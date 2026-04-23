أبوظبي: اختتمت مجموعة "سلال"، الرائدة في قطاع الغذاء والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، مشاركتها في اليوم الأول من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من "هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي"، والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" و"مؤسسة زايد الخير"، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامته، إضافة إلى مشاركات تفاعلية في الجلسات الحوارية المختصة.

شراكات استراتيجية

وقّعت مجموعة "سلال"، مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مذكرة تفاهم تعكس التزام الجانبين المشترك بتعزيز الأمن الغذائي المستدام ودعم استدامة القطاع الزراعي المحلي من خلال إطار عمل تعاوني يهدف لتأسيس منظومة دعم متكاملة للمزارعين المحليين، عبر تحديد وتسجيل المزارعين المؤهلين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، إلى جانب تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، لضمان استمرارية إمدادات المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما يهدف هذا التعاون إلى استكشاف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، ووضع التوصيات والتقنيات اللازمة للحفاظ على استدامة الإنتاج الغذائي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويرفع كفاءة القطاع على المدى الطويل وشملت الاتفاقية أيضاً على إطلاق مبادرات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمزارعين، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وتعزيز البحوث الميدانية والمخبرية، بما يدعم تطوير اليات عملية ومستدامة ترتقي بالإنتاج الزراعي المحلي.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يضمن تحسين عمليات الإنتاج والتوريد والتسويق، وتمكين المزارعين من الاستفادة من التقنية المتقدمة، ودعم بناء منظومة زراعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة في إمارة دبي.

وفي إطار التزامها المستمر بالاستدامة وتعزيز كفاءة المنظومة الغذائية، وقّعت مجموعة "سلال “ مذكرة تفاهم مع "نعمة" المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، وتهدف هذه الشراكة إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في قطاع الأغذية الزراعية، من خلال توفير بيانات ورؤى دقيقة تسهم في تطوير وتتبع مؤشرات فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، ودعم المساعي الوطنية الطموحة الرامية إلى الحد منها.

وتنص مذكرة التفاهم على المشاركة الفاعلة لمجموعة "سلال" في مختلف برامج "نعمة"، بما في ذلك مبادرات إنقاذ الغذاء وحملات التوعية بأهميتها، إلى جانب تقديم رؤى عملية تتماشى مع أفضل الممارسات. وفي المقابل، ستعمل "سلال" على الاستفادة من العمليات التشغيلية لـ"نعمة" في قياس ومشاركة بيانات فقد وهدر الغذاء، ودمج التقنيات المبتكرة، ودعم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تسهم في تقليل الهدر الغذائي. ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام "سلال" بتعزيز استدامة وكفاءة النظام الغذائي في دولة الإمارات.

كما وقّعت مجموعة سلال مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد الخير لترسيخ منظومة زراعية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة والشراكات النوعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المستقبلية. وتشمل مجالات التعاون دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية في التكنولوجيا الزراعية، وإشراك الطلبة في تجارب تعليمية تطبيقية، وتطوير حلول مبتكرة عبر واحة الابتكار التابعة لسلال، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية خارجية وبرامج متكاملة لتمكين المزارعين من تبني ممارسات حديثة تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة واستدامة الإنتاج.

الجلسات النقاشية

استعرض الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لمجموعة سلال، في جلسة نقاشية بعنوان «البحث والتطوير الزراعي في عصر الذكاء الاصطناعي»، رؤى استراتيجية حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. وتناولت الجلسة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات عملية تخدم المزارعين وصنّاع القرار، حيث شارك الدكتور شمال في نقاش تفصيلي حول سبل تحويل الأبحاث المخبرية إلى تطبيقات ميدانية فعّالة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لهذه التكنولوجيا في نقل الابتكار من الجامعات ومراكز البحث إلى الواقع الزراعي في دولة الإمارات.

كما شهد جناح مجموعة سلال في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 سلسلة من الجلسات التفاعلية الثرية التي استقطبت الزوار على مدار اليوم، وقدمت تصورات قيمة حول مختلف جوانب الزراعة الحديثة، بما يعكس التزام المجموعة بدعم قطاع الأغذية والزراعة في دولة الإمارات. وركزت الجلسة الأولى على تقنيات وممارسات زراعة الشتلات، فيما تناولت الجلسة الثانية منهجيات الزراعة في سلال ومبادراتها المستقبلية في هذا المجال، ما أتاح للحضور فرصة مباشرة للاطلاع على أبرز التطورات التي حققتها المجموعة ومدى التزامها بتحقيق التميز الزراعي.

ويشكل المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، منصة وطنية تسهم في تحفيز الزراعة المستدامة، وتسريع مسار الابتكار، وخلق فرص عملية تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتقام فعاليات النسخة الثانية من الحدث في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2026.

نبذة حول "سلال":

تأسست "سلال" وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

