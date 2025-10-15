دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سي إم إي"، السوق الرائدة والأكثر تنوعاً للمشتقات المالية في العالم، اليوم عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتب لها في دبي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وستزاول الشركة نشاطها محلياً بموجب ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

وسيلبي المكتب الطلب الإقليمي المتزايد على تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات والأسواق النقدية المدرجة في مجموعة "سي إم إي" عبر مجموعة من فئات الأصول بما في ذلك أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن والعملات المشفرة.

وفي هذا السياق، قالت جولي وينكلر، الرئيس التجاري لمجموعة "سي إم إي": "شهدت الأسواق المالية في الشرق الأوسط نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة بفضل النشاط المتزايد للمؤسسات وقطاع التجزئة. وفي ظل هذا النمو السريع لأعداد المشاركين، بات من الضروري أن نوفر الخدمات اللازمة التي يستحقها هذا السوق. لقد ركزنا على التعليم والندوات والتعاون التنظيمي في المنطقة لسنوات عديدة، ونخطط لاستخدام مكتبنا في دبي لتسريع جهودنا في دعم منظومة التداول الحيوية".

من جانبه، قال سيرج مارستون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة "سي إم إي": "يُمثل افتتاح المكتب الجديد خطوة مهمة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، بما يعزز حضورنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير لخدمة عملائنا. وسيكون مكتبنا في دبي مركزاً لمجموعة ’سي إم إي‘ في الشرق الأوسط، حيث سيخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق المحيطة بها".

بدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن نرحب بانضمام مجموعة ’سي إم إي‘ إلى مركز دبي المالي العالمي، ما يسهم في تعزيز العلاقات التي بنيناها على مدى سنوات عديدة. ولا شك أن وجودهم في المركز يعد دليلاً على دور دبي الاستراتيجي كمركز مالي عالمي جاذب لكبرى الشركات العالمية، ويؤكد على الفرص المتنامية في المنطقة. نتطلع إلى دعم مجموعة ’سي إم إي‘ في سعيها لاغتنام فرص النمو الجديدة التي يوفرها المركز، وتعزيز علاقاتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

سيتولى شريف جاغمان، المدير والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسؤولية الإشراف على مكتب مجموعة "سي إم إي" في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمتلك جاغمان ما يزيد على 17 عاماً من الخبرة في القطاع المالي، حيث شغل سابقاً منصب المسؤول عن الاستراتيجية ومبادرات النمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن المجموعة. كما تولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية رائدة مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ويورونكست (Euronext).

واستجابةً للطلب المتزايد من العملاء في المنطقة، أعلنت مجموعة "سي إم إي" عن إدراج كل من الدولار الأمريكي/الدرهم الإماراتي (USD/AED) في منصتي التداول EBS وEBS Direct، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2025.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات