندز مساحات متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الفعاليات، بدءًا من اجتماعات مجالس الإدارة الحصرية ووصولًا إلى المآدب الكبرى والمؤتمرات الضخمة. ويتميز الطابق العلوي للفندق بقاعة احتفالات مذهلة تُعد واحدة من أكبر القاعات في شرق أفريقيا، وتوفر إطلالات بانورامية رائعة على المدينة من جميع الاتجاهات، ما يجعلها الخيار المثالي لاستضافة المناسبات رفيعة المستوى.

كما يضم الفندق أكثر من 21,520 قدمًا مربعًا (2,000 متر مربع) من المساحات المخصصة للفعاليات تشمل 10 قاعات اجتماعات متميزة مجهزة بأحدث التجهيزات السمعية والبصرية ومحطات عمل مبتكرة، ما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للضيوف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: www.hyatt.com يُستخدم مصطلح” حياة“ في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,200 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 72 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن: "بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزدنس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"، "أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني Hotel Reservations | Book Hotel Rooms Online - Hyatt Hotels and Resorts:

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