تم دمج حل الدفع الرقمي الشامل في تطبيق التراسل الفوري "Comera"

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة، التابعة لمجموعة شركات "مجموعة رويال" في أبوظبي، عن إطلاق "كوميرا باي"، وهي مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر "كوميرا باي" حلول دفع ميسرة للأفراد والشركات عبر تطبيق واحد آمن وسهل الاستخدام، يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة الدفع "كوميرا باي"، التي تتصدر الرؤية الاقتصادية غير النقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم للأفراد باقة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحافظ الرقمية، والتحويلات من نظير إلى نظير (P2P)، ومدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، بالإضافة إلى خدمات التحويل ودفع الفواتير وتعبئة رصيد الهاتف المحمول والحسابات الافتراضية. وبالنسبة للشركات، ستوفر "كوميرا باي" حلول دفع متطورة، مثل أنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع، وقبول رموز الاستجابة السريعة (QR)، والمحافظ متعددة العملات، والتحويلات الدولية، وإدارة نفقات الشركات وخدمات معالجة المدفوعات الأخرى.

وفي معرض إعلانه عن الإطلاق، صرح أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لمنصة "كوميرا باي"، "يتمتع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات بخبرة رقمية ويعيشون أسلوب حياة عصري وسريع الخطى. ويتطلب هذا التحول في التفضيلات تقديم حلول دفع سهلة الاستخدام وسلسة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. تعمل "كوميرا باي" على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات على حد سواء من خلال تقديم خيارات دفع رقمية غير محدودة توفر الراحة في أي وقت وفي أي مكان".

تم تطوير حلول الدفع هذه باستخدام أحدث التقنيات، فهي توفر إشعارات فورية حول حركة المدفوعات وتحديثات لحظية للرصيد، بالإضافة إلى بروتوكولات أمان متقدمة لحماية بيانات العملاء. كما تتميز بسهولة الإعداد، وتشفير شامل، ودعم سريع وموثوق للعملاء، مما يضمن توفير تجربة مالية رقمية آمنة وسلسة.

وأضاف أختر سعيد هاشمي بالقول، "إننا من خلال "كوميرا باي" نفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد غير نقدي." وخلص إلى القول، "تستفيد المنصة من تقنية التشفير المتطورة لتقديم طرق دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً."

تماشياً مع خطة الإطلاق، تقدم "كوميرا باي" تحويلات مالية مجانية للعملاء. كما تركز المنصة بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم برامج دعم وولاء متميزة. يلعب نهج المنصة المرتكز على العملاء دوراً رئيسياً في تحفيز الابتكار في خدمات الدفع، مما يجعل المعاملات سهلة ومجزية.

"كوميرا باي" مرخّصة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتهدف إلى أن تكون المزود الرائد لحلول الدفع غير النقدية الشاملة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات مع الخدمات المالية، توفر المنصة حلولاً مبتكرة ومرنة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء.

نبذة عن كوميرا باي

"كوميرا باي" هي شركة تابعة لكوميرا فايناشال هولدينج ، وهي جزء من مجموعة رويال - أبوظبي. تقدم "كوميرا باي" خدمات الدفع الرقمي، وهي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. توفر "كوميرا باي" مجموعة متكاملة من حلول الدفع الرقمية الآمنة والسهلة الاستخدام من خلال محفظة رقمية، بما في ذلك تحويلات من محفظة إلى محفظة، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، وإعادة شحن الرصيد، والحسابات الافتراضية ايبان ، وغيرها من الخدمات للمستهلكين والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

باعتبارها حلاً شاملاً للدفع الرقمي، تهدف "كوميرا باي" إلى قيادة عملية التحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية في الإمارات.



تم بناء "كوميرا باي" كجزء من تطبيق "كوميرا" للمراسلة، وهو منصة تواصل رائدة في المنطقة.

نبذة عن مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج

تعد مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج مجموعة شركات تقدم حلولاً تكنولوجية مبتكرة في مجالات الاتصال، وتمويل سلاسل التوريد، والدفع، والتجارة الإلكترونية، والترفيه. يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة كوميرا فايناشال هولدينج منصات رقمية وخدمات مراسلة وحلول تكنولوجية أخرى لتوفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، وتشفير البيانات عالي المستوى، وحماية البيانات الشاملة.

تحظى المجموعة بدعم من "مجموعة رويال"، مع خطط توسع طموحة عبر عمليات استحواذ وشراكات إقليمية ودولية

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